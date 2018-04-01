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  • Черчесов: «Денисов? Есть какое-то мнение, что он один спасет мир»

Черчесов: «Денисов? Есть какое-то мнение, что он один спасет мир»

1 апреля 2018, 22:47
15

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов не будет вызван в национальную команду.

– Вы всех попробовали в сборной, кого хотели?

– Я бы так не сказал. Мы все говорим про одного человека. Есть какое-то мнение, что этот один спасет мир. Нам не удается связки наиграть. Головин появился, Кузяев появился, а вместе они не играли ни одного матча. Вот что меня больше беспокоит, а не то, кого не вызвали.

Мы не хотим говорить про одного футболиста, кто бы он ни был. Один человек ничего не сделает, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Денисов Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (15)
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Отчаянный Пердун
1522614400
Вот тут я с Черчесовым не соглашусь!!! Может один человек мир не спасёт. Но один человек(лысиной сверкая) сборную похоронит!!! И все мы это понимаем и от того так тошно!!!
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anatolich72
1522615094
Упёрся как баран .
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val-berezko
1522615797
Это не тренер-это кисейная барышня. Не может уладить отношения,видимо по делу были разногласия. Но бред-этот появился,а тот пропал-полная херовина. Кстати все знают Черчесова-хороший мужик. Но тренер никакой,тем более сборной.Хочется послать всех этих мудко на ***,но за Россию обидно.
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zigbert
1522647817
Игроков проверено уже достаточно и настало время определятся с основным составом.А один Денисов тут ничего не решит.
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Zeff
1522648761
С таким подходом, это не тренер.
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Тони Монтана Б
1522652994
Господи, уберите этого клоуна из нашей сборной.
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absent32
1522653043
нет, один мир не спасет. но сделает команду сильнее и опытнее. сейчас в сборной нет авторитета и опыта, это показали последние товарищеские игры!!!
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Victor.Vings
1522653381
Один человек ни чего не изменит? Давайте посмотрим на Аргентину без Месси, на Португалию без Роналду. Да Денисов далеко не тот уровень. но ему и не нужно спасать мир. но для нашей сборной в которой и так мало высокоуровневых игроков он точно бы пригодился. тем более с такой защитой
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Вомбат
1522656102
Неправда. Один человек - Черчесов - все сделал. Была плохая, но все же сборная, в которой как могут, но играли лучшие. Стала команда, в принципах комплектования которой разобраться невозможно - то ли землячество (Камболов и Габулов), то ли личные симпатии (Комбаров и Кутепов), то ли вообще чем хуже, тем лучше (Заболотный и Ерохин) .
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OfaZavr
1522657420
может и не спасет, но и не вызывать его не по спортивным причинам нельзя.
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