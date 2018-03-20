Игонин видит в Семаке замену Манчини

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин уверен, что команду из Санкт-Петербурга должен возглавлять российский тренер.

«Надо разобраться, вы приглашаете тренера или менеджера. Потому что Манчини – менеджер, который набирает футболистов и дает результат. А «Зениту» нужен именно тренер.

Если Роберто не дали тех игроков, которые ему действительно обещали, – это один вопрос. А если мы будем от него сегодня требовать, чтобы он за неделю поставил игру, – это утопический вариант.

Я всегда за русского тренера. У нас есть свои воспитанники, которые сегодня дают результат. Думаю, если тому же Семаку дать те возможности, которые есть у «Зенита», то как минимум будет понятная и узнаваемая игра.

Мы не говорим, что завтра будут медали, но помимо медалей нам хочется смотреть футбол», – рассказал Игонин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, Семак возглавляет «Уфу» с конца 2016 года. Недавно он рассказал о продлении контракта на два года.