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    Акинфеев – о матче с «Арсеналом»: «Это обычная игра»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».

    Встреча пройдет 5 апреля в Лондоне и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Так как я вратарь, то опасности надо ждать и от своих, и от чужих. Мы играем не с командой второй лиги, в «Арсенале» от любого футболиста можно ждать угрозы.

    Это обычная игра. Никто не будет лукавить, что великие команды – такие, как «Арсенал», приятно обыгрывать. Мы должны быть раскрепощены. Никто не говорит, что мы завтра победим, прекрасно понимаем, что перед нами «Арсенал», великий клуб», – сказал Акинфеев.

    Источник: Р-Спорт

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    04.04.2018 19:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 5 апреля 2018, 05:27

      Удачи пацаны

      0
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    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 4 апреля 2018, 19:52

      Это тебе в ЧР судьям заносить

      -1
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