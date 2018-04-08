Гари Невилл: «С Погба в составе «Манчестер Юнайтед» гораздо сильнее, чем без Поля»

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отметил важность для нынешнего состава команды полузащитника Поля Погба. В матче 33 тура АПЛ против «Манчестер Сити» (3:2) француз сделал дубль.

«Погба приносит «Юнайтед» уверенность, он позволяет смотреть на соперника с позиции силы. С Полем «красные дьяволы» гораздо сильнее, чем без него», – полагает эксперт.

Невилл выступал за «Юнайтед» на протяжении всей взрослой карьеры.

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