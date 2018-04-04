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  • Колосков: «Для России был бы проблемой бойкот Германией ЧМ-2018, а на австралийцев и реагировать не надо»

Колосков: «Для России был бы проблемой бойкот Германией ЧМ-2018, а на австралийцев и реагировать не надо»

4 апреля 2018, 18:55
6

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о готовности Австралии бойкотировать предстоящий ЧМ-2018 в России. Как было отмечено, на заявление таких стран, которые не являются лидерами в мировом футболе, не стоит акцентировать внимание.

«Ну и что? Так бы приехали двести человек, а так – их не будет. Ну и какая разница? Это не трагедия для чемпионата мира, не вижу никакой проблемы. Австралийцы только обидят своих болельщиков, которые являются их избирателями. Чушь полнейшая! Нужно даже не реагировать на этой.

Вот понимаю, если бы такое сказало правительство Германии, когда уже 30 тысяч билетов продано. Это была бы проблема. А так – ну не приедут двести австралийцев и все. Эта информация не стоит вообще внимания – это будет лучшая реакция с нашей стороны», – сказал Колосков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Австралия Германия
Комментарии (6)
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mihail200606
1522860295
согласен... немцы уже на х... англичан послали с их бойкотом..
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ЮЗИК
1522860651
По делу ответил
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Александр52
1522860667
Вячеслав Иванович, уважаемый, в данном случае лучше промолчать, чем говорить глупости, которые порочат официальные российские круги. Вы не пешка, и соблюдайте политесс и русское гостеприимство. В этом деле важен даже самый маленький муравей, а как вы знаете они иногда бывают тренерами "Барселоны".
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ЮНик
1522945737
Совсем Колосков плохой стал. Весеннее обострение? Деменция? Да Австралия в рейтинге ФИФА на 20 строчек выше России! Чья бы мычала...
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Masteralex
1522954793
согласен с Колосковым, насрать на Австралию, сами себе только хуже сделают, пропустят ещё и следующий ЧМ в наказание, а замену найдут быстро Узбекистан с радостью поучаствует и болел приедет поболее чем этих кенгурятников
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нейтральныйкакникто
1523061975
Старый пенёк, надо сделать так , чтобы не приехали Уругвай , Испания и Португалия. Тогда вероятность выхода России в 1\4 многократно возрастает
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