УЕФА утвердил четвертую замену в дополнительное время в плей-офф еврокубков

УЕФА внес дополнительные изменения в регламенты Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые начнут действовать с сезона 2018/19.

Данные изменения будут применяться в равной степени к Лиге чемпионов, Лиге Европы и Суперкубку УЕФА:

– С сезона 2018/19 в матчах плей-офф в дополнительное время разрешена четвертая замена. На остальные три замены это не повлияет.

– Исключительно в финале Лиги чемпионов УЕФА, финале Лиги Европы УЕФА и матче за Суперкубок УЕФА в заявку можно включить 23 игрока (а не 18, как в других матчах). Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи. Это обеспечит клубам и в первую очередь тренерам большую гибкость в проведении замен и облегчит управление командой в самом важном матче сезона.

– Новое время начала матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА:

В Лиге чемпионов УЕФА матчи раунда плей-офф, группового этапа, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финала будут начинаться в 21:00 (CET). Вместе с тем на групповом этапе по два матча во вторник и в среду будут начинаться в 18:55 (CET). В последнем туре все матчи будут начинаться одновременно. Администрация УЕФА может делать исключения из этих правил.

В Лиге Европы УЕФА матчи от группового этапа до 1/8 финала будут начинаться в 18:55 (CET) и 21:00 (CET). Время начала каждого матча определится в соответствии с жеребьевкой. Как правило, оба матча одной группы в последнем туре должны начинаться одновременно. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут начинаться в 21:00 (CET). Администрация УЕФА может делать исключения из этих правил.

Суперкубок УЕФА будет начинаться в 21:00 (СЕТ). Это относится уже к матчу за Суперкубок УЕФА 2018 года, который состоится 15 августа на стадионе «Лиллекюла» в Таллине.

– Что касается дозаявки игроков по завершении групповых этапов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, клуб сможет заявить трех новых игроков, имеющих право выступать в еврокубках, без всяких ограничений. Это соответствует существующей нормативной ситуации в различных национальных чемпионатах, где нет ограничений на участие в турнирах для игроков, сменивших клуб во время зимнего трансферного окна.

– Начиная с сезона 2018/19 команда, которая выиграла Лигу Европы УЕФА (или ранее Кубок УЕФА) три раза подряд или пять раз в целом, получит право носить на рукаве нашивку многократного победителя. Единственной командой, которая сможет носить ее в следующем сезоне, будет «Севилья» – в случае выхода в еврокубки. Андалузский клуб побеждал в турнире пять раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016). Подробная традиция существует в Лиге чемпионов УЕФА.