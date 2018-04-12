Корнаухов: «Если у ЦСКА пойдет в матче с «Арсеналом», то можно замахнуться и на полуфинал Лиги Европы»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что армейцы смогут победить «Арсенал» в ответной домашней встрече 1/4 финала Лиги Европы. По его словам, если у подопечных Виктора Гончаренко пойдет игра, то они могут попробовать замахнуться и на выход в полуфинал. В первом матче в Лондоне красно-сине проиграли со счетом 1:4.

– Могут ли москвичи пройти в полуфинал, учитывая тенденцию еврокубковых камбэков в последнее время?

– Армейцам будет очень сложно, хотя, если они поверят в свои силы, то способны и удивить. Думаю, что Арсен Венгер не позволит своим футболистам расслабиться на фоне того, что происходило на этой неделе в Лиге чемпионов.

– Головину удалось забить в Лондоне. Сможет сегодня повторить свой фокус?

– Александр прогрессирует на глазах. Вне зависимости от статуса матча он доказывает, что становится настоящим лидером ЦСКА. Забьет Головин сегодня или нет, тяжело предугадать, но быть тем человеком, который влияет на результат, приносит пользу команде, Саша может и должен.

– Как закончится матч?

– Точный счет не назову, в этом плане игра для меня непредсказуема. Но, думаю, армейцы добьются положительного результата. ЦСКА выступает дома, и должен отдать все силы ради болельщиков. А там – чем черт не шутит, в футболе все возможно. Если пойдет, можно замахнуться и на полуфинал.

Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится сегодня, 12 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.