Конте: «Челси» в топ-4 АПЛ? Не знаю, не знаю»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результат матча 33-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

«Каким я вижу результат? Очень сложно это объяснить. Мы доминировали в матче и создали много, много шансов, но мы не забили. И так весь сезон.

Весь сезон мы показываем хорошую игру, но нужно забивать. Это происходит не в первый раз, и нам нужно сильно прибавлять. Когда ты находишься в той позиции, в какой находимся мы, это значит, что есть проблемы.

Топ-4? (смеется) Не знаю, не знаю. Мы сделаем все возможное. Мы поменяем – не знаю, что…» – сказал Конте.

«Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 57 очков в 32 турах. У «Тоттенхэма», который идет четвертым, 67 очков.