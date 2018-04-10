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«Ювентус» может вернуть Морату по просьбе Дибалы

10 апреля 2018, 13:58
3

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала хочет, чтобы форвард «Челси» Альваро Мората перешел в туринский клуб ближайшим летом.

Аргентинец пообщался с генеральным директором «бьянконери» Джузеппе Мароттой о повторном приобретении испанца, призвав его вернуть 25-летнего футболиста. Напомним, Мората уже выступал за «старую синьору» с 2014 по 2016 год.

При этом, как ранее стало известно, «Челси» не намерен рассматривать предложения по игроку и уже оповестил его об этом. Контракт Мораты с лондонцами рассчитан до 2022 года.

Источник: Tribalfootball
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Ювентус Челси Мората Альваро Дибала Пауло
Комментарии (3)
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la verdad
1523359006
Похоже, Мората уже никогда не оправдает ожиданий.
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Berikosha
1523379273
пожалуйста заберите это...
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Зенит 12
1523424691
Пусть уходит незаменимых нет
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