«Барселона» договорилась о реконструкции «Камп Ноу». Стоимость проекта – 600 миллионов

Руководство «Барселона» достигло договоренности с городским советом в вопросе реконструкции стадиона «Камп Ноу». После этого проект реконструкции будет представлен муниципальному совету, а затем правительству Республики Каталония для окончательного утверждения.

«Мы считаем, что это наиболее сбалансированное предложение, которое объединит то, что нужно клубу и городу. «Камп Ноу» станет просторным и приятным местом с зелеными зонами для отдыха жителей города и туристов», – заявил президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.

Стоимость реконструкции арены оценивается в 600 миллионов евро.