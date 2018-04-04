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  • Мутко – фанатам ЦСКА: «Вы представляете Россию в Англии. Любые проблемы будут использоваться против нас»

Мутко – фанатам ЦСКА: «Вы представляете Россию в Англии. Любые проблемы будут использоваться против нас»

4 апреля 2018, 20:44
17

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА.

«Хочу пожелать нашим болельщикам спокойствия. Хочется, чтобы ребята, которые туда поедут, помнили, что они представляют Россию. А мы являемся хозяйкой чемпионата мира. Надо понимать, что любые проблемы будут использоваться против нас.

Ожидания оптимистичные и тревожные, с другой стороны. «Арсенал», по-моему, сейчас не блещет, нет той команды, которую мы привыкли наблюдать в прежние годы, с этим «Арсеналом» играть можно.

Главное – здорово сыграть на выезде, и ЦСКА это умеет – опытнейшая защита, профессиональная и креативная полузащита, агрессивный «центрфорвард» Понтус Вернблум. Хочется просто пожелать им удачи», – сказал Мутко.

Матч «Арсенал» – ЦСКА начнется завтра в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: ТАСС
Лига Европы ЦСКА Арсенал Мутко Виталий
Комментарии (17)
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кузнецов артем
1522866264
Арсеналу надо выигрывать лигу европы иначе в лч не будут в след сезоне, так что тут все ясно на мой взгляд, а с учетом того, что Арсенал в 3х последних матчах забивает по 3 гола они в хорошей форме и у Цска при всем уважении не то что нет шансов надо было молодежку привозить чтоб силы не тратить
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Рубинище
1522866438
Сейчас Арсенал силён..удачи ЦСКА
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shinnik
1522867084
Мутный дело говорит..
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RedWhiteFans2
1522867151
Оратор всю страну аодставил на Олимпиадах, и ничего, а вы там парни пиво не пейте. Не логично.
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KARAT777
1522867220
мудко - главная проблема страны
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GoLenaStop
1522868274
Мудко - ты один из тех продажных засранцев, которые создали проблемы для нашей страны!!!
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Vara81
1522870158
Главная проблема для страны это такие чиновники как вы !!! НаМутили и пост повыше приобрели !!! А простым смертным там возможно будут даже рады !!! Хотят не у всех смертных будет возможность посетить the capital of Great Britain
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acer2003
1522874594
МуДко,это кто ? Виталик Мутный ???
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OfaZavr
1522914483
даже если наши вообще ничего плохого делать не будут это не гарантия что англосаксы сами чего-нибудь не придумают против нас. они всегда могут искусственно создать то чего не было и облить потом грязью.
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zigbert
1522923186
Хотелось бы что бы на трибунах и вне стадиона все обошлось без эксцессов.
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