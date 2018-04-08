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    Гари Невилл: «С Погба в составе «Манчестер Юнайтед» гораздо сильнее, чем без Поля»

    Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отметил важность для нынешнего состава команды полузащитника Поля Погба. В матче 33 тура АПЛ против «Манчестер Сити» (3:2) француз сделал дубль.

    «Погба приносит «Юнайтед» уверенность, он позволяет смотреть на соперника с позиции силы. С Полем «красные дьяволы» гораздо сильнее, чем без него», – полагает эксперт.

    Невилл выступал за «Юнайтед» на протяжении всей взрослой карьеры.

    Погба идеально выиграл конфликт с Гвардиолой

    Источник: Goal.com

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    08.04.2018 10:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 8 апреля 2018, 11:33

      особенно,когда Погба играет ближе к атаке,а еще лучше 10!

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