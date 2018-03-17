Бубнов: «Буду восхищен ЦСКА, если они пройдут «Арсенал»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что ЦСКА в четвертьфинале турнира сыграет с «Арсеналом».

«Самым нежеланным соперником был «Атлетико», самым желанным – «Зальцбург». С «Арсеналом» будет очень сложно, но интересно. Они стремятся играть в атаку, то есть позволяют играть другим. У них нет такого цемента в обороне, как у лидеров АПЛ, поэтому они и далеки от зоны Лиги чемпионов в чемпионате Англии. Отсюда их высокая мотивация в Лиге Европы, но такая же была и у «Лиона»

Если ЦСКА пройдет «Арсенал», то я даже не знаю… Я буду восхищен ЦСКА. Уже сейчас можно говорить, что сезон удался. Осталось завоевать путевку в Лигу чемпионов в чемпионате, и дело сделано. Будет интересно посмотреть на наших ребят на фоне Мхитаряна, Озила и остальных. Думаю, что у ЦСКА есть шансы», – отметил Бубнов.