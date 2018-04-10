«Ювентус» может вернуть Морату по просьбе Дибалы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала хочет, чтобы форвард «Челси» Альваро Мората перешел в туринский клуб ближайшим летом.

Аргентинец пообщался с генеральным директором «бьянконери» Джузеппе Мароттой о повторном приобретении испанца, призвав его вернуть 25-летнего футболиста. Напомним, Мората уже выступал за «старую синьору» с 2014 по 2016 год.

При этом, как ранее стало известно, «Челси» не намерен рассматривать предложения по игроку и уже оповестил его об этом. Контракт Мораты с лондонцами рассчитан до 2022 года.