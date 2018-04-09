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    Конте: «Челси» в топ-4 АПЛ? Не знаю, не знаю»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результат матча 33-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

    «Каким я вижу результат? Очень сложно это объяснить. Мы доминировали в матче и создали много, много шансов, но мы не забили. И так весь сезон.

    Весь сезон мы показываем хорошую игру, но нужно забивать. Это происходит не в первый раз, и нам нужно сильно прибавлять. Когда ты находишься в той позиции, в какой находимся мы, это значит, что есть проблемы.

    Топ-4? (смеется) Не знаю, не знаю. Мы сделаем все возможное. Мы поменяем – не знаю, что…» – сказал Конте.

    «Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 57 очков в 32 турах. У «Тоттенхэма», который идет четвертым, 67 очков.

    Источник: BBC

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    09.04.2018 00:34
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 9 апреля 2018, 20:03

      только теоретически это возможно при хорошей игре...к игре как раз и вопросы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 9 апреля 2018, 12:07

      Ну конечно..Диего Коста нам не нужен, Миши, отправляйся в Дортмунд, Матич, езжай в Манчестер!
      Ой, Челси в Топ-4 АПЛ? Не знаю, не знаю...
      Тьфу, блин..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 9 апреля 2018, 03:02

      Клянусь я одного не пойму, поставилпоказать как меня обломали, никого не оскорбляю из сидящих, а мне минусы ставят, с ука понять не могу это они какое гавно по жизне то!!!???)))) Минусы мне за что???)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58

      fc sochi 9 апреля 2018, 02:08

      а вообще конте просто доигрывает сезон,так что смысла ждать хоть чего-то не стоит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58

      fc sochi 9 апреля 2018, 02:08

      пишу комент,чтобы посмотреть как ава смотрится,держу в курсе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 апреля 2018, 01:51

      а Конте п....ц подкрался очень и заметно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 9 апреля 2018, 01:23

      Не 29 штук не 166 штук не дали взять, а там ещё 4 экспресса, почти с такими же коэфицентами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 9 апреля 2018, 01:21

      А это п идар самая большая с коэфицентом 166 вы мне обломали, мрази

      -1
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 9 апреля 2018, 01:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      # дата событие пари результат
      4173
      07.04.2018 21:45
      Испания. Примера
      Барселона - Леганес Основное время
      Победитель
      1 — 1,14
      3:1
      — выиграл
      6702
      07.04.2018 16:00
      Италия. Серия А
      Беневенто - Ювентус Основное время
      Победитель
      2 — 1,22
      2:4
      — выиграл
      10202
      07.04.2018 14:00
      Украина. Премьер-Лига. Чемпионский раунд
      Динамо Киев - Заря Луганск Основное время
      Победитель
      1 — 1,38
      4:0
      — выиграл
      10241
      07.04.2018 14:00
      Украина. Премьер-Лига. Чемпионский раунд
      Верес Ровно - Шахтёр Донецк Основное время
      Победитель
      2 — 1,20
      0:2
      — выиграл
      7866
      07.04.2018 12:00
      Казахстан. Премьер-Лига
      Иртыш Павлодар - Астана Основное время
      Победитель
      2 — 1,82
      1:6
      — выиграл
      7886
      07.04.2018 14:00
      Казахстан. Премьер-Лига
      Кайрат Алматы - Акжайык Уральск Основное время
      Победитель
      1 — 1,15
      3:0
      — выиграл
      6602
      08.04.2018 16:00
      Италия. Серия А
      Наполи - Кьево Основное время
      Победитель
      1 — 1,16
      2:1
      — выиграл
      6786
      07.04.2018 18:00
      Франция. Лига 1
      Монако - Нант Основное время
      Победитель
      1 — 1,54
      2:1
      — выиграл
      6824
      08.04.2018 18:30
      Англия. Премьер-Лига
      Челси - Вест Хэм Юнайтед Основное время
      Победитель
      1 — 1,27
      1:1
      — проиграл
      3572
      08.04.2018 16:30
      Россия. Премьер-Лига (максимальные выплаты)
      Локомотив Москва - Ростов Основное время
      Двойной шанс
      1X — 1,19
      1:0
      — выиграл
      4413
      07.04.2018 22:30
      Португалия. Премьер-Лига
      Витория Сетубал - Бенфика Основное время
      Победитель
      2 — 1,28
      1:2
      — выиграл
      5887
      08.04.2018 17:00
      Дания. Суперлига. Чемпионский раунд
      Брондбю - Хорсенс Основное время
      Победитель
      1 — 1,29
      5:1
      — выиграл
      1990
      07.04.2018 19:00
      Турция. Суперлига
      Бешикташ - Гёзтепе Основное время
      Победитель
      1 — 1,21
      5:1
      — выиграл
      7809
      08.04.2018 20:00
      Словения. 1-я лига
      Домжале - Триглав Основное время
      Победитель
      1 — 1,17
      3:0
      — выиграл
      13224
      08.04.2018 17:00
      Финляндия. Вейккауслиига
      ХИК - Ильвес Основное время
      Победитель
      1 — 1,25
      3:1
      — выиграл
      7894
      08.04.2018 15:30
      Нидерланды. Эредивизи
      Твенте - Фейеноорд Основное время
      Победитель
      2 — 1,67
      1:3
      — выиграл
      4403
      08.04.2018 20:00
      Португалия. Премьер-Лига
      Порту - Авеш Основное время
      Победитель
      1 — 1,12
      2:0
      — выиграл
      2044
      08.04.2018 14:35
      Китай. Суперлига
      Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ Основное время
      Победитель
      2 — 1,57
      1:2
      — выиграл
      8062
      08.04.2018 20:00
      Хорватия. 1-я лига
      Истра 1961 - Динамо Загреб Основное время
      Победитель
      2 — 1,25
      0:4
      — выиграл
      9104
      08.04.2018 15:00
      Эстония. Премиум Лига
      Нымме Калью - Калев Таллин Основное время
      Победитель
      1 — 1,20
      3:0
      — выиграл

      Общий коэффициент: 167,51

      -4
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 9 апреля 2018, 01:19

      Это п идар самая маленькая ставка что мне вы сегодня обломали

      -3
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