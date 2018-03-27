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  • Де Хеа сказал «Реалу», чтобы мадридцы забыли о возможности приобрести его

Де Хеа сказал «Реалу», чтобы мадридцы забыли о возможности приобрести его

27 марта 2018, 13:14
14

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не собирается переходить в «Реал». Футболист заявил мадридцам, чтобы они забыть о попытке приобрести его.

В течение последних трех лет испанец был целью президента сливочных Флорентино Переса. Однако теперь вратарь пытается закрыть интерес «бланкос», настаивая, что он счастлив в своем нынешнем клубе.

По информации источника, руководитель «галактикос» контактировал с Де Хеа в январе, но голкипер «красных дьяволов» отклонил эту попытку.

На этой неделе игрок сообщил своим партнерам по сборной Испании, что не планирует переезжать в Мадрид в следующем сезоне.

Контракт Де Хеа в «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2019 года.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид
Комментарии (14)
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DeMoN-MUFC
1522146981
Может, наконец-то, закончится теперь эта эпопея?
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Cules2013
1522147124
В общем-то правильно делает, но серьёзные трофеи взять с МЮ будет сложно в ближайшие пару лет. Другое дело, что в клубе ему доверяют, у него прёт, Давид один из лучших вратарей мира и в сборной Испании номер 1. Вот со сборной можно взять трофей.
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Антибиотик111
1522147512
Ну и правильно!)
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insider_retro
1522148191
Беготня по клубам в такой весовой категории до добра не доведёт...
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Derzkiy1
1522148468
Сам болею за мю но кроме него в команде не кто не играет , в Реале трофеи можно выиграть , думаю ещё есть вариант того , что он перейдёт в мадрид
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Зэб
1522152167
Респект.
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Болельщик Реал Мадрида
1522155585
Значит Давид, может забыть о том чувстве когда понимаешь на головой кубок ЛЧ. Максимум, на что он может рассчитывать это кубок Англии или лиги, ну при хорошем раскладе еще чемпионство. А вот заветные"уши" ему в руках никогда не держать. Реал сможет обойтись без Давида. Всегда найдется много хороших вратарей которые хотят играть и выигрывать ЛЧ вместе с "галактикос".
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Татарин за ЦСКА
1522155834
Источник: Tribalfootball-это как наш Бомбардир
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OfaZavr
1522163489
ну да прям так вот взял и сказал))
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zigbert
1522225109
Это его решение.
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