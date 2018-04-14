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    РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Арсенал» и поднялся на третью строчку 

    «Краснодар» в матче 26-го тура РФПЛ обыграл «Арсенал» со счетом 3:0. Голами отметились полузащитники Виктор Клаэссон, Сергей Петров и Рикардо Лаборде.

    Краснодарский клуб набрал 47 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Арсенал» с 35-ю очками остался на шестом месте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

    Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Клаэссон, 4; 2:0 – Петров, 23; 3:0 – Лаборде, 86.

    «Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Жоаозиньо (Шишкин, 61), Перрейра (Сулейманов, 74), Клаэссон, Вандерсон (Лаборде, 72), Смолов.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров (Джорджевич, 67), Хагуш (Чаушич, 56), Новосельцев, Сунзу (Денисов, 56), Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Дзюба, Кангва.

    Предупреждения: Смолов, 38; Жоаозиньо, 59; Петров, 81; Гранквист, 90 – Берхамов, 8; Хагуш, 58.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2018 20:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 апреля 2018, 10:31

      вон как без Шалимова Краснодар заиграл, красота!

      1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 15 апреля 2018, 05:03

      Хорошую игру показали. Можно только поздравить.

      0
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      Рейтинг: +100706

      zigbert 14 апреля 2018, 23:29

      Молодцы быки.

      1
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      Рейтинг: +691

      retiremen 14 апреля 2018, 21:37

      Очень, очень хороший футбол сегодня показала команда. Я не являюсь адептом Шалимова, но Мусаеву после него легко строить игру. А игра команды поменялась. Приятно сегодня было смотреть за парнями. Арсенал, при всем моем уважении сегодня был выключен из игры. С таким Краснодаром играть сложно.

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 14 апреля 2018, 21:15

      Третий гол ,это что-то вообще жесть какая-то !!! На кой хер лезть всей толпой при счете 2-0 на 85 минуте? Бред полнейший ! Защитники вдвоем не смогли закрыть Лаборде, как два столба мля!!! Краснодар с заслуженной ПОБЕДОЙ!

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      Рейтинг: +6916

      sochi-2013 14 апреля 2018, 21:02

      Ну как-то так. Молодцы! Шалимов точно,
      - чуть девок из пацанов не сделал. Уже первые признаки появлялись.

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 14 апреля 2018, 21:01

      Вперед БЫКИ!!!!!!!!!!!

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