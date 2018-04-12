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    Корнаухов: «Если у ЦСКА пойдет в матче с «Арсеналом», то можно замахнуться и на полуфинал Лиги Европы»

    Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что армейцы смогут победить «Арсенал» в ответной домашней встрече 1/4 финала Лиги Европы. По его словам, если у подопечных Виктора Гончаренко пойдет игра, то они могут попробовать замахнуться и на выход в полуфинал. В первом матче в Лондоне красно-сине проиграли со счетом 1:4.

    – Могут ли москвичи пройти в полуфинал, учитывая тенденцию еврокубковых камбэков в последнее время?

    – Армейцам будет очень сложно, хотя, если они поверят в свои силы, то способны и удивить. Думаю, что Арсен Венгер не позволит своим футболистам расслабиться на фоне того, что происходило на этой неделе в Лиге чемпионов.

    – Головину удалось забить в Лондоне. Сможет сегодня повторить свой фокус?

    – Александр прогрессирует на глазах. Вне зависимости от статуса матча он доказывает, что становится настоящим лидером ЦСКА. Забьет Головин сегодня или нет, тяжело предугадать, но быть тем человеком, который влияет на результат, приносит пользу команде, Саша может и должен.

    – Как закончится матч?

    – Точный счет не назову, в этом плане игра для меня непредсказуема. Но, думаю, армейцы добьются положительного результата. ЦСКА выступает дома, и должен отдать все силы ради болельщиков. А там – чем черт не шутит, в футболе все возможно. Если пойдет, можно замахнуться и на полуфинал.

    Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится сегодня, 12 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2018 18:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 13 апреля 2018, 00:30

      работаю в шиномонтаже..
      клиенты(в том числе женщины),приехавшие и увидившие как я орал в момент забития второго гола ,-все смотрели.надеялись,радовались),хоть и их машины на домкратах висели наполовину переобутые))
      Жаль,не получилось..

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 13 апреля 2018, 00:25

      Спасибо,ЦСКА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 12 апреля 2018, 22:51

      Мечтать не вредно !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 апреля 2018, 21:22

      ещё один бредит во сне пора будить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Волховский 12 апреля 2018, 20:57

      Надо настроить команду на игру, чтобы получали удовольствие. Для ЦСКА игры с Арсеналом уже большая удача. Молодым футболистам - полезный практический урок.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 12 апреля 2018, 20:55

      Корнаухов - *********?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      atillla 12 апреля 2018, 20:51

      Такой смешной этот диванный аналитик. А вот если у бабушки был бы ... она была бы дедушкой !!!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 апреля 2018, 20:08

      А на межгалактический кубок Цска не замахнётся ?

      0
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 12 апреля 2018, 19:05

      :) н, да.

      1
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