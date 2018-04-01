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  • Червиченко: «У «Спартака» бессовестно легкий график. Отечественный футбол постепенно превращается в поле дураков»

Червиченко: «У «Спартака» бессовестно легкий график. Отечественный футбол постепенно превращается в поле дураков»

1 апреля 2018, 10:32
69

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил календарь матчей московского клуба в заключительных турах РФПЛ.

До конца чемпионата красно-белые ни разу не сыграют с представителями топ-шесть. Сейчас команда занимает второе место и отстает от лидирующего «Локомотива» на два очка.

«У «Спартака» бессовестно лeгкий график. Не знаю, как другие участники гонки на это смотрят, но когда претендент на титул в последних восьми турах не играет ни с кем, кто находится на шестой строчке и выше – мне кажется это нонсенс. Хотя для нашего футбола и руководителей нашего футбола это абсолютно нормальная ситуация, она никого не беспокоит. Отечественный футбол постепенно превращается в поле дураков.

Единственное, что меня удивляет – почему потом идут стенания о том, что никто не ходит на стадионы, почему никто не хочет платить за трансляции матчей. Видимо, потому что уровень дураков в стране падает», – сказал Червиченко.

«Спартак» с трудом обыграл «Тосно». До вершины – два очка

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (69)
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Супермачо
1522568041
Дядя, ты дурак? )))
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Serg--015
1522568231
У него бессовестно лёгкий график сейчас, поскольку раньше был бессовестно тяжёлый. Вряд ли, другие участники гонки из-за этого сейчас и раньше переживали. Все имеют одинаковый календарь.
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insider_retro
1522568369
Совесть и график, посещаемость и дураки... Всё в кучу, а где смысл сказанного?..
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anatolich72
1522568923
Какой бред.
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B.G.
1522569063
А разве Спартак не играл с ЦСКА, Зенитом, ЛОКО и Краснодаром? По словам червя, мы играем только с аутсайдерами )))
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directorpg
1522569132
Зачем публиковать брать интервью и еще его публиковать у человека, который испытывает неприязнь к одной из команд, да похоже вообще к русскому футболу. Кстати, я не болельщик Спартака.
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vladik12
1522569150
Вызовите ему психовоз, а не постите. Цитировать Червя - настолько же кощунственно, как заставлять безногого ходить. Какие-то танцы на костях разума.
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OfaZavr
1522570473
ух как Спартак покоя не дает ядовитому))
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derrik2000
1522571042
Либо Червяк просто дуркует, либо журналисты его слова переврали: он же понимает, что график чемпионата - это ВСЕ встречаются СО ВСЕМИ. По ДВА разА! И только после того, как все со всеми полностью встретятся, определяется чемпион. После ПОСЛЕДНЕГО ТУРА! Я имею в виду ОФИЦИАЛЬНО. У Спартака осенью был график ещё хуже, чем сейчас у Локо и пр. претендентов на "золото". И что? Очень-очень достойно выступили: яркие победы, красивые голы, в общем, КОМАНДА! Локомотив, тем временем, прошлой осенью лёгкой вальяжной походочкой, не показывая ИГРЫ ЧЕМПИОНА, шёл себе и шёл по чемпионату, играя в основном с аутсайдерами и середнячками. Пусть сейчас Сёмин и покажет, "какой он Сухов" (с) Каррера и Спартак осенью прошлого сезона ЭТО показали. "Сухов" был 100-процентный!
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Алекc
1522571190
Вот человек - дебил! Больше тут ничего не скажешь.
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