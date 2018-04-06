Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нойштедтер: «В сборной России есть игроки, способные заменить Кокорина, Джикию и Васина»

Нойштедтер: «В сборной России есть игроки, способные заменить Кокорина, Джикию и Васина»

6 апреля 2018, 19:54
10

Полузащитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер поделился мнением о травмированных игроках национальной команды.

– Что дали сборной России два контрольных матча против Бразилии и Франции?

– Важно было сыграть с хорошими соперниками, с командами более высокого уровня. Теперь мы увидели, что нас ждет на чемпионате мира. Посмотрели, над чем надо поработать, чтобы исправить ошибки до начала турнира. Тем более мы 3-4 месяца не виделись – если бы было больше времени на сбор, сыграли бы лучше.

– Изменились ли шансы сборной России после травм Джикии, Васина и Кокорина?

– Очень жаль ребят… Конечно, все они были очень важны для команды. Но нам не надо плакаться. Смотрим вперед – у России есть игроки, способные заменить травмированных.

– За игрой против Франции следила ваша бабушка. Как ей футбол?

– Да, моя бабушка вообще смотрит все матчи сборной России! Она очень рада, что я играю в команде, гордится мной. Мы с ней много о футболе не говорим, но что-то все равно обсуждаем. Я не видел ее практически три года, был очень рад встретиться в Москве и, наконец, пообщаться.

Напомним, что игроки сборной России Георгий Джикия, Виктор Васин и Александр Кокорин получили травмы крестообразных связок и сейчас восстанавливаются.

Источник: Sport24
Россия Россия Васин Виктор Кокорин Александр Нойштедтер Роман Джикия Георгий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mario84
1523034111
Я и Рауш Констя и в клубе видели.
Ответить
anatolich72
1523034872
Тебя самого заменить надо.
Ответить
Полная Канистра
1523035604
да ну твоя бабуся любит футбол где играет любимый внучок ? гордится тобой. И чем же? за пустую беготню если что
Ответить
alex1951
1523036470
В унисон. Игроки то есть,сборной нету.... Такие дела хэрр Ной))))
Ответить
Inks
1523036775
Да-да, все мы видели, как Нойштедтер "способен" заменить травмированных защитников...
Ответить
Федя Кабак
1523037293
Заменил так заменил))Лучше бы молчал.
Ответить
derrik2000
1523039442
Большинство игроков сборной способно, конечно, заменить такое же большинство из основного состава, потому что и те, и другие - нули полные в футболе. Даже по сравнению с игроками сборных-середнячков.
Ответить
Антон bx14e
1523049881
Едва ли возможно на его дурацком месте рассуждать... Стыд нам с Вами и позор за то,что со времен первых игр Березуцких,так и не нашли им замену...(в полуторо сотенной миллионной стране не родилось и не воспиталось нормальных защитников..до сих пор..)(((
Ответить
арейская
1523056443
Это Я, говоря так подразумевал Ной...
Ответить
Главные новости
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
2
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
1
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
4
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
9
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
Вчера, 22:57
1
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
32
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
11
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
Вчера, 22:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+