Клопп: «Манчестер Сити»? Идеальной команды в мире не существует»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласен с мнением, что ему в четвертьфинале Лиги чемпионов противостоит идеальная футбольная команда в лице «Манчестер Сити».

«Если бы все пошло так, как все ожидали, то мы были бы на полпути к вылету, а здесь бы играли ради нашей чести. Но сейчас мы должны воспользоваться ситуацией, ведь мы создали ее своей великолепной игрой.

Когда мы проиграли здесь 0:5 в начале сезона, стало ясно, что эта команда будет великолепной. Но идеальной футбольной команды в мире не существует. Игра не оставляет тебе шанса быть идеальным. Я и до этого знал, что они могут пропускать голы. Но и мы можем пропустить и проиграть», – считает Клопп.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Счет первого матча – 0:3.