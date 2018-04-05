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    Гвардиола – о поведении фанатов «Ливерпуля»: «Не ожидал этого от такого престижного клуба»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поведение болельщиков «Ливерпуля» перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3). Напомним, что болельщики выбили окно клубного автобуса «горожан».

    «Вчера мне говорили, что это случится. Обычно, когда полиция в курсе, что такое может случиться, она пытается пресечь это.

    Я не ожидал этого со стороны «Ливерпуля», со стороны их людей. Кое-что случилось год назад в Дортмунде, и сюда мы приехали играть в футбол. Я не ожидал такой ситуации. Автобус уничтожен, не думал, что такой престижный клуб, как «Ливерпуль», делает такие вещи.

    Не «Ливерпуль» это делает, а люди. Надеюсь, больше это не повторится», – сказал Гвардиола.

    Ответная встреча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет 10 апреля.

    Источник: BBC

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    05.04.2018 01:00
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +74

      seva81 6 апреля 2018, 18:02

      Это был Конор Макдевид...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:50

      Из за разбитого стекла теперь придется покупать новый автобус.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -16

      sport1409 5 апреля 2018, 11:13

      Пpогнoзы футбольных матчей -> bets-info.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 апреля 2018, 07:12

      По любому))Будут искать российский след)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar > Федя Кабак 5 апреля 2018, 09:35

      ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 апреля 2018, 06:11

      Россия виновата,не плакай пеп

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 5 апреля 2018, 05:29

      Все-таки смогли запугать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 5 апреля 2018, 04:58

      Выбили стекло - и "автобус уничтожен"?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz > Danish Dynamite 5 апреля 2018, 05:19

      Ну там явно повреждением стекла не ограничились

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > BarcaRulezz 5 апреля 2018, 07:13

      еще наверное картошку в выхлоп запихали

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > вместе с ЦСКА 5 апреля 2018, 07:30

      Сахар в бак насыпали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > alex kidn 5 апреля 2018, 08:58

      Покрышки хо хлы сняли

      0
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