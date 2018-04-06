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    Нойштедтер: «В сборной России есть игроки, способные заменить Кокорина, Джикию и Васина»

    Полузащитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер поделился мнением о травмированных игроках национальной команды.

    – Что дали сборной России два контрольных матча против Бразилии и Франции?

    – Важно было сыграть с хорошими соперниками, с командами более высокого уровня. Теперь мы увидели, что нас ждет на чемпионате мира. Посмотрели, над чем надо поработать, чтобы исправить ошибки до начала турнира. Тем более мы 3-4 месяца не виделись – если бы было больше времени на сбор, сыграли бы лучше.

    – Изменились ли шансы сборной России после травм Джикии, Васина и Кокорина?

    – Очень жаль ребят… Конечно, все они были очень важны для команды. Но нам не надо плакаться. Смотрим вперед – у России есть игроки, способные заменить травмированных.

    – За игрой против Франции следила ваша бабушка. Как ей футбол?

    – Да, моя бабушка вообще смотрит все матчи сборной России! Она очень рада, что я играю в команде, гордится мной. Мы с ней много о футболе не говорим, но что-то все равно обсуждаем. Я не видел ее практически три года, был очень рад встретиться в Москве и, наконец, пообщаться.

    Напомним, что игроки сборной России Георгий Джикия, Виктор Васин и Александр Кокорин получили травмы крестообразных связок и сейчас восстанавливаются.

    Источник: Sport24

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    06.04.2018 19:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 апреля 2018, 02:14

      Это Я, говоря так подразумевал Ной...

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 7 апреля 2018, 00:24

      Едва ли возможно на его дурацком месте рассуждать...
      Стыд нам с Вами и позор за то,что со времен первых игр Березуцких,так и не нашли им замену...(в полуторо сотенной миллионной стране не родилось и не воспиталось нормальных защитников..до сих пор..)(((

      0
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      Рейтинг: +20828

      derrik2000 6 апреля 2018, 21:30

      Большинство игроков сборной способно, конечно, заменить такое же большинство из основного состава, потому что и те, и другие - нули полные в футболе.
      Даже по сравнению с игроками сборных-середнячков.

      3
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > derrik2000 7 апреля 2018, 00:19

      Замечательные слова! Хоть кто-то разумеет в футболе...

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 апреля 2018, 20:54

      Заменил так заменил))Лучше бы молчал.

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 6 апреля 2018, 20:46

      Да-да, все мы видели, как Нойштедтер "способен" заменить травмированных защитников...

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 6 апреля 2018, 20:41

      В унисон. Игроки то есть,сборной нету....
      Такие дела хэрр Ной))))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 апреля 2018, 20:26

      да ну твоя бабуся любит футбол где играет любимый внучок ? гордится тобой. И чем же? за пустую беготню если что

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 6 апреля 2018, 20:14

      Тебя самого заменить надо.

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      Рейтинг: +715

      Mario84 6 апреля 2018, 20:01

      Я и Рауш Констя и в клубе видели.

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