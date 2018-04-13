Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» договорилась о реконструкции «Камп Ноу». Стоимость проекта – 600 миллионов

    Руководство «Барселона» достигло договоренности с городским советом в вопросе реконструкции стадиона «Камп Ноу». После этого проект реконструкции будет представлен муниципальному совету, а затем правительству Республики Каталония для окончательного утверждения.

    «Мы считаем, что это наиболее сбалансированное предложение, которое объединит то, что нужно клубу и городу. «Камп Ноу» станет просторным и приятным местом с зелеными зонами для отдыха жителей города и туристов», – заявил президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.

    Стоимость реконструкции арены оценивается в 600 миллионов евро.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2018 07:44
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +931

      Untitled-1 13 апреля 2018, 12:32

      Откуда у них столько денег. У них что спонсор газпром?
      Говорят, бакланы отклевали крышу у зенит-арены и унесли ее в сторону испании

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Сарик 13 апреля 2018, 08:50

      В России только краснодар стадион имеет шикарный))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > Сарик 13 апреля 2018, 10:58

      Во-первых, комментарий не в тему, во-вторых - это субъективно, в-третьих - похоже, мил человек, Вы ни разу не были на новых стадионах ни в Москве, ни в Питере.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 апреля 2018, 08:44

      Не Зенит-арена конечно, но тоже сойдет)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 13 апреля 2018, 07:57

      «Барселоно»?
      Нарочно, вроде бы, не придумаешь, если бы не окончание слова...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > Gerecht165 13 апреля 2018, 08:38

      Чёрт, зря исправили, такая козырная опечатка в стиле "Бомбардира" была! Но я теперь хоть знаю, что админы иногда или перечитывают опубликованный текст, или комментарии к нему!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11