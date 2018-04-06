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    Чех: «Арсенал» должен был забивать ЦСКА еще больше»

    Голкипер «Арсенала» Петр Чех уверен, что его команда должна была забивать больше голов в ворота ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    «Команда показала отличную игру. Мы активно играли в атаке, создали много моментов, особенно во втором тайме. Думаю, мы должны были забивать больше. Но важно отметить и то, что когда ведешь после первого тайма 4:1, особенно не хочется пропускать в свои ворота. Нужно сделать так, чтобы соперник не вернулся в игру, и нам это удалось, мы контролировали игру.

    В этой встрече ЦСКА был очень опасен. Во втором тайме у них было несколько моментов в контратаке. В их составе есть очень хорошие игроки, мы знали об этом и старались нейтрализовать их.

    Мы пытались забить еще, но, думаю, мы и так в очень хорошем положении перед поездкой в Москву», – сказал Чех.

    Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.

    «Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

    Источник: ФК «Арсенал»

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    06.04.2018 07:07
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 14:57

      Чех сыграл надежно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 6 апреля 2018, 09:27

      Да, братья с Игнашевичем вовремя уходят, хотя молодняк в защиту надо было наигрывать ещё раньше. То ли ещё будет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > kara-mba 6 апреля 2018, 12:08

      Не сыпь соль на рану!

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 6 апреля 2018, 09:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Повезло конявым! Отскочили!
      Надеюсь теперь поубавится понтов у них!
      Акинфеев, Березуцкие, Дзагоев с такими рожами постоянно ходят!
      Опустили их на землю!

      -4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > Dimon 007 6 апреля 2018, 10:16

      Это свинявым повезло, когда 0-7 отскочили. Могли 0-18 получить..

      0
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      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Чикомас 6 апреля 2018, 10:52

      Могли!
      Спартак может Зенит вынести а потом крыльям 0:4 слить!
      Это Спартак, и все об этом знают!
      А болелы ЦСКА, и игроки, это секта!!!! С Лионом вымучили еле еле, и носы в верх подняли типа супер команда! Опустили вас????
      Теперь плачьте, ущербные!

      -3
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 6 апреля 2018, 09:02

      ну так то и пропустить могли еще как минимум разок

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 6 апреля 2018, 08:33

      Должны были бы забить - забили бы. Но не каждый момент - это сразу гол, ведь Акинфеева ещё никто не отменял.

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 апреля 2018, 08:30

      Да если бы не корявый Муса.

      4
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 6 апреля 2018, 08:26

      Куда ж еще-то?))

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 апреля 2018, 07:58

      К сожалению да! Больше не прелетело благодаря Игорьку!

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      Рейтинг: +759

      sevsor 6 апреля 2018, 07:46

      Пётр Чех, не будь таким "кровожадным", достаточно вам и четырёх, а нам и это с лихвой хватило для "футбольного траура"...

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 апреля 2018, 07:23

      кошмар

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