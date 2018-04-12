Десайи: «Челси» стоит продать Азара. Вместо него можно подписать трех подходящих игроков»

Экс-капитан «Челси» Марсель Десайи настаивает на том, что клуб переживет возможный уход полузащитника Эдена Азара ближайшим летом. Француз считает, что синие смогут оправиться от потери бельгийца и смогут приобрести необходимую ему замену, даже если не попадут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

«Абрамович вспыльчив и будет разочарован в случае непопадания команды в Лигу чемпионов. Но лондонцы по-прежнему смогут заполучить некоторых хороших игроков. Если завтра клуб продаст Азара, то может приобрести еще трех подходящих футболистов.

Например, Виллиан блестящ, но просто он один из тех игроков. Он может поднять свой уровень и придать новый импульс, и станет еще одним первоклассным футболистом», – сказал Десайи.