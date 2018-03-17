Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кирьяков: «Ради интересов сборной Черчесову стоит забыть старые обиды и вызвать Дзюбу»

    Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поговорил о взаимоотношениях главного тренера команды Станислава Черчесова и форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Эксперт призывает забыть обиды.

    – После травмы Александра Кокорина вызов в сборную Дзюбы выглядит актуальным. Смею предположить, что были нефутбольные мотивы невызова Артема. Но в любом случае, перед чемпионатом мира у него будет шанс вернутся в команду.

    Сейчас Дзюба находится в неплохой форме. У него есть мотивация доказать, что решение отпустить его из «Зенита» – неправильное. Буду надеяться, что Станислав Саламович пересмотрит свое отношение к форварду.

    – Кому стоит первому пойти навстречу – Дзюбе или Черчесову?

    – Может быть, даже третьему лицу стоит вмешаться. Тот же президент РФС может повлиять на сложившуюся ситуацию, собрать конфликтующие стороны за одним столом. Конечно, Дзюба тоже был не прав, выкладывая свои «мессенджи».

    Юмор юмором, но есть определенные границы. С этой точки зрения я поддерживаю Черчесова. Но в интересах команды, которую он «лепит» перед домашним чемпионатом мира, нужно забыть старые обиды. На первом плане у тренера всегда должен быть результат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2018 18:07
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 марта 2018, 10:31

      Жаль,что у нас нет в футболе главы РФС,а лишь "третье лицо",которому все по...!
      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 17 марта 2018, 21:00

      Этот упрямый козёл обчзанвызывать и Дзюбу и Денисова. А лучше его самого убрать из сборной!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +105

      Ден Батонг > Князев 18 марта 2018, 07:55

      в свете последних событий да и Ари и Аршавин получше Заболотного будут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 марта 2018, 18:51

      Дзюбу надо грамотно использовать. В Зените такого грамотного не нашлось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 марта 2018, 18:41

      Золотые слова....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 17 марта 2018, 18:20

      Денисова лучше подтяните....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 18:16

      Задолбали Черчесова этими усами, обидами, конфликтом. Лучше на Дзюбу повнимательнее посмотрите: играет как ветеран( слова Ловчева), ни скорости, ни техники нет, а в придачу ещё и совести. За что из Питера-то попёрли???....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 17 марта 2018, 18:09

      Да и Денисова было бы не плохо вернуть в сборную. Но похоже у усатого личные обиды, выше интересов сборной.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11