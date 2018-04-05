Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пономарев считает, что матч «Арсенал» – ЦСКА завершится со счетом 1:1

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что армейцам под силу добиться ничейного результата в гостевом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом». По его словам, красно-синие могут допустить всего одну ошибку в обороне, но при этом сами сумеют распечатать ворота «канониров».

    – Сегодня москвичи могут сотворить, как это случилось в ответной игре с «Лионом»?

    – Я ее не жду, но последний матч армейцев в Лиге Европы действительно обнадежил. От командной игры наших осталось хорошее чувство. Мне кажется, армейцы дадут бой «Арсеналу», но не думаю, что сумеют победить. Однако сделать ничью 1:1 способны. Думаю, что оборона ЦСКА в целом не дрогнет, но одну ошибку все-таки допустит. Хотя при этом москвичи сумеют и сами забить.

    Отмечу, что на выезде ЦСКА играет лучше, чем дома, раскрепощается. Это объясняю тем, что перед своими болельщиками выступать ответственнее, а в гостях команда более раскована – дерется и ни на что не реагирует. А драться у нас есть кому.

    – Головин входит в сферу интересов «Арсенала». Он будет играть с особым рвением?

    – Никогда не нужно думать об этом. Были примеры, когда ребята уезжали за границу и у них ничего не получалось. Можно вспомнить Семака и «ПСЖ» или Мусу, который сидел на лавке в «Лестере». То же самое может случиться с Головиным. Ему ни в коем случае не нужно уходить в «Арсенал». Нужно заматереть. А пока он играет в мальчишеский футбол.

    Встреча «Арсенал» – ЦСКА состоится сегодня, 5 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2018 14:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 17:15

      Надежный был защитник.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 апреля 2018, 16:26

      Лучше 0:2 в Лондоне и 2:0 дома в Москве.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 5 апреля 2018, 14:59

      как вариант.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11