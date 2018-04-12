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  • Роналду: «Если бы пенальти не было, тогда мы забили бы с игры»

Роналду: «Если бы пенальти не было, тогда мы забили бы с игры»

12 апреля 2018, 11:04
46

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не согласен с тем шумом, который поднялся из-за его реализованного пенальти в компенсированное время в ворота «Ювентуса» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я не понимаю, почему они высказывали свое недовольство и протесты. Если они считают, что пенальти не было, тогда мы забили бы с игры.

На протяжении всего матча они толкали нас в спину. Это их стиль.

Но мы рады, что смогли пробиться в полуфинал Лиги чемпионов», – цитирует слова Роналду Antenna 3.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Роналду Криштиану
Комментарии (46)
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polt
1523520843
Или получили бы в свои ворота.
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Строгино_88
1523520918
Это их стиль? Вот тут бы лучше он молчал)
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Евгений Агеев
1523523055
По-моему только слепой мог не увидеть пенальти! Если бы не было фола, был бы гол. Посмотрите на кол-во желтых карточек! Была явная установка играть жестко. З.Ы. Буффона я бы конечно не удалял. Желтой было вполне достаточно...
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de bruyne
1523523411
Конечно по игре забили бы ты как дно играл... пенальти небыла гудбай лалига Hello серия а... если ливерпуль попадется реал труп... они их и такза всю историю недавно груповом выиграли и то когда один стерлинг играл и игроков небыло... с Бавари судьи этот раз тоже не помогут
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Полная Канистра
1523523861
они точно бы забили но ни как не вы у них азарт больше чем у вас был Тебе бы поменьше нырять не в бассейне находишься
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1523524127
Юве могли спокойно пройти,просто дома не играли ,как надо.А так никто не сбивал никого,чтобы пеналь был.Сзади сыграл в мяч а игроки Реала падали от ветра от начала до конца,чтобы дали пеналь. В полуфинале опять Реал,который в очередной раз прстарались Перес,ФИФА,Судьи и третий раз будет липовый кубок.Отняли этот кубок у Атлетико,у Баварии и теперь у Юве. На счет Барсы заранее скажу,что Рома их унизила заслуженно,Барса по игре классический середняк,который не заслуживает пока ничего кроме позора и без Месси были бы на дне с Малагой.
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snob
1523525336
Перевод, на мой взгляд, не совсем корректный '"I don't understand why they are protesting," he said. "Lucas was tackled from behind and if they don't give him the penalty, it's a goal." Он говорит, что если бы Лукаса не сбили - он бы внёс мяч в ворота. Это не чрезмерная самоуверенность, что Реал бы и так потом забил, как судя по комментам, думают многие. На мой взгляд, проще с метра вколотить мяч в сетку, чем пробивать 11 метров, учитывая какой был градус напряжения. Юве и правда играл очень грубо, судья по делу все 6 карточек жёлтых раздал и в принципе, это было оправдано. Конечно, обидно получать 11 метров на 92 минуте, но Бенатиа там на самом деле принаглел в конце матча, его можно было еще в первом тайме на карточку посадить. Единственное, с чем я не согласен наверное, так это с красной Буффону.
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Mark68
1523527304
...."Если бы ,да кабы"...! Конечно идеально(понимаю,что это фантазия) было бы если спецом пробил бы "пенальти мимо", а потом в дополнительное время по "мужски" - честно выяснили - кому играть в полуфинале!)
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Shogun
1523528549
Если бы пенальти не было, тогда мы забили бы с игры из оффсайда, как и в прошлом году
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mutabor0992
1523535075
В ОчкО бы тебе забили!!!Петух дырявый!!!Весь матч бегал и симулировал,пока другие играли.А после пеналя хвост распустил павлин-мавлин.
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