Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Корнаухов: «Если у ЦСКА пойдет в матче с «Арсеналом», то можно замахнуться и на полуфинал Лиги Европы»

Корнаухов: «Если у ЦСКА пойдет в матче с «Арсеналом», то можно замахнуться и на полуфинал Лиги Европы»

12 апреля 2018, 18:42
9

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что армейцы смогут победить «Арсенал» в ответной домашней встрече 1/4 финала Лиги Европы. По его словам, если у подопечных Виктора Гончаренко пойдет игра, то они могут попробовать замахнуться и на выход в полуфинал. В первом матче в Лондоне красно-сине проиграли со счетом 1:4.

– Могут ли москвичи пройти в полуфинал, учитывая тенденцию еврокубковых камбэков в последнее время?

– Армейцам будет очень сложно, хотя, если они поверят в свои силы, то способны и удивить. Думаю, что Арсен Венгер не позволит своим футболистам расслабиться на фоне того, что происходило на этой неделе в Лиге чемпионов.

– Головину удалось забить в Лондоне. Сможет сегодня повторить свой фокус?

– Александр прогрессирует на глазах. Вне зависимости от статуса матча он доказывает, что становится настоящим лидером ЦСКА. Забьет Головин сегодня или нет, тяжело предугадать, но быть тем человеком, который влияет на результат, приносит пользу команде, Саша может и должен.

– Как закончится матч?

– Точный счет не назову, в этом плане игра для меня непредсказуема. Но, думаю, армейцы добьются положительного результата. ЦСКА выступает дома, и должен отдать все силы ради болельщиков. А там – чем черт не шутит, в футболе все возможно. Если пойдет, можно замахнуться и на полуфинал.

Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится сегодня, 12 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы ЦСКА Арсенал Корнаухов Олег
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skrudg
1523549115
:) н, да.
Ответить
Мары
1523552911
А на межгалактический кубок Цска не замахнётся ?
Ответить
atillla
1523555489
Такой смешной этот диванный аналитик. А вот если у бабушки был бы ... она была бы дедушкой !!!
Ответить
polt
1523555719
Корнаухов - *********?
Ответить
Волховский
1523555849
Надо настроить команду на игру, чтобы получали удовольствие. Для ЦСКА игры с Арсеналом уже большая удача. Молодым футболистам - полезный практический урок.
Ответить
Полная Канистра
1523557367
ещё один бредит во сне пора будить
Ответить
ROSTOV SUPER
1523562710
Мечтать не вредно !
Ответить
Антон bx14e
1523568358
Спасибо,ЦСКА!
Ответить
Антон bx14e
1523568638
работаю в шиномонтаже.. клиенты(в том числе женщины),приехавшие и увидившие как я орал в момент забития второго гола ,-все смотрели.надеялись,радовались),хоть и их машины на домкратах висели наполовину переобутые)) Жаль,не получилось..
Ответить
Главные новости
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
Экс-форвард ЦСКА из России возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
8
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+