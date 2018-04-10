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    «Ювентус» может вернуть Морату по просьбе Дибалы

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала хочет, чтобы форвард «Челси» Альваро Мората перешел в туринский клуб ближайшим летом.

    Аргентинец пообщался с генеральным директором «бьянконери» Джузеппе Мароттой о повторном приобретении испанца, призвав его вернуть 25-летнего футболиста. Напомним, Мората уже выступал за «старую синьору» с 2014 по 2016 год.

    При этом, как ранее стало известно, «Челси» не намерен рассматривать предложения по игроку и уже оповестил его об этом. Контракт Мораты с лондонцами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Tribalfootball

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    10.04.2018 13:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 11 апреля 2018, 08:31

      Пусть уходит незаменимых нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 10 апреля 2018, 19:54

      пожалуйста заберите это...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 апреля 2018, 14:16

      Похоже, Мората уже никогда не оправдает ожиданий.

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