РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Арсенал» и поднялся на третью строчку 

«Краснодар» в матче 26-го тура РФПЛ обыграл «Арсенал» со счетом 3:0. Голами отметились полузащитники Виктор Клаэссон, Сергей Петров и Рикардо Лаборде.

Краснодарский клуб набрал 47 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Арсенал» с 35-ю очками остался на шестом месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Клаэссон, 4; 2:0 – Петров, 23; 3:0 – Лаборде, 86.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Жоаозиньо (Шишкин, 61), Перрейра (Сулейманов, 74), Клаэссон, Вандерсон (Лаборде, 72), Смолов.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Джорджевич, 67), Хагуш (Чаушич, 56), Новосельцев, Сунзу (Денисов, 56), Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Дзюба, Кангва.

Предупреждения: Смолов, 38; Жоаозиньо, 59; Петров, 81; Гранквист, 90 – Берхамов, 8; Хагуш, 58.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ