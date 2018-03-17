Кирьяков: «Ради интересов сборной Черчесову стоит забыть старые обиды и вызвать Дзюбу»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поговорил о взаимоотношениях главного тренера команды Станислава Черчесова и форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Эксперт призывает забыть обиды.

– После травмы Александра Кокорина вызов в сборную Дзюбы выглядит актуальным. Смею предположить, что были нефутбольные мотивы невызова Артема. Но в любом случае, перед чемпионатом мира у него будет шанс вернутся в команду.

Сейчас Дзюба находится в неплохой форме. У него есть мотивация доказать, что решение отпустить его из «Зенита» – неправильное. Буду надеяться, что Станислав Саламович пересмотрит свое отношение к форварду.

– Кому стоит первому пойти навстречу – Дзюбе или Черчесову?

– Может быть, даже третьему лицу стоит вмешаться. Тот же президент РФС может повлиять на сложившуюся ситуацию, собрать конфликтующие стороны за одним столом. Конечно, Дзюба тоже был не прав, выкладывая свои «мессенджи».

Юмор юмором, но есть определенные границы. С этой точки зрения я поддерживаю Черчесова. Но в интересах команды, которую он «лепит» перед домашним чемпионатом мира, нужно забыть старые обиды. На первом плане у тренера всегда должен быть результат.