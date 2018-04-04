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    Мутко – фанатам ЦСКА: «Вы представляете Россию в Англии. Любые проблемы будут использоваться против нас»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА.

    «Хочу пожелать нашим болельщикам спокойствия. Хочется, чтобы ребята, которые туда поедут, помнили, что они представляют Россию. А мы являемся хозяйкой чемпионата мира. Надо понимать, что любые проблемы будут использоваться против нас.

    Ожидания оптимистичные и тревожные, с другой стороны. «Арсенал», по-моему, сейчас не блещет, нет той команды, которую мы привыкли наблюдать в прежние годы, с этим «Арсеналом» играть можно.

    Главное – здорово сыграть на выезде, и ЦСКА это умеет – опытнейшая защита, профессиональная и креативная полузащита, агрессивный «центрфорвард» Понтус Вернблум. Хочется просто пожелать им удачи», – сказал Мутко.

    Матч «Арсенал» – ЦСКА начнется завтра в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ТАСС

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    04.04.2018 20:44
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:13

      Хотелось бы что бы на трибунах и вне стадиона все обошлось без эксцессов.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 10:48

      даже если наши вообще ничего плохого делать не будут это не гарантия что англосаксы сами чего-нибудь не придумают против нас. они всегда могут искусственно создать то чего не было и облить потом грязью.

      2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 5 апреля 2018, 08:03

      Вернблум вроде опорник?

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 апреля 2018, 23:43

      МуДко,это кто ?
      Виталик Мутный ???

      1
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      Рейтинг: +15

      Loko113 4 апреля 2018, 23:01

      Сразу видно МУТКО ппц какой болела

      0
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      Рейтинг: +88

      Vara81 4 апреля 2018, 22:29

      Главная проблема для страны это такие чиновники как вы !!! НаМутили и пост повыше приобрели !!! А простым смертным там возможно будут даже рады !!! Хотят не у всех смертных будет возможность посетить the capital of Great Britain

      2
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 4 апреля 2018, 21:57

      Мудко - ты один из тех продажных засранцев, которые создали проблемы для нашей страны!!!

      3
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 4 апреля 2018, 21:40

      мудко - главная проблема страны

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 апреля 2018, 21:39

      Оратор всю страну аодставил на Олимпиадах, и ничего, а вы там парни пиво не пейте. Не логично.

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 апреля 2018, 21:38

      Мутный дело говорит..

      1
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