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    Червиченко: «У «Спартака» бессовестно легкий график. Отечественный футбол постепенно превращается в поле дураков»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил календарь матчей московского клуба в заключительных турах РФПЛ.

    До конца чемпионата красно-белые ни разу не сыграют с представителями топ-шесть. Сейчас команда занимает второе место и отстает от лидирующего «Локомотива» на два очка.

    «У «Спартака» бессовестно лeгкий график. Не знаю, как другие участники гонки на это смотрят, но когда претендент на титул в последних восьми турах не играет ни с кем, кто находится на шестой строчке и выше – мне кажется это нонсенс. Хотя для нашего футбола и руководителей нашего футбола это абсолютно нормальная ситуация, она никого не беспокоит. Отечественный футбол постепенно превращается в поле дураков.

    Единственное, что меня удивляет – почему потом идут стенания о том, что никто не ходит на стадионы, почему никто не хочет платить за трансляции матчей. Видимо, потому что уровень дураков в стране падает», – сказал Червиченко.

    «Спартак» с трудом обыграл «Тосно». До вершины – два очка

    Источник: Rusfootball.info

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    01.04.2018 10:32
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 1 апреля 2018, 23:19

      судя по червиченко уровень идиотизма зашкаливает, пока живы червиченки идиотов говорящих о футболе не уменьшаются, РЕДКОСТНЫЙ ДЕБИЛ.

      0
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 1 апреля 2018, 17:46

      Совсем мозги пропил.Чего же нам по третьему разу с цска,краснодаром,локо и зенькой играть?Чтобы червеченко было не обидно...

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 1 апреля 2018, 17:22

      Какие стенания и кто не ходит на стадион? А платить за трансляции точно никто не хочет. Матч ТВ - гос.канал, поэтому люди начинают думать, а за что платить? Видимо уровень дураков в стране падает. А тебе, "обиженный", Канделаки с ребятами из камеди приплачивают?

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 1 апреля 2018, 15:00

      - лично напишу петицию вове путину, чтобы футбольный календарь отныне составлял только Червиченко!...Пожизненно!!!, а то вокруг одни бессовестные ))), Андрюша - ты совесть России!..как же народ раньше этого не понимал!?))

      4
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 1 апреля 2018, 14:48

      ДА ХВАТИТ ЭТУ МРАЗЬ ПИАРИТЬ !!!! НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО ЧТО ТАМ ЭТА МРАЗЬ ДУМАЕТ И ГОВОРИТ !!!!

      4
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      Рейтинг: +87

      Антон Спартак 1 апреля 2018, 14:26

      черевченко ***** гнойный!!!!! у него просто пукан горит!!! когда то его поперли из спартака вот он никак не успокоется!!! а когда у спартака был сложный календарь **** он молчал!!!!

      3
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 1 апреля 2018, 14:16

      А начало бессовестно тяжёлым!!!

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 1 апреля 2018, 13:33

      Когда же он наконец лопнет или когда его окончательно задушит жаба, глядя на нынешний "Спартак"?

      5
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      Рейтинг: +180

      лёха м 1 апреля 2018, 13:32

      тупорылый жирдяй.достал чухню нести

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 апреля 2018, 13:23

      Меня только одно интересует: почему Черевченко акцентируют как "Бывший президент «Спартака»"? А кто он сейчас? Никто? Так какого....... его считают экспертом?

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