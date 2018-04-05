Пономарев считает, что матч «Арсенал» – ЦСКА завершится со счетом 1:1

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что армейцам под силу добиться ничейного результата в гостевом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом». По его словам, красно-синие могут допустить всего одну ошибку в обороне, но при этом сами сумеют распечатать ворота «канониров».

– Сегодня москвичи могут сотворить, как это случилось в ответной игре с «Лионом»?

– Я ее не жду, но последний матч армейцев в Лиге Европы действительно обнадежил. От командной игры наших осталось хорошее чувство. Мне кажется, армейцы дадут бой «Арсеналу», но не думаю, что сумеют победить. Однако сделать ничью 1:1 способны. Думаю, что оборона ЦСКА в целом не дрогнет, но одну ошибку все-таки допустит. Хотя при этом москвичи сумеют и сами забить.

Отмечу, что на выезде ЦСКА играет лучше, чем дома, раскрепощается. Это объясняю тем, что перед своими болельщиками выступать ответственнее, а в гостях команда более раскована – дерется и ни на что не реагирует. А драться у нас есть кому.

– Головин входит в сферу интересов «Арсенала». Он будет играть с особым рвением?

– Никогда не нужно думать об этом. Были примеры, когда ребята уезжали за границу и у них ничего не получалось. Можно вспомнить Семака и «ПСЖ» или Мусу, который сидел на лавке в «Лестере». То же самое может случиться с Головиным. Ему ни в коем случае не нужно уходить в «Арсенал». Нужно заматереть. А пока он играет в мальчишеский футбол.

Встреча «Арсенал» – ЦСКА состоится сегодня, 5 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.