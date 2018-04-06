Нойштедтер: «В сборной России есть игроки, способные заменить Кокорина, Джикию и Васина»

Полузащитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер поделился мнением о травмированных игроках национальной команды.

– Что дали сборной России два контрольных матча против Бразилии и Франции?

– Важно было сыграть с хорошими соперниками, с командами более высокого уровня. Теперь мы увидели, что нас ждет на чемпионате мира. Посмотрели, над чем надо поработать, чтобы исправить ошибки до начала турнира. Тем более мы 3-4 месяца не виделись – если бы было больше времени на сбор, сыграли бы лучше.

– Изменились ли шансы сборной России после травм Джикии, Васина и Кокорина?

– Очень жаль ребят… Конечно, все они были очень важны для команды. Но нам не надо плакаться. Смотрим вперед – у России есть игроки, способные заменить травмированных.

– За игрой против Франции следила ваша бабушка. Как ей футбол?

– Да, моя бабушка вообще смотрит все матчи сборной России! Она очень рада, что я играю в команде, гордится мной. Мы с ней много о футболе не говорим, но что-то все равно обсуждаем. Я не видел ее практически три года, был очень рад встретиться в Москве и, наконец, пообщаться.

Напомним, что игроки сборной России Георгий Джикия, Виктор Васин и Александр Кокорин получили травмы крестообразных связок и сейчас восстанавливаются.