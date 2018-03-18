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    Черчесов: «Не стал бы называть поле в Казани «огородом»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что матчи РФПЛ проходили в неподходящих условиях. Специалист подчеркнул, что не нужно связывать между собой плохие весенние поля и многочисленные травмы игроков.

    – В субботу «Спартак» играл в Казани на натуральном огороде. И вообще весной возникли большие проблемы: мороз, плохие газоны. Учитывая огромное количество травм, не обращались ли с руководством РФПЛ и РФС не проводить матчи в неподходящих условиях?

    – Давайте не связывать одно с другим. Кстати, я словом, которое вы употребили, не буду называть газон в Казани, поскольку это неуважение к стадиону. И, по-моему, там никто не получил травму. А на великолепной арене в Санкт-Петербурге, где и поле было супер, Кокорин порвал крестообразные связки. Так что одного другого в данном случае не касается. Хотя понятно, что на хорошем газоне играть приятнее и травматизм ниже. Но я вам привел пример, показывающий, что путать понятия и связывать события между собой не нужно. Если бы в Казани что-то случилось, я бы сказал, как есть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.03.2018 21:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 марта 2018, 10:14

      нужно называть вещи своими именами, огород есть огород, а то что травму на нем никто не получил это все равно не отменяет того что это был огород.

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      Рейтинг: +180

      лёха м 18 марта 2018, 23:00

      правильно не огород.а пастбище

      0
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 18 марта 2018, 21:36

      Саламыч, это был огород! Мяч скакал а не катился по газону... которого не было, была солома

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