Президент «Ромы»: «Все считают «Барселону» лучшим клубом, но мы показали, кем являемся. Можно думать о финале»

Президент «Ромы» Джим Паллотта поделился впечатлениями от победы над «Барселоной» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

По итогам двух встреч (4:4) римский клуб за счет гостевого гола вышел в полуфинал. «Рома» пробилась в 1/2 финала ЛЧ впервые за 34 года.

«Я думаю, это наша лучшая победа. За пять лет здесь я ни разу не видел такой игры. Мы доминировали над «Барселоной». Это невероятно!

Почему мы не должны верить в выход в финал Лиги чемпионов? Все считают, что «Барселона» – лучшая команда мира. Но мы отыгрались с 1:4 и показали, кем являемся», – сказал Паллотта.

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