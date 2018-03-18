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    Дзагоев назвал матч с «Лионом» самым сумасшедшим в карьере

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился эмоциями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» (2:3).

    «После победы были невероятные эмоции! На моей памяти таких матчей было три – с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда мы сыграли 3:3 на выезде, со «Спортингом», когда выиграли дома 3:1, и этот, с «Лионом». Я бы даже сказал, что этот матч был самый сумасшедший по эмоциям. Когда сил уже не было, откуда-то они брались. Мы выжали из себя все, что возможно.

    В чем ЦСКА превзошел соперника? В желании, самоотдаче. Каждый выжал из себя все, что мог – такие морально-волевые качества включились у каждого игрока!

    После первого тайма мы зашли в раздевалку, Набабкин спрашивает: «Ну, как ощущения?» Отвечаю: «Вроде ничего, а у тебя?» А он: «Что-то устал». А я смотрю, во втором тайме он как начал бегать – видно по нему было, что он свежий. И все остальные также.

    На второй тайм мы вышли, и первые 15-20 минут отыграли в таком ритме! Скорости не то что не снизили, а только увеличили», – цитирует Дзагоева официальный сайт игрока.

    В 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Арсеналом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2018 18:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 марта 2018, 21:22

      Давно не видел такой самоотдачи -- спасибо за игру -- знай наших !!!

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 марта 2018, 20:17

      Игра была яркой, спасибо за нее!

      3
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      Рейтинг: +355

      kvm5 18 марта 2018, 18:32

      лучший матч ЦСКА

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 марта 2018, 18:28

      Эх, только бы допинг не нашли. А то мало ли что эти европейцы себе навыдумывают.

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > BRO_football 18 марта 2018, 21:57

      весь допинг в корее гейропейцы сожрали))))

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