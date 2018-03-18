Черчесов: «Не стал бы называть поле в Казани «огородом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что матчи РФПЛ проходили в неподходящих условиях. Специалист подчеркнул, что не нужно связывать между собой плохие весенние поля и многочисленные травмы игроков.

– В субботу «Спартак» играл в Казани на натуральном огороде. И вообще весной возникли большие проблемы: мороз, плохие газоны. Учитывая огромное количество травм, не обращались ли с руководством РФПЛ и РФС не проводить матчи в неподходящих условиях?

– Давайте не связывать одно с другим. Кстати, я словом, которое вы употребили, не буду называть газон в Казани, поскольку это неуважение к стадиону. И, по-моему, там никто не получил травму. А на великолепной арене в Санкт-Петербурге, где и поле было супер, Кокорин порвал крестообразные связки. Так что одного другого в данном случае не касается. Хотя понятно, что на хорошем газоне играть приятнее и травматизм ниже. Но я вам привел пример, показывающий, что путать понятия и связывать события между собой не нужно. Если бы в Казани что-то случилось, я бы сказал, как есть.