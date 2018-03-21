Мостовой: «Зачем мы слушаем Слуцкого? Он несколько месяцев случайно работал за границей. Смешно»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал высказывание экс-главного тренера ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонида Слуцкого, заявившего, что в Англии к тренерам относятся с большим уважением, а российские футболисты видят в нем физрука.

«Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий? Он никогда заграницей не играл, и работал там случайно несколько месяцев. Смешно! Если там так относятся к тренеру, что ж у него там ничего не получилось и его оттуда вышвырнули?

Правда ли, что в России футболисты неуважительно относятся к тренеру? Конечно же, нет. Что значит, там уважают, а тут не уважают? Наше глобальное различие – в результатах. Там в футбол играют, а у нас в футбол ходят, гуляют», – приводит слова Мостового Национальная служба новостей .

Слуцкий возглавил «Халл» в июле 2017 года, а в начале декабря был уволен из-за неудовлетворительных результатов.