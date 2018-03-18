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    Дзюба сказал, что у него нет проблем в отношениях с Черчесовым

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал об отношениях с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    «Я считаю, что в силах помочь сборной, но тут все зависит не от меня, а от главного тренера. У нас нет никаких шероховатостей в отношениях с главным тренером Станиславом Черчесовым, друг другу в глаза смотрели. Я готов выполнять все требования наставника. Хочу ли я в сборную? Конечно», – сказал Дзюба.

    Напомним, что Дзюба не был вызван в сборную для подготовки к товарищеским матчам против команд Бразилии и Франции. Сегодня вызов получил защитник «Рубина» Руслан Камболов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.03.2018 01:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 18 марта 2018, 12:49

      Правильно, Артем. Нет отношений - нет и проблем в отношениях.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 10:31

      будь у Черчесова выбор никогда бы наверно не вызвал полено, а так вот приходиться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 09:20

      Путь в сборную ни для кого не закрыт.Но вести себя по хамски тоже нельзя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 18 марта 2018, 06:14

      У твоего шелудивого языка и с Эмери проблем не было , гнилой ты человечишко зюба !

      4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 марта 2018, 03:21

      Бзюду брать в приличную компанию - все равно, что палку в колесо толкать. Сам деревянный, язык поганый, и с головой не дружит. Ты еще раз Черчесову пальцем под носом поводи, дурачок.

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 марта 2018, 02:38

      Ну тогда почему-же ЗАЩИТНИК Камболов вместо НАПАДАЮЩЕГО Кокорина?

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > арейская 18 марта 2018, 02:49

      Кокорин травмирован вроде и вообще не попадает на ЧМ.....

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      Рейтинг: +17971

      арейская > ПаХан638 18 марта 2018, 02:58

      Да нет, я в том смысле что вместо напа, по логике, должен был дозаявлен нап

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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > ПаХан638 18 марта 2018, 02:59

      СУТЬ НЕ В ТОМ) АМПЛУА ДРУГОЙ ВЫЗВАЛИ)))

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      Рейтинг: +3795

      serppion > арейская 18 марта 2018, 07:29

      Автобус будут строить. Погоди, Саламыч еще в ворота трех вратарей поставит. Ничьими всех задавим.

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