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    Селюк: «Лига Европы – единственный турнир, в котором «Арсенал» на что-то претендует»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что «Арсенал» с легкостью преодолеет сопротивление ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы.

    «Лига Европы остается, по сути, единственным турниром, в котором «Арсенал» на что-то претендует.

    Для них очень важно выиграть этот турнир, чтобы зацепиться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. По итогам чемпионата Англии сделать это уже просто нереально – там колоссальная конкуренция.

    Думаю, лондонцы преодолеют преграду в виде ЦСКА на пути к столь нужному для них трофею», – считает Селюк.

    Игра 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве.

    Источник: Известия

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    05.04.2018 06:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 апреля 2018, 09:05

      АйЯЯюшки горят..

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 5 апреля 2018, 09:04

      Так же Селюк добавил:- вот если бы Венгер купил Траоре и Яя Туре, то Арсенал играл бы в ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +421

      LMI 5 апреля 2018, 07:12

      Ё маё - Селюк !!!! Ну гений, ну человечище - ТИТАН просто. Мля - а мы то, убогие, до вот этих его слов думали, что Арсенал наш на чемпиона Англии претендует, да и кубок Англии нам по плечу, не говоря о кубке Лиги и о какой-то там Лиге Чемпионов, где по сути осталось "навалять" Реалу и мы супер клуб. Спасибо тебе, Селючище, за "откровение свыше", ну вот просто открыл глаза, просто излечил душу гунера.

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > LMI 5 апреля 2018, 07:39

      наверно просто у него спросили его мнение, а не он сам пришел в редакцию "Известия" со словами :"слышь что скажу"!

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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > LMI 5 апреля 2018, 08:40

      Селюка не люблю, но тут ты не прав. Также можно собрать всех, кто сказал, что шансы ЦСКА и Арсенала 50 на 50, и спросить "нафига вы тут все повторяете одно и то же?". Сам в жизни сталкиваюсь, что приходится повторять по несколько раз, казалось бы, очевидные вещи. А тут у известных людей спрашивают его мнение. Ну как тут при возможных исходах победа, ничья или поражение сказать что-то новое, будучи пятидесятым, кто об этом говорит?

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