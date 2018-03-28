Глава немецкого футбольного союза: «Бойкот? Это не моя задача»

Глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель не хочет смешивать спорт и политику перед стартом ЧМ-2018. Напомним, представители немецкой власти раздумывают над бойкотом предстоящего в России турнира.

«Мы в курсе политической обстановки, но наша задача заключается в том, чтобы заниматься вопросами, связанными с условиями прибытия в Россию наших болельщиков.

Бойкот? Это не моя задача. Я исхожу из того, что федеральное правительство само для себя примет решение в данной области в свете решений правительств других стран», – сказал Гриндель.