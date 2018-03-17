Колосков считает, что Черчесову стоит еще раз присмотреться к Дзюбе

Черчесову стоит присмотреться к отставке, пока не поздно. А Мутко приползти на коленях либо к Сёмину либо к Семаку. И не заморачиваться на освобождённом тренере сборной. Действующие тренеры и так всех наших игроков знают и не нужны эксперименты с аутсайдерами. Сколько можно перебирать, и так все навиду. А утверждать основной состав должна тренерская коллегия из высшей лиги и авторитетных свободных тренеров.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что в связи с травмой нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову нужно предпринимать какие-то шаги. Он посоветовал специалисту еще раз присмотреться к нападающему тульского «Арсенала» Артему Дзюбе, оформившему дубль в матче 23-го тура РФПЛ с «Ростовом» (2:2).
«В период, когда мы потеряли Кокорина, понятно, что нужно что-то делать. Но у Черчесова есть глаза и опыт, он прекрасно понимает, кто ему нужен. Сегодня Дзюба забил прекрасные голы в стиле центрфорварда в матче чемпионата России. Хороший игрок, можно только пожелать Станиславу Саламовичу, чтобы он еще раз присмотрелся к этому футболисту», – считает Колосков.
Напомним, Кокорин в середине этой недели получил разрыв крестообразных связок колена и наверняка не сможет помочь сборной России на домашнем чемпионате мира.