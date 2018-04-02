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Мутко: «Арсенал» уже не тот, что раньше. С ним можно играть»

2 апреля 2018, 17:21
14

Вице-премьер РФ Виталий Мутко накануне выездного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ЦСКА заявил, что «канониры» уже не являются той мощной командой, которой были в прежние годы. По словам руководителя, с лондонцами вполне можно играть.

«Хочу пожелать нашим болельщикам спокойствия. Хочется, чтобы ребята, которые туда поедут, помнили, что они представляют Россию, а мы являемся хозяйкой чемпионата мира. Надо понимать, что любые проблемы будут использоваться против нас.

Ожидания от матча оптимистичные и тревожные. С другой стороны, и «Арсенал», по-моему, сейчас не блещет. Нет той команды, которую мы привыкли наблюдать в прежние годы. С этим «Арсеналом» играть можно. Главное – здорово сыграть на выезде, и ЦСКА это умеет – опытнейшая защита, профессиональная и креативная полузащита, агрессивный «центрфорвард» Понтус Вернблум. Хочется просто пожелать им удачи», – сказал Мутко.

Матч «Арсенал» – ЦСКА состоится в Лондоне, 5 апреля. Ответная встреча пройдет 12 апреля.

Источник: ТАСС
Лига Европы Арсенал ЦСКА Мутко Виталий
Комментарии (14)
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barca9651
1522679750
норм ЦСКА с Арсеналом в ЛЧ
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FanatSerj
1522679899
Понятно что Арсенал это не Манчестер Сити сейчас, он бы и не играл в ЛЕ так бы, но и берега путать то не надо. Ладно бы еще Арсеналу это ЛЕ не тарахтела никуда, так наоборот же единственный шанс попасть в ЛЧ. Оно и МЮ в прошлом году был тоже "не той мощной командой", но для ЛЕ и этого хватило.
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kykyi
1522681916
'Любые проблемы будут использоваться против нас..", с чего он взял? Опять жути "патриотической" нагоняет. Накжут хулиганов, если такие будут и точка.
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Бухбух
1522688219
Играть можно со всеми, главное - результат
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Axe111
1522688489
Закройся ты уже наконец
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ivanthebest
1522689146
Началось... Даже разобранный, но очень мотивированный Арсенал, может спокойно за пару матчей накидать +5 мячей любому нашему клубу, уж не говоря про фееричную защиту ЦСКА на евроарене.. Опять эти псевдо-эксперты, как они задолбали. У них всегда шансы равные, даже когда тот же Локо с Атлетико играл. Патриотизм патриотизмом, но перед интервью не нужно ничего курить, чтобы так не втыкало.
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zigbert
1522693244
Армейцам надо взять за основу советы Мутко.
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Tuxuu777
1522702262
не в Лиге чемпионов так-то
Ответить
Taga25
1522712666
Мутко-"профессиональный футболист и тренер". Хахаха, во дает мужик))) Засандалят армейцам, по самое "не хочу"
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богатяновский
1522850257
поставьте Мутко в рамку вместо Акинфеева пусть на деле докажет кто есть кто
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