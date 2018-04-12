Роналду: «Если бы пенальти не было, тогда мы забили бы с игры»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не согласен с тем шумом, который поднялся из-за его реализованного пенальти в компенсированное время в ворота «Ювентуса» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я не понимаю, почему они высказывали свое недовольство и протесты. Если они считают, что пенальти не было, тогда мы забили бы с игры.

На протяжении всего матча они толкали нас в спину. Это их стиль.

Но мы рады, что смогли пробиться в полуфинал Лиги чемпионов», – цитирует слова Роналду Antenna 3.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!