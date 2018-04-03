Уткин: «Кто-то сказал Черчесову, что он смешно шутит, и тот поверил»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин в очередной раз раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Как было отмечено, национальная команда с этим специалистом испытывает дополнительное давление.

«Насчет того, дебил ли Черчесов, – не знаю. Он сказал, что его соседи не расстраиваются. Будь я работником телевидения, поехал бы в его район и поговорил с теми людьми. Очень интересно, кто поселил к нему таких соседей. Если это не госдеп, то точно чья-то рука. Где-то в жизни Станислава Саламовича встретился человек, который ему сказал, что он смешно шутит, и тот ему поверил.

Я убежденный сторонник того, что Черчесову надо указать на дверь. Уверяю вас, что после его ухода сборная моментально встрепенется, поскольку сейчас она находится под очень серьезным давлением, ведь она это слушает ежедневно, на каждой тренировке, а потом еще в коридоре, на завтраке, обеде и ужине. И надо как-то смеяться. Не случайно столько ссор всегда было вокруг Станислава Саламовича. Когда у человека невыносимое чувство юмора, с ним долго очень трудно находиться. А ведь с ним надо будет провести месяц на сборах», — сказал Уткин.