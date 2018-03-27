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Карпин: «Слова Дзюбы читал. Не вижу смысла на это отвечать»

27 марта 2018, 15:16
20

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не намерен отвечать на высказывание нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы, заявившего после матча 23 тура РПФЛ с ростовчанами (2:2), что специалист сделал много нехорошего для него, а также обещал поспособствовать тому, чтобы форвард закончил карьеру.

Напомним, Дзюба и Карпин в свое время вместе работали в «Спартаке».

– Как считаете, Дзюба бы помог сборной?

– Не ко мне вопрос.

– Читали его высказывания последние?

– Читал.

– Чем ответите?

– А зачем?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Арсенал Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (20)
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swot1205
1522154036
Дзюба, это непонятный саркастический нытик
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Татарин за ЦСКА
1522155639
красиво.Коротко и ясно
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Старикан
1522156144
Есть такое выражение: "С дураком спорить - себя не уважать!"...
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Приус
1522157407
Собака лает, ветер носит.
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Сибирь за Спартак
1522157765
Валера и Артемишка - люди совершенно разного калибра, интеллекта и креатива.
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anatolich72
1522159334
НЕ трогай г..но не воняет это про Дзюбилоида.
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Одинокий волк Маквейд
1522159534
Замесите интеллектуальный баттл в прессе, прикольно будет.
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Serjoga
1522161939
Культурно "послал"! Молодец! Задолбали уже Дзюбой!
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OfaZavr
1522164629
опять провокациями журналисты занимаются и пытаются разжечь давний конфликт.
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zigbert
1522226356
Все коротко и ясно.
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