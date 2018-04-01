Черчесов: «Денисов? Есть какое-то мнение, что он один спасет мир»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов не будет вызван в национальную команду.

– Вы всех попробовали в сборной, кого хотели?

– Я бы так не сказал. Мы все говорим про одного человека. Есть какое-то мнение, что этот один спасет мир. Нам не удается связки наиграть. Головин появился, Кузяев появился, а вместе они не играли ни одного матча. Вот что меня больше беспокоит, а не то, кого не вызвали.

Мы не хотим говорить про одного футболиста, кто бы он ни был. Один человек ничего не сделает, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».