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    Черчесов: «У болельщиков портится настроение от игры сборной? Кто вам это сказал? У моих соседей не портится»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги двух последних товарищеских матчей национальной команды. Напомним, что россияне сначала проиграли Бразилии (0:3), а затем уступили Франции (1:3).

    – Мы спортсмены и хотим выиграть. Конечно, поражение от Франции неприятно. Но в плане игры, взаимопонимания, подстройки, мы сыграли намного лучше, чем с Бразилией.

    – Но вот болельщики включают телевизор, смотрят результат, у них портится настроение. Как до них донести эти мысли?

    – Кто вам сказал, что портится? Вы придумали, у вас портится, вы выключайте. У моих соседей не портится. После 0:3 от Бразилии ни один человек в сборной не говорил, что у нас проблема какая-то. Я всегда говорил и говорю: давайте уважать то, что у нас есть, и делать сильнее. Вы можете раскидываться словами направо и налево, моя задача – делать футболистов сильнее, – рассказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2018 21:34
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 апреля 2018, 15:47

      Черчесов: - "... После 0:3 от Бразилии ни один человек в сборной не говорил, что у нас проблема какая-то."
      Кто ж тебе в сборной, что скажет? Если кто про проблемы скажет, его ж в сборной больше не будет. Нет человека - нет проблем.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 11:17

      у него соседи наверно матчи сборной как юмористическую передачу смотрят, вдоволь насмеются за вечер вот и настроение отличное))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > OfaZavr 2 апреля 2018, 12:44

      5+!!!! За такой комент одного балла мало!!!
      :-)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 2 апреля 2018, 10:11

      У него кто соседи? Те кто в футболе вообще ничего не шарит?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 2 апреля 2018, 10:00

      Да ты не расстраивайся, мы уже привыкли к такой игре

      2
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 2 апреля 2018, 09:07

      "Армия баранов,во главе со львом,всегда победит армию львов,во главе с бараном!" Наполеон Бонапарт. Это про нашего тренера сборной. Здесь его и чабаном обзывали,но он настоящий баран. Со своим бараньими мозгами и упрямством,

      4
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 2 апреля 2018, 08:48

      Послушай тренер хренов,можно проиграть красиво,а можно так как вы проиграли!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 08:23

      У Черчесова появился новый термин "подстройка",а все говорят что он ничего не делает в плане улучшения игры.

      6
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 2 апреля 2018, 07:50

      я так понимаю он втирать нам будет что черное это белое а белое это черное.

      4
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      Рейтинг: +361

      sergan113 2 апреля 2018, 06:18

      У него соседи украинцы, наверное?

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 апреля 2018, 04:23

      Иногда так, забудешься, а потом конечно-же сразу блеванёшь от такого счастья!

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