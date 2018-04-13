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  • «Барселона» договорилась о реконструкции «Камп Ноу». Стоимость проекта – 600 миллионов

«Барселона» договорилась о реконструкции «Камп Ноу». Стоимость проекта – 600 миллионов

13 апреля 2018, 07:44
6

Руководство «Барселона» достигло договоренности с городским советом в вопросе реконструкции стадиона «Камп Ноу». После этого проект реконструкции будет представлен муниципальному совету, а затем правительству Республики Каталония для окончательного утверждения.

«Мы считаем, что это наиболее сбалансированное предложение, которое объединит то, что нужно клубу и городу. «Камп Ноу» станет просторным и приятным местом с зелеными зонами для отдыха жителей города и туристов», – заявил президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.

Стоимость реконструкции арены оценивается в 600 миллионов евро.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Бартомеу Жозеп
Комментарии (6)
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Gerecht165
1523595474
«Барселоно»? Нарочно, вроде бы, не придумаешь, если бы не окончание слова...
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Lester84
1523598263
Не Зенит-арена конечно, но тоже сойдет)))
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Сарик
1523598651
В России только краснодар стадион имеет шикарный))
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Untitled-1
1523611948
Откуда у них столько денег. У них что спонсор газпром? Говорят, бакланы отклевали крышу у зенит-арены и унесли ее в сторону испании
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