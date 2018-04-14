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  • РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Арсенал» и поднялся на третью строчку 

РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Арсенал» и поднялся на третью строчку 

14 апреля 2018, 20:54
7

«Краснодар» в матче 26-го тура РФПЛ обыграл «Арсенал» со счетом 3:0. Голами отметились полузащитники Виктор Клаэссон, Сергей Петров и Рикардо Лаборде.

Краснодарский клуб набрал 47 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Арсенал» с 35-ю очками остался на шестом месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Клаэссон, 4; 2:0 – Петров, 23; 3:0 – Лаборде, 86.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Жоаозиньо (Шишкин, 61), Перрейра (Сулейманов, 74), Клаэссон, Вандерсон (Лаборде, 72), Смолов.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Джорджевич, 67), Хагуш (Чаушич, 56), Новосельцев, Сунзу (Денисов, 56), Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Дзюба, Кангва.

Предупреждения: Смолов, 38; Жоаозиньо, 59; Петров, 81; Гранквист, 90 – Берхамов, 8; Хагуш, 58.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал
Комментарии (7)
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Razvedchik - sniper
1523728862
Вперед БЫКИ!!!!!!!!!!!
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sochi-2013
1523728947
Ну как-то так. Молодцы! Шалимов точно, - чуть девок из пацанов не сделал. Уже первые признаки появлялись.
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shurik45
1523729704
Третий гол ,это что-то вообще жесть какая-то !!! На кой хер лезть всей толпой при счете 2-0 на 85 минуте? Бред полнейший ! Защитники вдвоем не смогли закрыть Лаборде, как два столба мля!!! Краснодар с заслуженной ПОБЕДОЙ!
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retiremen
1523731061
Очень, очень хороший футбол сегодня показала команда. Я не являюсь адептом Шалимова, но Мусаеву после него легко строить игру. А игра команды поменялась. Приятно сегодня было смотреть за парнями. Арсенал, при всем моем уважении сегодня был выключен из игры. С таким Краснодаром играть сложно.
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zigbert
1523737750
Молодцы быки.
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Ден71
1523757810
Хорошую игру показали. Можно только поздравить.
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OfaZavr
1523777468
вон как без Шалимова Краснодар заиграл, красота!
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