Мутко: «Арсенал» уже не тот, что раньше. С ним можно играть»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко накануне выездного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ЦСКА заявил, что «канониры» уже не являются той мощной командой, которой были в прежние годы. По словам руководителя, с лондонцами вполне можно играть.

«Хочу пожелать нашим болельщикам спокойствия. Хочется, чтобы ребята, которые туда поедут, помнили, что они представляют Россию, а мы являемся хозяйкой чемпионата мира. Надо понимать, что любые проблемы будут использоваться против нас.

Ожидания от матча оптимистичные и тревожные. С другой стороны, и «Арсенал», по-моему, сейчас не блещет. Нет той команды, которую мы привыкли наблюдать в прежние годы. С этим «Арсеналом» играть можно. Главное – здорово сыграть на выезде, и ЦСКА это умеет – опытнейшая защита, профессиональная и креативная полузащита, агрессивный «центрфорвард» Понтус Вернблум. Хочется просто пожелать им удачи», – сказал Мутко.

Матч «Арсенал» – ЦСКА состоится в Лондоне, 5 апреля. Ответная встреча пройдет 12 апреля.