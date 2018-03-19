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    Бубнов: «Чемпионская гонка в РФПЛ продолжается»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что чемпионская гонка в чемпионате России продолжается.

    На данный момент лидирующий «Локомотив» опережает ближайшего преследователя на пять очков и имеет одну игру в запасе.

    «Чемпионская гонка продолжается, особенно после болезненного поражения «Локомотива» от «Атлетико» в ответной игре в Лиге Европы. Такое поражение предстоит еще пережить Это определенное давление на команду. Если «Локомотив» совершит осечку, то «Спартак» может приблизиться», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    19.03.2018 22:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 20 марта 2018, 16:19

      Если Спартак умудрится обогнать паровоз, Федун не даст праздновать как в прошлом году, иначе стадион разнесут в клочья.

      3
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      Рейтинг: +5444

      Приус 20 марта 2018, 16:07

      Если Локо поскользнётся, кирдык, сожрут.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 13:35

      Борьба еще будет продолжаться.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 20 марта 2018, 12:32

      пока есть теоритические и математические шансы - надо бороться!
      Каррера, наверняка, так и говорит игрокам. А результат увидим в мае

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 марта 2018, 10:26

      Спартак будет чемпионом.

      3
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      Рейтинг: -90

      Raider26 > Диктор 20 марта 2018, 17:25

      в 2033 году

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 20 марта 2018, 08:23

      Кроме Спартака у всех календарь в концовке сложный... очные игры все и решат.

      3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 20 марта 2018, 01:11

      Вряд-ли Локомотив 9 очков растранжирит. Не верится, что Спартак все матчи выиграет.
      Нет больше чемпионской гонки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      My3b1KaHT 20 марта 2018, 00:14

      Ну в РФПЛ хотя бы борьба за призовые места есть, да и за вылет тоже борьба не хуже идёт. не то что в Испании и Англии (за 2-3 места борьба)

      2
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