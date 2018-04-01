Черчесов: «У болельщиков портится настроение от игры сборной? Кто вам это сказал? У моих соседей не портится»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги двух последних товарищеских матчей национальной команды. Напомним, что россияне сначала проиграли Бразилии (0:3), а затем уступили Франции (1:3).

– Мы спортсмены и хотим выиграть. Конечно, поражение от Франции неприятно. Но в плане игры, взаимопонимания, подстройки, мы сыграли намного лучше, чем с Бразилией.

– Но вот болельщики включают телевизор, смотрят результат, у них портится настроение. Как до них донести эти мысли?

– Кто вам сказал, что портится? Вы придумали, у вас портится, вы выключайте. У моих соседей не портится. После 0:3 от Бразилии ни один человек в сборной не говорил, что у нас проблема какая-то. Я всегда говорил и говорю: давайте уважать то, что у нас есть, и делать сильнее. Вы можете раскидываться словами направо и налево, моя задача – делать футболистов сильнее, – рассказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».