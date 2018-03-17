Колосков считает, что Черчесову стоит еще раз присмотреться к Дзюбе

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что в связи с травмой нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову нужно предпринимать какие-то шаги. Он посоветовал специалисту еще раз присмотреться к нападающему тульского «Арсенала» Артему Дзюбе, оформившему дубль в матче 23-го тура РФПЛ с «Ростовом» (2:2).

«В период, когда мы потеряли Кокорина, понятно, что нужно что-то делать. Но у Черчесова есть глаза и опыт, он прекрасно понимает, кто ему нужен. Сегодня Дзюба забил прекрасные голы в стиле центрфорварда в матче чемпионата России. Хороший игрок, можно только пожелать Станиславу Саламовичу, чтобы он еще раз присмотрелся к этому футболисту», – считает Колосков.

Напомним, Кокорин в середине этой недели получил разрыв крестообразных связок колена и наверняка не сможет помочь сборной России на домашнем чемпионате мира.