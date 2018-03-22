Черчесов: «Черышев долго не играл в сборной. Надо подумать над его ролью в команде»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника Дениса Черышева.

«Он приехал в хорошем настроении. Здоров, готов к тренировкам. Но по двум занятиям я бы не стал делать какие-то серьезные выводы. Мы видим, что он умеет, в коллектив уже влился, чувствует себя комфортно.

Что касается игры, то нам надо еще подумать и с Денисом переговорить, все-таки он достаточно долго не играл в сборной. Мы систему поменяли, поэтому надо понять, насколько он будет себя комфортно чувствовать себя в той или иной роли. На сегодня это вопрос, на который мы должны ответить вместе», – сказал Черчесов.

Завтра сборная России проведет товарищеский матч со сборной Бразилии.