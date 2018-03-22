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    Черчесов: «Черышев долго не играл в сборной. Надо подумать над его ролью в команде»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника Дениса Черышева.

    «Он приехал в хорошем настроении. Здоров, готов к тренировкам. Но по двум занятиям я бы не стал делать какие-то серьезные выводы. Мы видим, что он умеет, в коллектив уже влился, чувствует себя комфортно.

    Что касается игры, то нам надо еще подумать и с Денисом переговорить, все-таки он достаточно долго не играл в сборной. Мы систему поменяли, поэтому надо понять, насколько он будет себя комфортно чувствовать себя в той или иной роли. На сегодня это вопрос, на который мы должны ответить вместе», – сказал Черчесов.

    Завтра сборная России проведет товарищеский матч со сборной Бразилии.

    Источник: РФС

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    22.03.2018 19:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 22 марта 2018, 19:47

      А зачем вызывал?

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