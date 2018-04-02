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    Мутко: «Арсенал» уже не тот, что раньше. С ним можно играть»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко накануне выездного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ЦСКА заявил, что «канониры» уже не являются той мощной командой, которой были в прежние годы. По словам руководителя, с лондонцами вполне можно играть.

    «Хочу пожелать нашим болельщикам спокойствия. Хочется, чтобы ребята, которые туда поедут, помнили, что они представляют Россию, а мы являемся хозяйкой чемпионата мира. Надо понимать, что любые проблемы будут использоваться против нас.

    Ожидания от матча оптимистичные и тревожные. С другой стороны, и «Арсенал», по-моему, сейчас не блещет. Нет той команды, которую мы привыкли наблюдать в прежние годы. С этим «Арсеналом» играть можно. Главное – здорово сыграть на выезде, и ЦСКА это умеет – опытнейшая защита, профессиональная и креативная полузащита, агрессивный «центрфорвард» Понтус Вернблум. Хочется просто пожелать им удачи», – сказал Мутко.

    Матч «Арсенал» – ЦСКА состоится в Лондоне, 5 апреля. Ответная встреча пройдет 12 апреля.

    Источник: ТАСС

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    02.04.2018 17:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 4 апреля 2018, 16:57

      поставьте Мутко в рамку вместо Акинфеева пусть на деле докажет кто есть кто

      0
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      Рейтинг: +40

      Taga25 3 апреля 2018, 02:44

      Мутко-"профессиональный футболист и тренер". Хахаха, во дает мужик))) Засандалят армейцам, по самое "не хочу"

      1
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 2 апреля 2018, 23:51

      не в Лиге чемпионов так-то

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 21:20

      Армейцам надо взять за основу советы Мутко.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 апреля 2018, 20:12

      Началось... Даже разобранный, но очень мотивированный Арсенал, может спокойно за пару матчей накидать +5 мячей любому нашему клубу, уж не говоря про фееричную защиту ЦСКА на евроарене.. Опять эти псевдо-эксперты, как они задолбали. У них всегда шансы равные, даже когда тот же Локо с Атлетико играл. Патриотизм патриотизмом, но перед интервью не нужно ничего курить, чтобы так не втыкало.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ivanthebest 2 апреля 2018, 20:31

      Он ничего " такого " не курит,это он так должность свою " отрабатывает ".

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 2 апреля 2018, 20:01

      Закройся ты уже наконец

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 апреля 2018, 19:56

      Играть можно со всеми, главное - результат

      -1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 2 апреля 2018, 19:24

      вот иди и играй....

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 2 апреля 2018, 19:02

      закатят трешку, потом что скажет?!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 апреля 2018, 18:11

      'Любые проблемы будут использоваться против нас..", с чего он взял?
      Опять жути "патриотической" нагоняет. Накжут хулиганов, если такие будут и точка.

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