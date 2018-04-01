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    Черчесов: «Денисов? Есть какое-то мнение, что он один спасет мир»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов не будет вызван в национальную команду.

    – Вы всех попробовали в сборной, кого хотели?

    – Я бы так не сказал. Мы все говорим про одного человека. Есть какое-то мнение, что этот один спасет мир. Нам не удается связки наиграть. Головин появился, Кузяев появился, а вместе они не играли ни одного матча. Вот что меня больше беспокоит, а не то, кого не вызвали.

    Мы не хотим говорить про одного футболиста, кто бы он ни был. Один человек ничего не сделает, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2018 22:47
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 11:23

      может и не спасет, но и не вызывать его не по спортивным причинам нельзя.

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 2 апреля 2018, 11:01

      Неправда. Один человек - Черчесов - все сделал. Была плохая, но все же сборная, в которой как могут, но играли лучшие. Стала команда, в
      принципах комплектования которой разобраться невозможно - то ли землячество (Камболов и Габулов), то ли личные симпатии (Комбаров и Кутепов), то ли вообще чем хуже, тем лучше (Заболотный и Ерохин) .

      1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 2 апреля 2018, 10:16

      Один человек ни чего не изменит? Давайте посмотрим на Аргентину без Месси, на Португалию без Роналду. Да Денисов далеко не тот уровень. но ему и не нужно спасать мир. но для нашей сборной в которой и так мало высокоуровневых игроков он точно бы пригодился. тем более с такой защитой

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      Рейтинг: +2888

      absent32 2 апреля 2018, 10:10

      нет, один мир не спасет. но сделает команду сильнее и опытнее. сейчас в сборной нет авторитета и опыта, это показали последние товарищеские игры!!!

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 2 апреля 2018, 10:09

      Господи, уберите этого клоуна из нашей сборной.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 апреля 2018, 08:59

      С таким подходом, это не тренер.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 08:43

      Игроков проверено уже достаточно и настало время определятся с основным составом.А один Денисов тут ничего не решит.

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 2 апреля 2018, 00:59

      Да пускай молодые ребята играют, вы думаете с Денисовым мы выиграем ЧМ? Нет. У нас в центре достаточно молодых парней, пусть себя показывают, в Европу глядишь уедут, Головин, Зобнин, Кузяев, все могут сыграть на этой позиции, вот и пусть пробуют, глядишь кто нибудь присмотрится

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 апреля 2018, 00:21

      И такой тренер у нашей сборной ! Веселый ЧМ будет

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 1 апреля 2018, 23:56

      хороший мужик -это не профессия...

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