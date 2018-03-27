Главные новости дня. Россия проиграла Франции, изменился регламент еврокубков

Дубль Мбаппе помог Франции победить Россию.

Болельщики жалуются на организацию матча сборной.

Черчесов объяснил, почему Денисова не будет в сборной.

УЕФА утвердил четвертую замену в дополнительное время в плей-офф еврокубков.

Де Хеа сказал «Реалу», чтобы мадридцы забыли о возможности приобрести его.

Билеты на матч «Реал» – «Ювентус» были проданы за 8 минут.

Football Italia: Капелло может возглавить «Арсенал».

Сборная России, РФС и Федерация футбола Франции почтили память жертв пожара в Кемерово.