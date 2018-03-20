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    Игонин видит в Семаке замену Манчини

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин уверен, что команду из Санкт-Петербурга должен возглавлять российский тренер.

    «Надо разобраться, вы приглашаете тренера или менеджера. Потому что Манчини – менеджер, который набирает футболистов и дает результат. А «Зениту» нужен именно тренер.

    Если Роберто не дали тех игроков, которые ему действительно обещали, – это один вопрос. А если мы будем от него сегодня требовать, чтобы он за неделю поставил игру, – это утопический вариант.

    Я всегда за русского тренера. У нас есть свои воспитанники, которые сегодня дают результат. Думаю, если тому же Семаку дать те возможности, которые есть у «Зенита», то как минимум будет понятная и узнаваемая игра.

    Мы не говорим, что завтра будут медали, но помимо медалей нам хочется смотреть футбол», – рассказал Игонин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

    Напомним, Семак возглавляет «Уфу» с конца 2016 года. Недавно он рассказал о продлении контракта на два года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2018 11:05
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    Комментарии28
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      Рейтинг: -46

      Эдуард 1 20 марта 2018, 19:32

      Кто такой Игонин Бомбардир вы на хера пишите про бездарей как Игонин

      0
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 20 марта 2018, 17:15

      Я всегда не понимал, когда иностранный тренер ругается и как это переводят и доносят до игроков, испорченный телефон

      0
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      Рейтинг: +351

      Константинн 20 марта 2018, 17:06

      Уж если нынешние игроки на Манчини, тренера с мировым авторитетом, фыркают то Семака сожрут в два счета. Будет еще больше конфликтов если не подровнять состав. Вон все конфликты начались когда пришел Халк и Витсель с большими зарплатами.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Константинн 20 марта 2018, 17:16

      в этом случае конфликт произошёл из за бунта русских игроков,которые по своему были правы,моё мнение.А Семака ещё попробуй сожрать,Мне кажется такой как Семак может устранить очаг конфликта и найти общий язык с любым человеком и грамкие имена это ещё не самое главное.Поэтому я согласен ,что нужно руссих тренерров поднимать , думать о будующем. А то Россия плохая для европы ,а деньги едут зарабатывать к нам.

      -1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Константинн 20 марта 2018, 17:33

      У Семака и Манчини разные подходы к тренерству, если у Семака подход индивидуальный , общение с игрокам,то Манчини не собирается работать с каждым и объяснять,т к в его понимании игроки профессионалы и должны выполнять его требования и соответствовать его стандартам,если не получается то на выход,Шатов яркий пример тому,не было не разговор, не разъяснительных бесед,просто поставили перед фактом ты не едешь с командой,тренер так решил,а так хочется тренера как Спаллетти, он был с головой в команде.

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 20 марта 2018, 17:04

      Сапогова не спрашивали, кого надо назначить тренером Реала?

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 16:33

      Вариант очень интересный.

      2
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 20 марта 2018, 16:20

      Пора делать импортозамещение.

      5
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 марта 2018, 15:57

      В личной встрече будет возможность сравнить.

      11
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 20 марта 2018, 15:43

      А как по мне, так здорово, что в Зените так так все - и нам легче, и страну веселит. А Семак пусть лучше какой-нибудь нормальный клуб тренирует, без этих царских замашек.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 марта 2018, 15:37

      Семак , Семак и ещё раз Семак -- достоин возглавить Зенит и чем скорей тем лучше !!!

      5
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 20 марта 2018, 13:57

      Как же интересно бывает. Легенда коней и уже забыли про это. Я как спартаковец мягко недолюбливаю конюшню. Но Семака всегда уважал. До переезда в Питер.

      3
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      Рейтинг: +288

      фантоци > Spartak Piter 20 марта 2018, 15:32

      а сейчас стало быть не уважаешь? Он очень достойный человек

      4
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