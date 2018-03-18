Дзагоев назвал матч с «Лионом» самым сумасшедшим в карьере

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился эмоциями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» (2:3).

«После победы были невероятные эмоции! На моей памяти таких матчей было три – с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда мы сыграли 3:3 на выезде, со «Спортингом», когда выиграли дома 3:1, и этот, с «Лионом». Я бы даже сказал, что этот матч был самый сумасшедший по эмоциям. Когда сил уже не было, откуда-то они брались. Мы выжали из себя все, что возможно.

В чем ЦСКА превзошел соперника? В желании, самоотдаче. Каждый выжал из себя все, что мог – такие морально-волевые качества включились у каждого игрока!

После первого тайма мы зашли в раздевалку, Набабкин спрашивает: «Ну, как ощущения?» Отвечаю: «Вроде ничего, а у тебя?» А он: «Что-то устал». А я смотрю, во втором тайме он как начал бегать – видно по нему было, что он свежий. И все остальные также.

На второй тайм мы вышли, и первые 15-20 минут отыграли в таком ритме! Скорости не то что не снизили, а только увеличили», – цитирует Дзагоева официальный сайт игрока.

В 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Арсеналом».