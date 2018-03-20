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Игонин видит в Семаке замену Манчини

20 марта 2018, 11:05
30

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин уверен, что команду из Санкт-Петербурга должен возглавлять российский тренер.

«Надо разобраться, вы приглашаете тренера или менеджера. Потому что Манчини – менеджер, который набирает футболистов и дает результат. А «Зениту» нужен именно тренер.

Если Роберто не дали тех игроков, которые ему действительно обещали, – это один вопрос. А если мы будем от него сегодня требовать, чтобы он за неделю поставил игру, – это утопический вариант.

Я всегда за русского тренера. У нас есть свои воспитанники, которые сегодня дают результат. Думаю, если тому же Семаку дать те возможности, которые есть у «Зенита», то как минимум будет понятная и узнаваемая игра.

Мы не говорим, что завтра будут медали, но помимо медалей нам хочется смотреть футбол», – рассказал Игонин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, Семак возглавляет «Уфу» с конца 2016 года. Недавно он рассказал о продлении контракта на два года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей Манчини Роберто Семак Сергей
Комментарии (30)
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zra78
1521533538
Замена Манчини на Семака,точно хуже не будет,да даже уверен что лучше!
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insider_retro
1521533752
Допустимо нанимать зарубежных специалистов, исполнителей, но начальников и тренеров надо назначать своих отечественных... Менталитет, язык и знание специфики помогут без раскачки начать полноценную работу в команде без всяких адаптаций и раскачек... Семак, вообще, - хороший вариант!
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shahor
1521534697
Сергей Семак является самым быстро прогрессирующим тренером в нашей стране.И в отличии от многих коллег обладает недюжинным интеллектом и тактом.Да и вне футбольной жизни является если не примером для подражания,то вызывает искреннюю симпатию.Если в руководстве Зенита находятся всё-таки люди,дружащие со здравым смыслом,то Семак будет приглашён.
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OfaZavr
1521535089
мне кажется у Семака точно получиться в Зените но думаю еще не пришло время, вот он сейчас перезаключит контракт с Уфой на два года еще больше наберется опыта и знаний и вот как раз через пару сезонов само то.
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15112007
1521538864
Вся Россия видит Семака тренером Зенита.
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Stavropolets
1521539584
За Семака
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baden69
1521543171
Абсолютно согласен с Игониным. Хватит разбазаривать деньги на непонятных, никому не нужных в Европе тренеров. Пора дать дорогу Богданычу, тем более что с такими финансовыми возможностями, как у Зенита он сможет поставить и игру и дать результат.
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Zenmaster
1521549423
Семак , Семак и ещё раз Семак -- достоин возглавить Зенит и чем скорей тем лучше !!!
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Одинокий волк Маквейд
1521550622
В личной встрече будет возможность сравнить.
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Братья Васильевы
1521552052
Пора делать импортозамещение.
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