Мостовой: «Возьмите и пригласите меня куда-нибудь. Я тоже хочу тренировать»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что хочет себя попробовать на тренерском поприще. При этом футболист пожаловался на отсутствие предложений от клубов.

«Меня никто не зовет и не приглашает. А потом еще и упрекают: да он не хочет. Почему не хочу? Возьмите, пригласите меня куда-нибудь. Другие хотят, а я не хочу? Это нормально?», – сказал Мостовой.

Напомним, Мостовой в своей карьере защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Бенфика», «Кан», «Страсбур», «Сельта» и «Алавес». Карьеру игрока он завершил в 2005 году.