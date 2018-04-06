Футболисты «Челси» не потеряют в деньгах, в случае непопадания в Лигу чемпионов

«Челси» рискует по итогам сезона не попасть в Лигу чемпионов следующего розыгрыша. Зарплата футболистов лондонского клуба останется прежней даже в этом случае.

Это политика клуба, когда, в отличие от других представителей АПЛ, в контрактах футболистов синих не предусмотрено такое снижение окладов в случае невыхода в главный еврокубковый турнир.

Напомним, что после 31 тура «Челси» занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиги пятое место. Отставание от идущего четвертым «Тоттенхэма» составляет восемь баллов.