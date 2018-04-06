Чех: «Арсенал» должен был забивать ЦСКА еще больше»

Чех сыграл надежно.
Голкипер «Арсенала» Петр Чех уверен, что его команда должна была забивать больше голов в ворота ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Команда показала отличную игру. Мы активно играли в атаке, создали много моментов, особенно во втором тайме. Думаю, мы должны были забивать больше. Но важно отметить и то, что когда ведешь после первого тайма 4:1, особенно не хочется пропускать в свои ворота. Нужно сделать так, чтобы соперник не вернулся в игру, и нам это удалось, мы контролировали игру.
В этой встрече ЦСКА был очень опасен. Во втором тайме у них было несколько моментов в контратаке. В их составе есть очень хорошие игроки, мы знали об этом и старались нейтрализовать их.
Мы пытались забить еще, но, думаю, мы и так в очень хорошем положении перед поездкой в Москву», – сказал Чех.
Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.
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