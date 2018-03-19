Бубнов: «Чемпионская гонка в РФПЛ продолжается»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что чемпионская гонка в чемпионате России продолжается.

На данный момент лидирующий «Локомотив» опережает ближайшего преследователя на пять очков и имеет одну игру в запасе.

«Чемпионская гонка продолжается, особенно после болезненного поражения «Локомотива» от «Атлетико» в ответной игре в Лиге Европы. Такое поражение предстоит еще пережить Это определенное давление на команду. Если «Локомотив» совершит осечку, то «Спартак» может приблизиться», – сказал Бубнов.