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    Уткин: «Кто-то сказал Черчесову, что он смешно шутит, и тот поверил»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин в очередной раз раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Как было отмечено, национальная команда с этим специалистом испытывает дополнительное давление.

    «Насчет того, дебил ли Черчесов, – не знаю. Он сказал, что его соседи не расстраиваются. Будь я работником телевидения, поехал бы в его район и поговорил с теми людьми. Очень интересно, кто поселил к нему таких соседей. Если это не госдеп, то точно чья-то рука. Где-то в жизни Станислава Саламовича встретился человек, который ему сказал, что он смешно шутит, и тот ему поверил.

    Я убежденный сторонник того, что Черчесову надо указать на дверь. Уверяю вас, что после его ухода сборная моментально встрепенется, поскольку сейчас она находится под очень серьезным давлением, ведь она это слушает ежедневно, на каждой тренировке, а потом еще в коридоре, на завтраке, обеде и ужине. И надо как-то смеяться. Не случайно столько ссор всегда было вокруг Станислава Саламовича. Когда у человека невыносимое чувство юмора, с ним долго очень трудно находиться. А ведь с ним надо будет провести месяц на сборах», — сказал Уткин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2018 13:38
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 21:39

      А не послать бы Уткина в сборную для увеселительных мероприятий.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 3 апреля 2018, 21:18

      Уткин - противный тип, но он всего лишь журналист, а Черчесов возглавяет сборную России. Почти два года. За это время, кроме скандалов с Денисовым, Дзюбой и Кокориным, а также лихорадочного тасования состава со время любой игры, ничем не запомнился. Так что Уткин в данном случае прав на все 100.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 апреля 2018, 20:42

      Вася прав!

      3
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      Рейтинг: +14

      llekk 3 апреля 2018, 20:40

      Уткин это противоположность Черчесова то же с маргинальным юмором,взял и назвал дибилом,шутка. На счёт встрепенется сборная это Уткин борщанул конечно она никогда не встрепенется сама,только кнутом , то что было при Хиддинке это чисто за счет физики и дисциплины, что и хочет повторить Черчесов. Но учитывая физиологию россиянина этой физики хватает на 2-3игры,если выйти на пик вначале турнира то выход из группы эти 3игры и песец в в1/16й, если выйти на пик к середине турнира то нет гарантии что дойдут до1/16,нужно такое же везение в первых играх как при Хиддинке на евро.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 18:50

      может и есть правда в словах Уткина, но он уж совсем разошелся в словоблудии в последние дни.

      3
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      Рейтинг: +11240

      alp 3 апреля 2018, 18:19

      добавь к юмору черчесова его манию величия и получается охренительный микс

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 апреля 2018, 18:11

      Вот по поводу ссор согласен! Сборная не его уровень, далеко не его.

      3
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      Рейтинг: +20

      Adjarov07 3 апреля 2018, 17:09

      Не знал что у хорошего тренера должно быть хорошее чувство юмора. Это всё равно что предъявить какому то бухгалтеру что он плохо танцует)

      -1
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      Рейтинг: +18

      Saxarok 3 апреля 2018, 15:53

      Умники мля... Когда наша сборная обделается на ЧМ под руководством Саламыча, вы все до одного здесь начнёте ныть и поливать его фекалиями. А вместе с ним Мутко, РФС, Путина! Чего на ВУ накинулись то? Всё правильно говорит.

      5
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 3 апреля 2018, 14:51

      Вася,ему всё по фигу! Получит свои 5,2 лимона евро,немного отдохнет,а потом поедет в Австрию,поработает с каким нибудь захудалой командой 2-ой лиги,и будет получать удовольствие от жизни. С такими бабками "Весь мир в кармане". И ему по фигу,что думают про него люди...

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