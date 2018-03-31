Серия А. «Интер» победил «Верону», «Лацио» разгромил «Беневенто»

«Интер» на своем поле переиграл «Верону» в матче 30 тура Серии А. Дублем за «нерадзурри» отметился нападающий Мауро Икарди. Еще один гол не свой счет записал хавбек Иван Перишич.

В других поединках «Аталанта» победила «Удинезе», «Торино» разгромил «Кальяри», «Лацио» крупно обыграл «Беневенто», «Дженоа» поделил очки со СПАЛом, а «Фиорентина» взяла верх над «Кротоне».

Чемпионат Италии. Серия А. 30 тур

Аталанта – Удинезе – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Петанья, 68; 2:0 – Масиелло, 75.

Интер – Верона – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Икарди, 1; 2:0 – Перишич, 13; 3:0 – Икарди, 49.

Удаление: нет – Николас, 90+1.

Кальяри – Торино – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Фальке, 61; 0:2 – Льяич, 65; 0:3 – Ансальди, 79; 0:4 – Оби, 89.

Лацио – Беневенто – 6:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Иммобиле, 19; 1:1 – Катальди, 23; 1:2 – Гильерме, 51; 2:2 – Кайседо, 60; 3:2 – де Врей, 66; 4:2 – Иммобиле, 68; 5:2 – Лейва, 83; 6:2 – Луис Альберто, 90+1 (с пенальти).

Удаление: нет – Пуджиони, 9.

Дженоа – СПАЛ – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лападула, 30 (с пенальти); 1:1 – Лаццари, 60.

Удаление: нет – Викари, 29.

Фиорентина – Кротоне – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Симеоне, 3; 2:0 – Кьеза, 62.

Удаление: нет – Капуано, 57.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А