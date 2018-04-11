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    Президент «Ромы»: «Все считают «Барселону» лучшим клубом, но мы показали, кем являемся. Можно думать о финале»

    Президент «Ромы» Джим Паллотта поделился впечатлениями от победы над «Барселоной» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    По итогам двух встреч (4:4) римский клуб за счет гостевого гола вышел в полуфинал. «Рома» пробилась в 1/2 финала ЛЧ впервые за 34 года.

    «Я думаю, это наша лучшая победа. За пять лет здесь я ни разу не видел такой игры. Мы доминировали над «Барселоной». Это невероятно!

    Почему мы не должны верить в выход в финал Лиги чемпионов? Все считают, что «Барселона» – лучшая команда мира. Но мы отыгрались с 1:4 и показали, кем являемся», – сказал Паллотта.

    «Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

    Источник: Football Italia

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    11.04.2018 01:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 11:23

      молодцы, не опустили руки а бились до конца и пришла заслуженная награда!

      1
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 09:01

      Это еще раз доказывает что бороться надо до конца в любой ситуации.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 11 апреля 2018, 04:33

      Красавцы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 11 апреля 2018, 03:47

      Если Бавария минимум 5-0 ползу Баварии и давай до свидания

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68

      LERDAV. 11 апреля 2018, 01:35

      LERDAV.Проигрыш Барсы полностью вина главного тренера.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 апреля 2018, 01:31

      Надеюсь вам попадется Сева и вы ее пройдете

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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 11 апреля 2018, 01:14

      Уже начинает нести,как бы больно не ударили тебя в 1/2 о землю...

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