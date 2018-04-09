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Конте: «Челси» в топ-4 АПЛ? Не знаю, не знаю»

9 апреля 2018, 00:34
12

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результат матча 33-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

«Каким я вижу результат? Очень сложно это объяснить. Мы доминировали в матче и создали много, много шансов, но мы не забили. И так весь сезон.

Весь сезон мы показываем хорошую игру, но нужно забивать. Это происходит не в первый раз, и нам нужно сильно прибавлять. Когда ты находишься в той позиции, в какой находимся мы, это значит, что есть проблемы.

Топ-4? (смеется) Не знаю, не знаю. Мы сделаем все возможное. Мы поменяем – не знаю, что…» – сказал Конте.

«Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 57 очков в 32 турах. У «Тоттенхэма», который идет четвертым, 67 очков.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Челси Вест Хэм Конте Антонио
Комментарии (12)
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ДЖУZ
1523225946
Cумма: 1000,00 pуб. (RUR) Выигрыш: 0,00 pуб. (RUR) # дата событие пари результат 4641 05.04.2018 22:05 Лига Европы УЕФА. Плей-офф РБ Лейпциг - Марсель Основное время Победитель 1 — 1,71 1:0 — выиграл 4613 05.04.2018 22:05 Лига Европы УЕФА. Плей-офф Арсенал Лондон - ЦСКА Москва Основное время Двойной шанс 1X — 1,07 4:1 — выиграл 6916 07.04.2018 17:00 Англия. Премьер-Лига Сток Сити - Тоттенхэм Хотспур Основное время Победитель 2 — 1,33 1:2 — выиграл 4173 07.04.2018 21:45 Испания. Примера Барселона - Леганес Основное время Победитель 1 — 1,12 3:1 — выиграл 4403 08.04.2018 20:00 Португалия. Премьер-Лига Порту - Авеш Основное время Победитель 1 — 1,13 2:0 — выиграл 4532 08.04.2018 22:15 Португалия. Премьер-Лига Спортинг Лиссабон - Пасуш де Феррейра Основное время Победитель 1 — 1,19 2:0 — выиграл 6702 07.04.2018 16:00 Италия. Серия А Беневенто - Ювентус Основное время Победитель 2 — 1,22 2:4 — выиграл 6824 08.04.2018 18:30 Англия. Премьер-Лига Челси - Вест Хэм Юнайтед Основное время Победитель 1 — 1,27 1:1 — проиграл 4413 07.04.2018 22:30 Португалия. Премьер-Лига Витория Сетубал - Бенфика Основное время Победитель 2 — 1,30 1:2 — выиграл 5670 07.04.2018 17:00 Шотландия. Премьер-Лига Глазго Рейнджерс - Данди Основное время Двойной шанс 1X — 1,09 4:0 — выиграл 1026 07.04.2018 19:30 Австрия. Бундеслига Рапид Вена - Санкт Пёльтен Основное время Двойной шанс 1X — 1,07 2:1 — выиграл 2456 07.04.2018 15:30 Венгрия. НБ I Ференцварош - Мезёкёвешд Жори Основное время Двойной шанс 1X — 1,08 3:0 — выиграл 1990 07.04.2018 19:00 Турция. Суперлига Бешикташ - Гёзтепе Основное время Победитель 1 — 1,18 5:1 — выиграл 3441 07.04.2018 18:00 Беларусь. Высшая Лига Динамо Минск - Ислочь Основное время Двойной шанс 1X — 1,06 0:0 — выиграл 2073 08.04.2018 19:00 Турция. Суперлига Фенербахче - Османлыспор Основное время Победитель 1 — 1,28 2:0 — выиграл 10202 07.04.2018 14:00 Украина. Премьер-Лига. Чемпионский раунд Динамо Киев - Заря Луганск Основное время Победитель 1 — 1,38 4:0 — выиграл 10241 07.04.2018 14:00 Украина. Премьер-Лига. Чемпионский раунд Верес Ровно - Шахтёр Донецк Основное время Победитель 2 — 1,21 0:2 — выиграл 7809 08.04.2018 20:00 Словения. 1-я лига Домжале - Триглав Основное время Победитель 1 — 1,18 3:0 — выиграл Общий коэффициент: 29,33
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ДЖУZ
1523225997
Это п идар самая маленькая ставка что мне вы сегодня обломали
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ДЖУZ
1523226065
# дата событие пари результат 4173 07.04.2018 21:45 Испания. Примера Барселона - Леганес Основное время Победитель 1 — 1,14 3:1 — выиграл 6702 07.04.2018 16:00 Италия. Серия А Беневенто - Ювентус Основное время Победитель 2 — 1,22 2:4 — выиграл 10202 07.04.2018 14:00 Украина. Премьер-Лига. Чемпионский раунд Динамо Киев - Заря Луганск Основное время Победитель 1 — 1,38 4:0 — выиграл 10241 07.04.2018 14:00 Украина. Премьер-Лига. Чемпионский раунд Верес Ровно - Шахтёр Донецк Основное время Победитель 2 — 1,20 0:2 — выиграл 7866 07.04.2018 12:00 Казахстан. Премьер-Лига Иртыш Павлодар - Астана Основное время Победитель 2 — 1,82 1:6 — выиграл 7886 07.04.2018 14:00 Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Алматы - Акжайык Уральск Основное время Победитель 1 — 1,15 3:0 — выиграл 6602 08.04.2018 16:00 Италия. Серия А Наполи - Кьево Основное время Победитель 1 — 1,16 2:1 — выиграл 6786 07.04.2018 18:00 Франция. Лига 1 Монако - Нант Основное время Победитель 1 — 1,54 2:1 — выиграл 6824 08.04.2018 18:30 Англия. Премьер-Лига Челси - Вест Хэм Юнайтед Основное время Победитель 1 — 1,27 1:1 — проиграл 3572 08.04.2018 16:30 Россия. Премьер-Лига (максимальные выплаты) Локомотив Москва - Ростов Основное время Двойной шанс 1X — 1,19 1:0 — выиграл 4413 07.04.2018 22:30 Португалия. Премьер-Лига Витория Сетубал - Бенфика Основное время Победитель 2 — 1,28 1:2 — выиграл 5887 08.04.2018 17:00 Дания. Суперлига. Чемпионский раунд Брондбю - Хорсенс Основное время Победитель 1 — 1,29 5:1 — выиграл 1990 07.04.2018 19:00 Турция. Суперлига Бешикташ - Гёзтепе Основное время Победитель 1 — 1,21 5:1 — выиграл 7809 08.04.2018 20:00 Словения. 1-я лига Домжале - Триглав Основное время Победитель 1 — 1,17 3:0 — выиграл 13224 08.04.2018 17:00 Финляндия. Вейккауслиига ХИК - Ильвес Основное время Победитель 1 — 1,25 3:1 — выиграл 7894 08.04.2018 15:30 Нидерланды. Эредивизи Твенте - Фейеноорд Основное время Победитель 2 — 1,67 1:3 — выиграл 4403 08.04.2018 20:00 Португалия. Премьер-Лига Порту - Авеш Основное время Победитель 1 — 1,12 2:0 — выиграл 2044 08.04.2018 14:35 Китай. Суперлига Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ Основное время Победитель 2 — 1,57 1:2 — выиграл 8062 08.04.2018 20:00 Хорватия. 1-я лига Истра 1961 - Динамо Загреб Основное время Победитель 2 — 1,25 0:4 — выиграл 9104 08.04.2018 15:00 Эстония. Премиум Лига Нымме Калью - Калев Таллин Основное время Победитель 1 — 1,20 3:0 — выиграл Общий коэффициент: 167,51
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ДЖУZ
1523226101
А это п идар самая большая с коэфицентом 166 вы мне обломали, мрази
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koli4ka
1523227917
а Конте п....ц подкрался очень и заметно...
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fc sochi
1523228891
пишу комент,чтобы посмотреть как ава смотрится,держу в курсе
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fc sochi
1523228927
а вообще конте просто доигрывает сезон,так что смысла ждать хоть чего-то не стоит
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ДЖУZ
1523232169
Клянусь я одного не пойму, поставилпоказать как меня обломали, никого не оскорбляю из сидящих, а мне минусы ставят, с ука понять не могу это они какое гавно по жизне то!!!???)))) Минусы мне за что???)))
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dddolphin
1523264852
Ну конечно..Диего Коста нам не нужен, Миши, отправляйся в Дортмунд, Матич, езжай в Манчестер! Ой, Челси в Топ-4 АПЛ? Не знаю, не знаю... Тьфу, блин..
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Berikosha
1523293418
только теоретически это возможно при хорошей игре...к игре как раз и вопросы
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