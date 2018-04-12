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    Роналду: «Если бы пенальти не было, тогда мы забили бы с игры»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не согласен с тем шумом, который поднялся из-за его реализованного пенальти в компенсированное время в ворота «Ювентуса» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Я не понимаю, почему они высказывали свое недовольство и протесты. Если они считают, что пенальти не было, тогда мы забили бы с игры.

    На протяжении всего матча они толкали нас в спину. Это их стиль.

    Но мы рады, что смогли пробиться в полуфинал Лиги чемпионов», – цитирует слова Роналду Antenna 3.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2018 11:04
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 10:53

      И это было бы более справедливо.

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 12 апреля 2018, 23:47

      А вы всю игру падали аки девочки после минимальных контактов. Симулянтишки, вам в балет нужно, а не в футбол играть.

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 12 апреля 2018, 22:05

      Был тур комбэков.Но один решили обломать.

      1
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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 12 апреля 2018, 21:01

      А так от красивой игры остался неприятный осадок и победа Реала конечно вот таким образом его не красит

      1
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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 12 апреля 2018, 20:58

      Пенальти на усмотрение судьи 50 на 50 то есть неочевидный поэтому был или нет можно спорить до бесконечности ,но чисто по футбольному ради его красоты и величия его не стоило ставить,кто бы выиграл незнаю но так было бы справедливо

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 18:11

      это спорный вопрос что с игры бы забили, сейчас конечно можно хоть что говорить.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 апреля 2018, 16:09

      Не хочу ничего трындеть, был бы это пеналь при счете 1-0, где-нибдуь наминуте 30-ой, все бы тут в тряпку молчали, ибо пеналь был бы якобы не решающий и все такое. А так, последние 20 секунд, реал 0-3 горит, а тут взял и поставили пеналь, как так. Там тупо мелкого свалили в спину, и все тут. Нефиг обсуждать даже.

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > altair2004 12 апреля 2018, 18:41

      Ну бред ты просто говоришь. Решил до***ться до того как человек принимал мяч и готовился к удару

      0
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 12 апреля 2018, 15:56

      пенальти 100% , буфончика наверно да, зря удалили, но когда рон чуть рукой дотронулся до судьи в примере ему дискву влепили
      по игре реал играл уж точно не хуже...у юве залетело все, у реала не шло, но такое бывает это футбол

      0
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > altair2004 12 апреля 2018, 19:47

      была борьба сзади, защитник не коснулся мяча, а игрока в спину толкнул, был контакт, хоть и не явный ... так что пенальти бетон по всем правилам, хоть и грубости не было согласен

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 апреля 2018, 15:11

      В ОчкО бы тебе забили!!!Петух дырявый!!!Весь матч бегал и симулировал,пока другие играли.А после пеналя хвост распустил павлин-мавлин.

      5
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 12 апреля 2018, 14:24

      Плюсы понимаю,значит согласен с мнением,если не согласен напиши чем,поправь.Те кто ставят минусы напоминают баб.Мне то нет разницы,от этого не холодно не жарко.На соккере более разумно.

      -2
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > KPCCSPB 12 апреля 2018, 19:14

      Глупости не пиши.Приведи доводы,что я писал такого,что можно подозревать,что играю на публику или играл?

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > KPCCSPB 12 апреля 2018, 21:45

      Мне нет разницы,я даже не смотрел под каким писать,пусть минусют дальше,чем больше минусов тем лучше думаю,хочу быть первым по числу минусов тут.

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