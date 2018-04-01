Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «У болельщиков портится настроение от игры сборной? Кто вам это сказал? У моих соседей не портится»

Черчесов: «У болельщиков портится настроение от игры сборной? Кто вам это сказал? У моих соседей не портится»

1 апреля 2018, 21:34
35

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги двух последних товарищеских матчей национальной команды. Напомним, что россияне сначала проиграли Бразилии (0:3), а затем уступили Франции (1:3).

– Мы спортсмены и хотим выиграть. Конечно, поражение от Франции неприятно. Но в плане игры, взаимопонимания, подстройки, мы сыграли намного лучше, чем с Бразилией.

– Но вот болельщики включают телевизор, смотрят результат, у них портится настроение. Как до них донести эти мысли?

– Кто вам сказал, что портится? Вы придумали, у вас портится, вы выключайте. У моих соседей не портится. После 0:3 от Бразилии ни один человек в сборной не говорил, что у нас проблема какая-то. Я всегда говорил и говорю: давайте уважать то, что у нас есть, и делать сильнее. Вы можете раскидываться словами направо и налево, моя задача – делать футболистов сильнее, – рассказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1522608318
Тупые шутки у него...
Ответить
mialkov
1522608410
А где Черчесов живет? В Австрии?
Ответить
insider_retro
1522608437
Хотелось бы добавить задач, кроме, как быть сильными... Азартными, изворотливыми, бесстрашными, выносливыми, агрессивными, уверенными, стабильными, ну хоть немного - удачливыми!.. Время ещё есть!:))
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1522608896
А что - у сборной есть игра? Лучше бы жевал что-нибудь, чем говорить такое! Опять какие-то бессвязные бредни идиота! П.С. "моя задача – делать футболистов сильнее" - за всё время руководства сборной эта задача даже на 1% не выполнена! Прогресса просто нет!
Ответить
Полная Канистра
1522608905
его соседи это габулов драуш Швайнер болотистый ерохистый
Ответить
Gorasul
1522610344
Все должны заниматься своим делом! Чабан должен пасти овец. Он не должен тренировать людей играть в футбол!
Ответить
zigbert
1522646602
У Черчесова появился новый термин "подстройка",а все говорят что он ничего не делает в плане улучшения игры.
Ответить
dzhanavar
1522649227
"Армия баранов,во главе со львом,всегда победит армию львов,во главе с бараном!" Наполеон Бонапарт. Это про нашего тренера сборной. Здесь его и чабаном обзывали,но он настоящий баран. Со своим бараньими мозгами и упрямством,
Ответить
Тони Монтана Б
1522653093
У него кто соседи? Те кто в футболе вообще ничего не шарит?
Ответить
OfaZavr
1522657046
у него соседи наверно матчи сборной как юмористическую передачу смотрят, вдоволь насмеются за вечер вот и настроение отличное))
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
3
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
1
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
2
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
3
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+