Гвардиола: «Cегодня футбол стал быстрее. Арбитры нуждаются в помощи VAR»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что положительно относится к системе видеопомощи арбитра. Вчера стало известно, что накануне большинство клубов АПЛ проголосовало против ведения VAR в турнире со следующего сезона.

«Думаю, «Манчестер Сити» согласился бы на это. Но другие топ-команды, такие как «Манчестер Юнайтед» и «Челси», наверное, не хотели введения VAR.

Все в порядке, это произойдет. Не только в Англии, во всем мире. Судьям нужно помочь. Сегодня футбол стал быстрее. Например, прямо сейчас мы не знаем, стоило ли назначать пенальти в ворота «Ювентуса» в матче с «Реалом». Это нелегко для судей. Думаю, им нужно помочь. И если решено это сделать, то так и случится.

Думаю, рано или поздно это произойдет. У меня нет мнения, работает это или нет. Возможно, вначале система не сработает, но это хорошо. В следующий раз она будет лучше и эффективнее.

Судьи знают, они уже заявили: «Нам нужна помощь». Когда это случится, система будет лучше, быстрее и эффективнее. Чем дольше мы ее используем, тем эффективнее она становится», – сказал Гвардиола.