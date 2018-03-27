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  • УЕФА утвердил четвертую замену в дополнительное время в плей-офф еврокубков

УЕФА утвердил четвертую замену в дополнительное время в плей-офф еврокубков

27 марта 2018, 13:49
14

УЕФА внес дополнительные изменения в регламенты Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые начнут действовать с сезона 2018/19.

Данные изменения будут применяться в равной степени к Лиге чемпионов, Лиге Европы и Суперкубку УЕФА:

– С сезона 2018/19 в матчах плей-офф в дополнительное время разрешена четвертая замена. На остальные три замены это не повлияет.

– Исключительно в финале Лиги чемпионов УЕФА, финале Лиги Европы УЕФА и матче за Суперкубок УЕФА в заявку можно включить 23 игрока (а не 18, как в других матчах). Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи. Это обеспечит клубам и в первую очередь тренерам большую гибкость в проведении замен и облегчит управление командой в самом важном матче сезона.

– Новое время начала матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА:

В Лиге чемпионов УЕФА матчи раунда плей-офф, группового этапа, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финала будут начинаться в 21:00 (CET). Вместе с тем на групповом этапе по два матча во вторник и в среду будут начинаться в 18:55 (CET). В последнем туре все матчи будут начинаться одновременно. Администрация УЕФА может делать исключения из этих правил.

В Лиге Европы УЕФА матчи от группового этапа до 1/8 финала будут начинаться в 18:55 (CET) и 21:00 (CET). Время начала каждого матча определится в соответствии с жеребьевкой. Как правило, оба матча одной группы в последнем туре должны начинаться одновременно. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут начинаться в 21:00 (CET). Администрация УЕФА может делать исключения из этих правил.

Суперкубок УЕФА будет начинаться в 21:00 (СЕТ). Это относится уже к матчу за Суперкубок УЕФА 2018 года, который состоится 15 августа на стадионе «Лиллекюла» в Таллине.

– Что касается дозаявки игроков по завершении групповых этапов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, клуб сможет заявить трех новых игроков, имеющих право выступать в еврокубках, без всяких ограничений. Это соответствует существующей нормативной ситуации в различных национальных чемпионатах, где нет ограничений на участие в турнирах для игроков, сменивших клуб во время зимнего трансферного окна.

– Начиная с сезона 2018/19 команда, которая выиграла Лигу Европы УЕФА (или ранее Кубок УЕФА) три раза подряд или пять раз в целом, получит право носить на рукаве нашивку многократного победителя. Единственной командой, которая сможет носить ее в следующем сезоне, будет «Севилья» – в случае выхода в еврокубки. Андалузский клуб побеждал в турнире пять раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016). Подробная традиция существует в Лиге чемпионов УЕФА.

Источник: УЕФА
Лига Европы Лига чемпионов
Комментарии (14)
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swot1205
1522148074
еще бы отменили правило гостевого гола в дополнительное время, а то как то не справедливо. дополнительное время появляется в результате двух матчей, а гостевой гол хоронит хозяев
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insider_retro
1522149746
Потихоньку со скрипом, но консервативный футбол меняется!.. Телевизионщики давят, им нужен зрелищный продукт для показа, с разными фишечками и технологическими новшествами!..
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Татарин за ЦСКА
1522156054
Теперь Мауринье за матч будет менять всю линию защиты сразу
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dugnik1
1522162792
Прогнозы футбольных матчeй -> bets-info.ru
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KoTuK_B_Ta3uKe
1522212138
Я со временем не понял, то есть матчи будут начинаться плей-офф 21:00 по среднеевропейскому времени. Т.е если, условно допустим, Крылья Советов или Урал доберутся до 1/8 ЛЧ домашние матчи будут начинаться в 00:00 или 01:00 соответственно?
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dinar7777dinar
1522255846
зачем?
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Cules2013
1522407854
С сезона 2018/19 в матчах плей-офф в дополнительное время разрешена четвертая замена. На остальные три замены это не повлияет. --------- Значит, если все 3 замены в основное время не использовал, то они переносятся в доп. время? Т.е., если тренер использовал 2 замены в основное время, то у него остаётся ещё 2 замены для дополнительного? А то уже подобный спор был.
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