Селюк: «Лига Европы – единственный турнир, в котором «Арсенал» на что-то претендует»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что «Арсенал» с легкостью преодолеет сопротивление ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы.

«Лига Европы остается, по сути, единственным турниром, в котором «Арсенал» на что-то претендует.

Для них очень важно выиграть этот турнир, чтобы зацепиться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. По итогам чемпионата Англии сделать это уже просто нереально – там колоссальная конкуренция.

Думаю, лондонцы преодолеют преграду в виде ЦСКА на пути к столь нужному для них трофею», – считает Селюк.

Игра 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве.