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    Колосков: «Для России был бы проблемой бойкот Германией ЧМ-2018, а на австралийцев и реагировать не надо»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о готовности Австралии бойкотировать предстоящий ЧМ-2018 в России. Как было отмечено, на заявление таких стран, которые не являются лидерами в мировом футболе, не стоит акцентировать внимание.

    «Ну и что? Так бы приехали двести человек, а так – их не будет. Ну и какая разница? Это не трагедия для чемпионата мира, не вижу никакой проблемы. Австралийцы только обидят своих болельщиков, которые являются их избирателями. Чушь полнейшая! Нужно даже не реагировать на этой.

    Вот понимаю, если бы такое сказало правительство Германии, когда уже 30 тысяч билетов продано. Это была бы проблема. А так – ну не приедут двести австралийцев и все. Эта информация не стоит вообще внимания – это будет лучшая реакция с нашей стороны», – сказал Колосков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2018 18:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 7 апреля 2018, 03:46

      Старый пенёк, надо сделать так , чтобы не приехали Уругвай , Испания и Португалия. Тогда вероятность выхода России в 14 многократно возрастает

      -2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 апреля 2018, 21:59

      согласен с Колосковым, насрать на Австралию, сами себе только хуже сделают, пропустят ещё и следующий ЧМ в наказание, а замену найдут быстро Узбекистан с радостью поучаствует и болел приедет поболее чем этих кенгурятников

      -1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 5 апреля 2018, 19:28

      Совсем Колосков плохой стал. Весеннее обострение? Деменция? Да Австралия в рейтинге ФИФА на 20 строчек выше России! Чья бы мычала...

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 4 апреля 2018, 19:51

      Вячеслав Иванович, уважаемый, в данном случае лучше промолчать, чем говорить глупости, которые порочат официальные российские круги. Вы не пешка, и соблюдайте политесс и русское гостеприимство. В этом деле важен даже самый маленький муравей, а как вы знаете они иногда бывают тренерами "Барселоны".

      3
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 апреля 2018, 19:50

      По делу ответил

      0
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      Рейтинг: +7712

      mihail200606 4 апреля 2018, 19:44

      согласен... немцы уже на х... англичан послали с их бойкотом..

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