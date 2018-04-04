Колосков: «Для России был бы проблемой бойкот Германией ЧМ-2018, а на австралийцев и реагировать не надо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о готовности Австралии бойкотировать предстоящий ЧМ-2018 в России. Как было отмечено, на заявление таких стран, которые не являются лидерами в мировом футболе, не стоит акцентировать внимание.

«Ну и что? Так бы приехали двести человек, а так – их не будет. Ну и какая разница? Это не трагедия для чемпионата мира, не вижу никакой проблемы. Австралийцы только обидят своих болельщиков, которые являются их избирателями. Чушь полнейшая! Нужно даже не реагировать на этой.

Вот понимаю, если бы такое сказало правительство Германии, когда уже 30 тысяч билетов продано. Это была бы проблема. А так – ну не приедут двести австралийцев и все. Эта информация не стоит вообще внимания – это будет лучшая реакция с нашей стороны», – сказал Колосков.