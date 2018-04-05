Гвардиола – о поведении фанатов «Ливерпуля»: «Не ожидал этого от такого престижного клуба»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поведение болельщиков «Ливерпуля» перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3). Напомним, что болельщики выбили окно клубного автобуса «горожан».

«Вчера мне говорили, что это случится. Обычно, когда полиция в курсе, что такое может случиться, она пытается пресечь это.

Я не ожидал этого со стороны «Ливерпуля», со стороны их людей. Кое-что случилось год назад в Дортмунде, и сюда мы приехали играть в футбол. Я не ожидал такой ситуации. Автобус уничтожен, не думал, что такой престижный клуб, как «Ливерпуль», делает такие вещи.

Не «Ливерпуль» это делает, а люди. Надеюсь, больше это не повторится», – сказал Гвардиола.

Ответная встреча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет 10 апреля.