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    Мостовой: «Зачем мы слушаем Слуцкого? Он несколько месяцев случайно работал за границей. Смешно»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал высказывание экс-главного тренера ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонида Слуцкого, заявившего, что в Англии к тренерам относятся с большим уважением, а российские футболисты видят в нем физрука.

    «Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий? Он никогда заграницей не играл, и работал там случайно несколько месяцев. Смешно! Если там так относятся к тренеру, что ж у него там ничего не получилось и его оттуда вышвырнули?

    Правда ли, что в России футболисты неуважительно относятся к тренеру? Конечно же, нет. Что значит, там уважают, а тут не уважают? Наше глобальное различие – в результатах. Там в футбол играют, а у нас в футбол ходят, гуляют», – приводит слова Мостового Национальная служба новостей .

    Слуцкий возглавил «Халл» в июле 2017 года, а в начале декабря был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 12:49
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 марта 2018, 03:38

      Зачем мы слушаем Мостовова, он ТРЕНЕРОМ за границей не был, даже не только месяцев, а даже одного дня, вот так бы я резюмировала

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 21 марта 2018, 19:05

      Мостовой не тренировал топ клубы, поэтому он не может знать, как относятся к тренерам крутые по российским меркам игроки, и играл он в стране во времена после развала Союза, когда еще не было игроков-миллионеров.
      Поэтому ничего знать о отношении игрок-тренер в России не может.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 марта 2018, 18:39

      Мостовой конечно один из самых успешных российских футболистов, но его никто не заставляет Слуцкого слушать. У викторыча интеллект, думаю, на более высоком уровне, чем у Мотового. игроки часто пренебрежительно относятся к тренерам, которые не были игроками.. хотя Маур тоже например не играл...
      у слуцкого есть кое какие успехи конечно . да, он не топ тренер (надеюсь . пока), но он учится, не боится нового.. мог бы сидеть в болоте РФПЛ, циркулирвоат ьпо клубам, ломить контракты бешеные.. но он пытается пробиться в высшую лигу, попробовать себя на более высоком уровне и за это ему большой респект

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 18:35

      что-то есть в его словах, но и зависть да и неприязнь прежних лет тоже проглядывает)

      4
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 21 марта 2018, 18:23

      Мостовой абсолютно прав, а кто думает иначе, людишки не разбирающиеся ни в чем.

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 21 марта 2018, 16:45

      А зачем мы слушаем Мостового? Он вообще тренером не работал.

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Pro100Kid 21 марта 2018, 17:09

      Мостовой вообще медийный гастролер и пусть не кичится что играл в посредственных командах Ла Лиги таких как он миллионы а Слуцкий один

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 марта 2018, 15:42

      Да все наши тренеры и футболисты на международном уровне- никто.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > kykyi 21 марта 2018, 17:11

      потому что Слуцкий прав он не боится говорить что мы не футбольная страна не то что эти мостовые или булыкины жополизы

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 марта 2018, 15:32

      Ну да..три золота, три кубка в стране, несколько .Суперкубков...вывод команды в Четвертьфинал Л.Ч. Ну назовите того, кто добился хотя бы половины того, что добился он..Из нынешних..Специалисты ***...

      5
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 21 марта 2018, 14:55

      Если бы Мостовой чего-нибудь добился как тренер, то можно было прислушаться, а так просто очередной "знаток" тренерской работы.

      5
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 21 марта 2018, 14:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все знают что Слуцкий это дно.... после Голландии это или Молдова или Казахстан.

      -5
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