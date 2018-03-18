Дзюба сказал, что у него нет проблем в отношениях с Черчесовым

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал об отношениях с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Я считаю, что в силах помочь сборной, но тут все зависит не от меня, а от главного тренера. У нас нет никаких шероховатостей в отношениях с главным тренером Станиславом Черчесовым, друг другу в глаза смотрели. Я готов выполнять все требования наставника. Хочу ли я в сборную? Конечно», – сказал Дзюба.

Напомним, что Дзюба не был вызван в сборную для подготовки к товарищеским матчам против команд Бразилии и Франции. Сегодня вызов получил защитник «Рубина» Руслан Камболов.