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  • Мостовой: «Возьмите и пригласите меня куда-нибудь. Я тоже хочу тренировать»

Мостовой: «Возьмите и пригласите меня куда-нибудь. Я тоже хочу тренировать»

28 марта 2018, 15:39
10

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что хочет себя попробовать на тренерском поприще. При этом футболист пожаловался на отсутствие предложений от клубов.

«Меня никто не зовет и не приглашает. А потом еще и упрекают: да он не хочет. Почему не хочу? Возьмите, пригласите меня куда-нибудь. Другие хотят, а я не хочу? Это нормально?», – сказал Мостовой.

Напомним, Мостовой в своей карьере защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Бенфика», «Кан», «Страсбур», «Сельта» и «Алавес». Карьеру игрока он завершил в 2005 году.

Источник: Sport24
Россия Мостовой Александр
Комментарии (10)
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Бабушка Зильзиля
1522241123
Тебе нельзя, ты ромб!
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Parker
1522241878
По тому, что он говорит становится понятно, какой он специалист. Отсюда и не приглашают. Им вместе в червиченко надо работать.
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порт
1522242210
Сиди на матч тв, там думать не нужно.
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fanchik
1522242839
Мостовой похож на персонаж Елены Воробей "ну возьмите меня".Если был бы нормальный ,после карьеры футболиста пошел бы тренировать юношей или молодежь и поднялся бы как тренер до уровня профессиональной команды и заслужил бы уважение и принес пользу российскому футболу.Но, не "царское это дело, детей тренировать,лучше болтаться "говном в проруби" и просить "возьмите меня куда-нибудь"
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OldenVad
1522242955
Можно начать с низу, но ведь ты не будешь это делать за 60 тыщ. Сразу в топ клуб хочешь )))
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dendiesel
1522249863
Начни с ФНЛ, а может даже и пониже дивизион, поработай немного, покажи себя на что способен, может тебя заметят в высших дивизионах!
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OfaZavr
1522251369
поди из РФПЛ сразу предложения захотел, может в начале из ФНЛ или ПФЛ приглашали да сам не захотел а теперь спустя годы никто и не зовет, практики нет, опыта тоже. о чем тогда вообще говорить.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1522252832
Если б молчал - казался бы умней. Может тогда кто-нибудь и лоханулся. А так - без шансов.
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Валерий2705
1522265069
Усача замени в сборной, один хер ничего не изменится, хоть пиз..ть перестанешь.
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