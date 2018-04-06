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Чех: «Арсенал» должен был забивать ЦСКА еще больше»

6 апреля 2018, 07:07
13

Голкипер «Арсенала» Петр Чех уверен, что его команда должна была забивать больше голов в ворота ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Команда показала отличную игру. Мы активно играли в атаке, создали много моментов, особенно во втором тайме. Думаю, мы должны были забивать больше. Но важно отметить и то, что когда ведешь после первого тайма 4:1, особенно не хочется пропускать в свои ворота. Нужно сделать так, чтобы соперник не вернулся в игру, и нам это удалось, мы контролировали игру.

В этой встрече ЦСКА был очень опасен. Во втором тайме у них было несколько моментов в контратаке. В их составе есть очень хорошие игроки, мы знали об этом и старались нейтрализовать их.

Мы пытались забить еще, но, думаю, мы и так в очень хорошем положении перед поездкой в Москву», – сказал Чех.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.

«Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

Источник: ФК «Арсенал»
Лига Европы Арсенал ЦСКА Чех Петр
Комментарии (13)
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bumer_moscow
1522988583
кошмар
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sevsor
1522990002
Пётр Чех, не будь таким "кровожадным", достаточно вам и четырёх, а нам и это с лихвой хватило для "футбольного траура"...
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Федя Кабак
1522990682
К сожалению да! Больше не прелетело благодаря Игорьку!
Ответить
rubinovyi2
1522992393
Куда ж еще-то?))
Ответить
RedWhiteFans2
1522992628
Да если бы не корявый Муса.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1522992801
Должны были бы забить - забили бы. Но не каждый момент - это сразу гол, ведь Акинфеева ещё никто не отменял.
Ответить
Sergej-74
1522994574
ну так то и пропустить могли еще как минимум разок
Ответить
Dimon 007
1522995022
Повезло конявым! Отскочили! Надеюсь теперь поубавится понтов у них! Акинфеев, Березуцкие, Дзагоев с такими рожами постоянно ходят! Опустили их на землю!
Ответить
kara-mba
1522996032
Да, братья с Игнашевичем вовремя уходят, хотя молодняк в защиту надо было наигрывать ещё раньше. То ли ещё будет.
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zigbert
1523015855
Чех сыграл надежно.
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