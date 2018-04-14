Хохлов: «0:4 от «Локомотива»? Мы ничем не уступали по игре, но проиграли на стандартах»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение в матче 26-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:4).

– Непросто комментировать после такой игры, когда на табло 0:4. По игре мы ни в чем не уступили «Локомотиву», но проиграли на стандартах. Готовились к этому, но противопоставить ничего смогли.

– Константин Рауш вышел в обороне, а не в полузащите, как в матче с ЦСКА. Почему?

– Отталкиваемся от соперника. Он нужен был на фланге обороны.

– Центр обороны сыграл неудачно. Против «Зенита» может выйти Хольмен?

– Он хорошо тренируется, но я не готов сейчас назвать состав на следующий матч.

– Как планировали атаковать после выхода Маркова?

– Марков выходил в пару к Луценко, нам нужно было отыгрываться. Фланги работали, а в центре нападения не хватало.

– Как сильно повлиял быстрый гол?

– Еще до игры обсуждали, что любой гол не должен менять план на игру, пока не последуют указания тренера. Он никак не повлиял, но понятно, что начинать матч с 0:1 не хочется. Старались отыграться, создавали моменты… Второй стандарт – 0:2. Тяжело.

«Динамо» занимает десятую строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков в 25 матчах.