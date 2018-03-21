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  • Мостовой: «Зачем мы слушаем Слуцкого? Он несколько месяцев случайно работал за границей. Смешно»

Мостовой: «Зачем мы слушаем Слуцкого? Он несколько месяцев случайно работал за границей. Смешно»

21 марта 2018, 12:49
19

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал высказывание экс-главного тренера ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонида Слуцкого, заявившего, что в Англии к тренерам относятся с большим уважением, а российские футболисты видят в нем физрука.

«Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий? Он никогда заграницей не играл, и работал там случайно несколько месяцев. Смешно! Если там так относятся к тренеру, что ж у него там ничего не получилось и его оттуда вышвырнули?

Правда ли, что в России футболисты неуважительно относятся к тренеру? Конечно же, нет. Что значит, там уважают, а тут не уважают? Наше глобальное различие – в результатах. Там в футбол играют, а у нас в футбол ходят, гуляют», – приводит слова Мостового Национальная служба новостей .

Слуцкий возглавил «Халл» в июле 2017 года, а в начале декабря был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Россия Халл Сити Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1521628337
Жму руку, Александр! Ты абсолютно прав. Слуцкий очень слабый по характеру человек, в ЦСКА всё держится на Гинере, это до поры ему и помогало. А как-только началась самостоятельная работа, он сразу поплыл. Ну какой это тренер, которого неоднократно посылают на х.... (Дзагоев и др), которому футболисты делают прилюдно втык за программу тренировки (Акинфеев), который называет себя говном и предлагает это сделать игрокам...Представляю, как сейчас закипит определённая часть болел ЦСКА и нахерачат мне минусов, но всё-равно придётся опуститься на землю, оценить всё объективно. Витесс для него - момент истины, скоро всё увидим...
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Dimon 007
1521633174
Все знают что Слуцкий это дно.... после Голландии это или Молдова или Казахстан.
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maratagliulin
1521633349
Если бы Мостовой чего-нибудь добился как тренер, то можно было прислушаться, а так просто очередной "знаток" тренерской работы.
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Чикомас
1521635559
Ну да..три золота, три кубка в стране, несколько .Суперкубков...вывод команды в Четвертьфинал Л.Ч. Ну назовите того, кто добился хотя бы половины того, что добился он..Из нынешних..Специалисты ***...
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kykyi
1521636170
Да все наши тренеры и футболисты на международном уровне- никто.
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Pro100Kid
1521639906
А зачем мы слушаем Мостового? Он вообще тренером не работал.
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valdemar47
1521645799
Мостовой абсолютно прав, а кто думает иначе, людишки не разбирающиеся ни в чем.
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OfaZavr
1521646525
что-то есть в его словах, но и зависть да и неприязнь прежних лет тоже проглядывает)
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mihail200606
1521646789
Мостовой конечно один из самых успешных российских футболистов, но его никто не заставляет Слуцкого слушать. У викторыча интеллект, думаю, на более высоком уровне, чем у Мотового. игроки часто пренебрежительно относятся к тренерам, которые не были игроками.. хотя Маур тоже например не играл... у слуцкого есть кое какие успехи конечно . да, он не топ тренер (надеюсь . пока), но он учится, не боится нового.. мог бы сидеть в болоте РФПЛ, циркулирвоат ьпо клубам, ломить контракты бешеные.. но он пытается пробиться в высшую лигу, попробовать себя на более высоком уровне и за это ему большой респект
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арейская
1521679083
Зачем мы слушаем Мостовова, он ТРЕНЕРОМ за границей не был, даже не только месяцев, а даже одного дня, вот так бы я резюмировала
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