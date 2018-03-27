Де Хеа сказал «Реалу», чтобы мадридцы забыли о возможности приобрести его

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не собирается переходить в «Реал». Футболист заявил мадридцам, чтобы они забыть о попытке приобрести его.

В течение последних трех лет испанец был целью президента сливочных Флорентино Переса. Однако теперь вратарь пытается закрыть интерес «бланкос», настаивая, что он счастлив в своем нынешнем клубе.

По информации источника, руководитель «галактикос» контактировал с Де Хеа в январе, но голкипер «красных дьяволов» отклонил эту попытку.

На этой неделе игрок сообщил своим партнерам по сборной Испании, что не планирует переезжать в Мадрид в следующем сезоне.

Контракт Де Хеа в «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2019 года.