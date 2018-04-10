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    Клопп: «Манчестер Сити»? Идеальной команды в мире не существует»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласен с мнением, что ему в четвертьфинале Лиги чемпионов противостоит идеальная футбольная команда в лице «Манчестер Сити».

    «Если бы все пошло так, как все ожидали, то мы были бы на полпути к вылету, а здесь бы играли ради нашей чести. Но сейчас мы должны воспользоваться ситуацией, ведь мы создали ее своей великолепной игрой.

    Когда мы проиграли здесь 0:5 в начале сезона, стало ясно, что эта команда будет великолепной. Но идеальной футбольной команды в мире не существует. Игра не оставляет тебе шанса быть идеальным. Я и до этого знал, что они могут пропускать голы. Но и мы можем пропустить и проиграть», – считает Клопп.

    Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Счет первого матча – 0:3.

    Источник: УЕФА

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    10.04.2018 06:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 10 апреля 2018, 12:03

      Футбол против денег. Так можно охарактеризовать этот матч. Надеюсь победит футбол.

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