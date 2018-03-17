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    Колосков считает, что Черчесову стоит еще раз присмотреться к Дзюбе

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что в связи с травмой нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову нужно предпринимать какие-то шаги. Он посоветовал специалисту еще раз присмотреться к нападающему тульского «Арсенала» Артему Дзюбе, оформившему дубль в матче 23-го тура РФПЛ с «Ростовом» (2:2).

    «В период, когда мы потеряли Кокорина, понятно, что нужно что-то делать. Но у Черчесова есть глаза и опыт, он прекрасно понимает, кто ему нужен. Сегодня Дзюба забил прекрасные голы в стиле центрфорварда в матче чемпионата России. Хороший игрок, можно только пожелать Станиславу Саламовичу, чтобы он еще раз присмотрелся к этому футболисту», – считает Колосков.

    Напомним, Кокорин в середине этой недели получил разрыв крестообразных связок колена и наверняка не сможет помочь сборной России на домашнем чемпионате мира.

    Источник: ТАСС

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    17.03.2018 17:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +839

      Князев 18 марта 2018, 14:54

      Черчесову стоит присмотреться к отставке, пока не поздно. А Мутко приползти на коленях либо к Сёмину либо к Семаку. И не заморачиваться на освобождённом тренере сборной. Действующие тренеры и так всех наших игроков знают и не нужны эксперименты с аутсайдерами. Сколько можно перебирать, и так все навиду. А утверждать основной состав должна тренерская коллегия из высшей лиги и авторитетных свободных тренеров.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 18 марта 2018, 13:36

      если Дзюба в матчах с Краснодаром, Зенитом, ЦСКА и Локомотивом забьёт голов 5-6, тогда я буду в первых рядах, кто скажет что его надо брать, а пока везде на серьёзном уровне он обосрался и ничего не смог, пару матчей с командами низа РФПЛ вообще не показатель, показатель это только для "псевдоэкспертов"-капитанов, которые по из мухи раздувают чуть ли не стратегию на год, а по факту
      аутсайдерам забивать многие могут, чтобы на ЧМ поехать этого маловато

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Masteralex 18 марта 2018, 14:09

      для тех кто не в теме, вот зарплаты игроков Зенита за 2017-й год:

      Юрий Лодыгин — € 2 млн.
      Игорь Смольников — € 2,2 млн.
      Артур Юсупов — € 2 млн.
      Бранислав Иванович — € 4,1 млн.
      Доминико Кришито — € 2,2 млн.
      Юрий Жирков — € 2,3 млн.
      Олег Шатов — € 2,5 млн.
      Хави Гарсия — € 4,5 млн.
      Александр Анюков — € 2 млн.
      Николас Ломбертс — € 2 млн.
      Луиш Нету — € 2 млн.
      Олег Шатов — € 2,5 млн
      Жулиано — € 2,4 млн.
      Данни — € 2 млн.
      Александр Кокорин — € 3,5 млн.
      Артём Дзюба — € 3,5 млн.
      Виктор Файзулин — € 2,2 млн.
      Роберт Мак — € 1,3 млн.
      Александр Кержаков — € 1,1 млн.
      Маурисио — € 500 000.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 18:05

      Всё, Саламыч, теперь тебя затрахают этим Дзюбом. Это же великий форвард! Целых два гола выдриснул в игре с Ростовом!

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 17 марта 2018, 17:26

      а в нападение - Смолов!!! и Мамаев в поддержке... неплохо у этой пары получается...

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 17 марта 2018, 17:25

      к ИГОРЮ ДЕНИСОВУ нужно еще раз присмотреться!!!

      без КАЧЕСТВЕННОГО опорника делать на ЧМ нечего!!!

      -1
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 17 марта 2018, 17:19

      На хер нужен !!! Распиаренный дибил!

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