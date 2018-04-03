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  • Уткин: «Кто-то сказал Черчесову, что он смешно шутит, и тот поверил»

Уткин: «Кто-то сказал Черчесову, что он смешно шутит, и тот поверил»

3 апреля 2018, 13:38
27

Известный футбольный комментатор Василий Уткин в очередной раз раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Как было отмечено, национальная команда с этим специалистом испытывает дополнительное давление.

«Насчет того, дебил ли Черчесов, – не знаю. Он сказал, что его соседи не расстраиваются. Будь я работником телевидения, поехал бы в его район и поговорил с теми людьми. Очень интересно, кто поселил к нему таких соседей. Если это не госдеп, то точно чья-то рука. Где-то в жизни Станислава Саламовича встретился человек, который ему сказал, что он смешно шутит, и тот ему поверил.

Я убежденный сторонник того, что Черчесову надо указать на дверь. Уверяю вас, что после его ухода сборная моментально встрепенется, поскольку сейчас она находится под очень серьезным давлением, ведь она это слушает ежедневно, на каждой тренировке, а потом еще в коридоре, на завтраке, обеде и ужине. И надо как-то смеяться. Не случайно столько ссор всегда было вокруг Станислава Саламовича. Когда у человека невыносимое чувство юмора, с ним долго очень трудно находиться. А ведь с ним надо будет провести месяц на сборах», — сказал Уткин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (27)
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ЮНик
1522752353
А ведь Вася прав...
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insider_retro
1522752633
А кто Уткину сказал, что он хорошо комментирует и пишет?... Мнений много и они разные... А руководить сборной - дело ответственное и, изначально, расстрельное - всем не угодишь! Миллионеров-обормотов надо в узде держать, а не в глаза им заглядывать и сказки на ночь читать!.. А юмор в любом деле допустим, но не обязателен...
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mihail200606
1522754257
Здесь уткин прав... Шутки дебильные абсолютно у черчесова
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Полная Канистра
1522754468
жаль одно что вася не его сосед этажом выше а то бы чечес //ЭЙ ТЫ ТАМ НАВЕРХУ Я СЕЙЧАС К ТЕБЕ ПРИДУ И ПО ХАРЕ НАДАЮ И МУТКО ВСЁ РАССКАЖУ//
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sерж
1522755480
есть такая поговорка: "собаки лают,караван идет",так вот уткин типичная шафка
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порт
1522755764
Когда у человека невыносимое чувство юмора, с ним долго очень трудно находиться. ==================================== Вася знает в себе толк.
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Чикомас
1522755907
Черчесов-хоть и некудышний, но тренер... А кто такой проститУткин. бросальщик говна на вентилятор? Вася, займись чем ни будь. Работать попробуй, что ли...
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dzhanavar
1522756264
Вася,ему всё по фигу! Получит свои 5,2 лимона евро,немного отдохнет,а потом поедет в Австрию,поработает с каким нибудь захудалой командой 2-ой лиги,и будет получать удовольствие от жизни. С такими бабками "Весь мир в кармане". И ему по фигу,что думают про него люди...
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Saxarok
1522760038
Умники мля... Когда наша сборная обделается на ЧМ под руководством Саламыча, вы все до одного здесь начнёте ныть и поливать его фекалиями. А вместе с ним Мутко, РФС, Путина! Чего на ВУ накинулись то? Всё правильно говорит.
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zigbert
1522780776
А не послать бы Уткина в сборную для увеселительных мероприятий.
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