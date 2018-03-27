Карпин: «Слова Дзюбы читал. Не вижу смысла на это отвечать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не намерен отвечать на высказывание нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы, заявившего после матча 23 тура РПФЛ с ростовчанами (2:2), что специалист сделал много нехорошего для него, а также обещал поспособствовать тому, чтобы форвард закончил карьеру.

Напомним, Дзюба и Карпин в свое время вместе работали в «Спартаке».

– Как считаете, Дзюба бы помог сборной?

– Не ко мне вопрос.

– Читали его высказывания последние?

– Читал.

– Чем ответите?

– А зачем?