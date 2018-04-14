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  • Хохлов: «0:4 от «Локомотива»? Мы ничем не уступали по игре, но проиграли на стандартах»

Хохлов: «0:4 от «Локомотива»? Мы ничем не уступали по игре, но проиграли на стандартах»

14 апреля 2018, 17:14
9

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение в матче 26-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:4).

– Непросто комментировать после такой игры, когда на табло 0:4. По игре мы ни в чем не уступили «Локомотиву», но проиграли на стандартах. Готовились к этому, но противопоставить ничего смогли.

– Константин Рауш вышел в обороне, а не в полузащите, как в матче с ЦСКА. Почему?

– Отталкиваемся от соперника. Он нужен был на фланге обороны.

– Центр обороны сыграл неудачно. Против «Зенита» может выйти Хольмен?

– Он хорошо тренируется, но я не готов сейчас назвать состав на следующий матч.

– Как планировали атаковать после выхода Маркова?

– Марков выходил в пару к Луценко, нам нужно было отыгрываться. Фланги работали, а в центре нападения не хватало.

– Как сильно повлиял быстрый гол?

– Еще до игры обсуждали, что любой гол не должен менять план на игру, пока не последуют указания тренера. Он никак не повлиял, но понятно, что начинать матч с 0:1 не хочется. Старались отыграться, создавали моменты… Второй стандарт – 0:2. Тяжело.

«Динамо» занимает десятую строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков в 25 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Хохлов Дмитрий
Комментарии (9)
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Старина Хэнк
1523715872
Это футбол. Мяч круглый. В следующий раз отквитаемся.
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RUSARM
1523718743
Это вам дружеский ЦСКА подарил 3 очка,а паровоз вас снес просто!!
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gennadiy
1523719132
ничего всякое бывает
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fortune-bva
1523719458
Хохлов: "Мы ни в чем не уступили сопернику, но проиграли 0-4" Дима, значит уступили))
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BarStep
1523720696
Все правильно Димон, 0:4 - это херня... Почему они все меняются как то в непонятную сторону? А ведь был в принципе нормальный малый...
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84aivengo
1523720948
надо было вам ЦСКА дернуть,бесцельные ......
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кеша_КБ
1523723810
- Хохлов!, ты научи своих футболистов играть чисто в отборах, и не создавать "стандарты" на подступах к своей штрафной!, и Шунина - правильно устанавливать "стенку", и Ташаева с Панченко играть не в "беги-бей", а в осмысленный футбол!, и наберись смелости признать, что не команда проиграла, а ты!!!...тренер....
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Бухбух
1523727275
Игра забывается, результат остается
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a_who
1523738308
Не уступали ))))))))))))))))))))))))
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