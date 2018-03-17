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  • Кирьяков: «Ради интересов сборной Черчесову стоит забыть старые обиды и вызвать Дзюбу»

Кирьяков: «Ради интересов сборной Черчесову стоит забыть старые обиды и вызвать Дзюбу»

17 марта 2018, 18:07
8

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поговорил о взаимоотношениях главного тренера команды Станислава Черчесова и форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Эксперт призывает забыть обиды.

– После травмы Александра Кокорина вызов в сборную Дзюбы выглядит актуальным. Смею предположить, что были нефутбольные мотивы невызова Артема. Но в любом случае, перед чемпионатом мира у него будет шанс вернутся в команду.

Сейчас Дзюба находится в неплохой форме. У него есть мотивация доказать, что решение отпустить его из «Зенита» – неправильное. Буду надеяться, что Станислав Саламович пересмотрит свое отношение к форварду.

– Кому стоит первому пойти навстречу – Дзюбе или Черчесову?

– Может быть, даже третьему лицу стоит вмешаться. Тот же президент РФС может повлиять на сложившуюся ситуацию, собрать конфликтующие стороны за одним столом. Конечно, Дзюба тоже был не прав, выкладывая свои «мессенджи».

Юмор юмором, но есть определенные границы. С этой точки зрения я поддерживаю Черчесова. Но в интересах команды, которую он «лепит» перед домашним чемпионатом мира, нужно забыть старые обиды. На первом плане у тренера всегда должен быть результат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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порт
1521299378
Да и Денисова было бы не плохо вернуть в сборную. Но похоже у усатого личные обиды, выше интересов сборной.
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DOCTOR PENALTY
1521299765
Задолбали Черчесова этими усами, обидами, конфликтом. Лучше на Дзюбу повнимательнее посмотрите: играет как ветеран( слова Ловчева), ни скорости, ни техники нет, а в придачу ещё и совести. За что из Питера-то попёрли???....
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Аид666
1521300033
Денисова лучше подтяните....
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пряник929
1521301290
Золотые слова....
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yorgenbarenz
1521301871
Дзюбу надо грамотно использовать. В Зените такого грамотного не нашлось.
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Князев
1521309659
Этот упрямый козёл обчзанвызывать и Дзюбу и Денисова. А лучше его самого убрать из сборной!
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nemolod
1521358315
Жаль,что у нас нет в футболе главы РФС,а лишь "третье лицо",которому все по...! .
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