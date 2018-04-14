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    Гвардиола: «Cегодня футбол стал быстрее. Арбитры нуждаются в помощи VAR»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что положительно относится к системе видеопомощи арбитра. Вчера стало известно, что накануне большинство клубов АПЛ проголосовало против ведения VAR в турнире со следующего сезона.

    «Думаю, «Манчестер Сити» согласился бы на это. Но другие топ-команды, такие как «Манчестер Юнайтед» и «Челси», наверное, не хотели введения VAR.

    Все в порядке, это произойдет. Не только в Англии, во всем мире. Судьям нужно помочь. Сегодня футбол стал быстрее. Например, прямо сейчас мы не знаем, стоило ли назначать пенальти в ворота «Ювентуса» в матче с «Реалом». Это нелегко для судей. Думаю, им нужно помочь. И если решено это сделать, то так и случится.

    Думаю, рано или поздно это произойдет. У меня нет мнения, работает это или нет. Возможно, вначале система не сработает, но это хорошо. В следующий раз она будет лучше и эффективнее.

    Судьи знают, они уже заявили: «Нам нужна помощь». Когда это случится, система будет лучше, быстрее и эффективнее. Чем дольше мы ее используем, тем эффективнее она становится», – сказал Гвардиола.

    Источник: Skysports

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    14.04.2018 13:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100706

      zigbert 14 апреля 2018, 22:39

      Ну если это говорит Гвардиола, то эта система должна заработать во всем мире.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 апреля 2018, 16:34

      а сами проголосовали против использования в прошлом сезоне этой системы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 14 апреля 2018, 14:57

      будет , все будет

      1
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      Рейтинг: +468

      Alemann 14 апреля 2018, 14:20

      Правильно Пеп говорит.

      2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 14 апреля 2018, 13:59

      Дали пенальти, которого небыло)

      2
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      Рейтинг: +165

      JackBruce > Mr Abdullaev 15 апреля 2018, 11:24

      Дали пенальти, который был.

      0
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      Рейтинг: +32

      milanium 14 апреля 2018, 13:50

      а он прав на все сто

      3
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