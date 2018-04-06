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    Футболисты «Челси» не потеряют в деньгах, в случае непопадания в Лигу чемпионов

    «Челси» рискует по итогам сезона не попасть в Лигу чемпионов следующего розыгрыша. Зарплата футболистов лондонского клуба останется прежней даже в этом случае.

    Это политика клуба, когда, в отличие от других представителей АПЛ, в контрактах футболистов синих не предусмотрено такое снижение окладов в случае невыхода в главный еврокубковый турнир.

    Напомним, что после 31 тура «Челси» занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиги пятое место. Отставание от идущего четвертым «Тоттенхэма» составляет восемь баллов.

    Источник: Daily Mail

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    06.04.2018 11:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 6 апреля 2018, 12:58

      Современность футбола,главное зарплата,ни какой чести и достоинства

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 апреля 2018, 12:29

      разбегутся...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      elsa 6 апреля 2018, 11:16

      а зря

      0
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