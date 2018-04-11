«Бавария» готова предложить за Ракитича 80 миллионов

Руководство «Баварии» рассматривает возможность приглашения в свой состав полузащитника «Реала» Ивана Ракитича. Немецкая сторона готова предложить за хорватского футболиста 80 миллионов евро.

30-летний футболист перешел в «Барселону» в 2014 году. С того момента он считается игроком основного состава, но потенциальный приход будущим летом Антуана Гризманна из «Атлетико» может осложнить его положение в команде.

В текущем сезоне Ракитич провел в Примере 27 матчей, в которых он забил один гол и четыре раза отдал результативные передачи.