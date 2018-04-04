Акинфеев – о матче с «Арсеналом»: «Это обычная игра»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».

Встреча пройдет 5 апреля в Лондоне и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Так как я вратарь, то опасности надо ждать и от своих, и от чужих. Мы играем не с командой второй лиги, в «Арсенале» от любого футболиста можно ждать угрозы.

Это обычная игра. Никто не будет лукавить, что великие команды – такие, как «Арсенал», приятно обыгрывать. Мы должны быть раскрепощены. Никто не говорит, что мы завтра победим, прекрасно понимаем, что перед нами «Арсенал», великий клуб», – сказал Акинфеев.