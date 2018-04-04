Мутко – фанатам ЦСКА: «Вы представляете Россию в Англии. Любые проблемы будут использоваться против нас»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА.

«Хочу пожелать нашим болельщикам спокойствия. Хочется, чтобы ребята, которые туда поедут, помнили, что они представляют Россию. А мы являемся хозяйкой чемпионата мира. Надо понимать, что любые проблемы будут использоваться против нас.

Ожидания оптимистичные и тревожные, с другой стороны. «Арсенал», по-моему, сейчас не блещет, нет той команды, которую мы привыкли наблюдать в прежние годы, с этим «Арсеналом» играть можно.

Главное – здорово сыграть на выезде, и ЦСКА это умеет – опытнейшая защита, профессиональная и креативная полузащита, агрессивный «центрфорвард» Понтус Вернблум. Хочется просто пожелать им удачи», – сказал Мутко.

Матч «Арсенал» – ЦСКА начнется завтра в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.