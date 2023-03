Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поздравил «Манчестер Сити» с чемпионством в АПЛ.

Напомним, что команда Хосепа Гвардиолы сегодня гарантировала себе первое место в чемпионате Англии.

Манчини возглавлял «Сити» с 2009 по 2013 год.

«Поздравляю «Манчестер Сити» с победой в английской Премьер-лиге-2017/18», – сообщил итальянский специалист.

Congratulations to @ManCity on winning English #PremierLeague 17/18!

Complimenti al Manchester City per la vittoria del campionato 17/18!#ManCity pic.twitter.com/8PoDDgyBTO