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    «Бавария» готова предложить за Ракитича 80 миллионов

    Руководство «Баварии» рассматривает возможность приглашения в свой состав полузащитника «Реала» Ивана Ракитича. Немецкая сторона готова предложить за хорватского футболиста 80 миллионов евро.

    30-летний футболист перешел в «Барселону» в 2014 году. С того момента он считается игроком основного состава, но потенциальный приход будущим летом Антуана Гризманна из «Атлетико» может осложнить его положение в команде.

    В текущем сезоне Ракитич провел в Примере 27 матчей, в которых он забил один гол и четыре раза отдал результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    11.04.2018 09:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 апреля 2018, 14:02

      Если на смену Юппу придёт какое-нибудь чудило вроде Гвардьолы - чего угодно можно ждать.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 11 апреля 2018, 10:40

      Ахаха, донбалон, такой донбалон! Герр Юпп Хайнкес в одном из интервью доходчиво объяснил, как нужно относиться к трансферным новостям от испанской прессы!

      4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 11 апреля 2018, 10:00

      А почему полузащитника Реала?
      Если так нужен центральный хав, лучше Майера бесплатно взять. К тому же Горетцка приходит. Куда их? Солить что ли? Да и потом такие деньги за одного игрока - совсем не по-баварски.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2018, 09:55

      в Баварии столько полузащитников что Ракитичу там места нет

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