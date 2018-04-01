Червиченко: «У «Спартака» бессовестно легкий график. Отечественный футбол постепенно превращается в поле дураков»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил календарь матчей московского клуба в заключительных турах РФПЛ.

До конца чемпионата красно-белые ни разу не сыграют с представителями топ-шесть. Сейчас команда занимает второе место и отстает от лидирующего «Локомотива» на два очка.

«У «Спартака» бессовестно лeгкий график. Не знаю, как другие участники гонки на это смотрят, но когда претендент на титул в последних восьми турах не играет ни с кем, кто находится на шестой строчке и выше – мне кажется это нонсенс. Хотя для нашего футбола и руководителей нашего футбола это абсолютно нормальная ситуация, она никого не беспокоит. Отечественный футбол постепенно превращается в поле дураков.

Единственное, что меня удивляет – почему потом идут стенания о том, что никто не ходит на стадионы, почему никто не хочет платить за трансляции матчей. Видимо, потому что уровень дураков в стране падает», – сказал Червиченко.

«Спартак» с трудом обыграл «Тосно». До вершины – два очка