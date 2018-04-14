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    Хохлов: «0:4 от «Локомотива»? Мы ничем не уступали по игре, но проиграли на стандартах»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение в матче 26-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:4).

    – Непросто комментировать после такой игры, когда на табло 0:4. По игре мы ни в чем не уступили «Локомотиву», но проиграли на стандартах. Готовились к этому, но противопоставить ничего смогли.

    – Константин Рауш вышел в обороне, а не в полузащите, как в матче с ЦСКА. Почему?

    – Отталкиваемся от соперника. Он нужен был на фланге обороны.

    – Центр обороны сыграл неудачно. Против «Зенита» может выйти Хольмен?

    – Он хорошо тренируется, но я не готов сейчас назвать состав на следующий матч.

    – Как планировали атаковать после выхода Маркова?

    – Марков выходил в пару к Луценко, нам нужно было отыгрываться. Фланги работали, а в центре нападения не хватало.

    – Как сильно повлиял быстрый гол?

    – Еще до игры обсуждали, что любой гол не должен менять план на игру, пока не последуют указания тренера. Он никак не повлиял, но понятно, что начинать матч с 0:1 не хочется. Старались отыграться, создавали моменты… Второй стандарт – 0:2. Тяжело.

    «Динамо» занимает десятую строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков в 25 матчах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.04.2018 17:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2726

      a_who 14 апреля 2018, 23:38

      Не уступали ))))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 апреля 2018, 20:34

      Игра забывается, результат остается

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 14 апреля 2018, 19:36

      - Хохлов!, ты научи своих футболистов играть чисто в отборах, и не создавать "стандарты" на подступах к своей штрафной!, и Шунина - правильно устанавливать "стенку", и Ташаева с Панченко играть не в "беги-бей", а в осмысленный футбол!, и наберись смелости признать, что не команда проиграла, а ты!!!...тренер....

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 апреля 2018, 18:49

      надо было вам ЦСКА дернуть,бесцельные ......

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 14 апреля 2018, 18:44

      Все правильно Димон, 0:4 - это херня... Почему они все меняются как то в непонятную сторону? А ведь был в принципе нормальный малый...

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 14 апреля 2018, 18:24

      Хохлов: "Мы ни в чем не уступили сопернику, но проиграли 0-4" Дима, значит уступили))

      2
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 14 апреля 2018, 18:18

      ничего всякое бывает

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      Рейтинг: +658

      RUSARM 14 апреля 2018, 18:12

      Это вам дружеский ЦСКА подарил 3 очка,а паровоз вас снес просто!!

      1
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 14 апреля 2018, 17:24

      Это футбол. Мяч круглый. В следующий раз отквитаемся.

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