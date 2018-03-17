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Колосков считает, что Черчесову стоит еще раз присмотреться к Дзюбе

17 марта 2018, 17:11
7

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что в связи с травмой нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову нужно предпринимать какие-то шаги. Он посоветовал специалисту еще раз присмотреться к нападающему тульского «Арсенала» Артему Дзюбе, оформившему дубль в матче 23-го тура РФПЛ с «Ростовом» (2:2).

«В период, когда мы потеряли Кокорина, понятно, что нужно что-то делать. Но у Черчесова есть глаза и опыт, он прекрасно понимает, кто ему нужен. Сегодня Дзюба забил прекрасные голы в стиле центрфорварда в матче чемпионата России. Хороший игрок, можно только пожелать Станиславу Саламовичу, чтобы он еще раз присмотрелся к этому футболисту», – считает Колосков.

Напомним, Кокорин в середине этой недели получил разрыв крестообразных связок колена и наверняка не сможет помочь сборной России на домашнем чемпионате мира.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Арсенал Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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deinego77@yandex.ru
1521296396
На хер нужен !!! Распиаренный дибил!
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belarus-gomel
1521296753
к ИГОРЮ ДЕНИСОВУ нужно еще раз присмотреться!!! без КАЧЕСТВЕННОГО опорника делать на ЧМ нечего!!!
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belarus-gomel
1521296794
а в нападение - Смолов!!! и Мамаев в поддержке... неплохо у этой пары получается...
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DOCTOR PENALTY
1521299141
Всё, Саламыч, теперь тебя затрахают этим Дзюбом. Это же великий форвард! Целых два гола выдриснул в игре с Ростовом!
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Masteralex
1521369373
если Дзюба в матчах с Краснодаром, Зенитом, ЦСКА и Локомотивом забьёт голов 5-6, тогда я буду в первых рядах, кто скажет что его надо брать, а пока везде на серьёзном уровне он обосрался и ничего не смог, пару матчей с командами низа РФПЛ вообще не показатель, показатель это только для "псевдоэкспертов"-капитанов, которые по из мухи раздувают чуть ли не стратегию на год, а по факту аутсайдерам забивать многие могут, чтобы на ЧМ поехать этого маловато
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Князев
1521374051
Черчесову стоит присмотреться к отставке, пока не поздно. А Мутко приползти на коленях либо к Сёмину либо к Семаку. И не заморачиваться на освобождённом тренере сборной. Действующие тренеры и так всех наших игроков знают и не нужны эксперименты с аутсайдерами. Сколько можно перебирать, и так все навиду. А утверждать основной состав должна тренерская коллегия из высшей лиги и авторитетных свободных тренеров.
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