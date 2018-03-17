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Бубнов: «Буду восхищен ЦСКА, если они пройдут «Арсенал»

17 марта 2018, 01:45
14

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что ЦСКА в четвертьфинале турнира сыграет с «Арсеналом».

«Самым нежеланным соперником был «Атлетико», самым желанным – «Зальцбург». С «Арсеналом» будет очень сложно, но интересно. Они стремятся играть в атаку, то есть позволяют играть другим. У них нет такого цемента в обороне, как у лидеров АПЛ, поэтому они и далеки от зоны Лиги чемпионов в чемпионате Англии. Отсюда их высокая мотивация в Лиге Европы, но такая же была и у «Лиона»

Если ЦСКА пройдет «Арсенал», то я даже не знаю… Я буду восхищен ЦСКА. Уже сейчас можно говорить, что сезон удался. Осталось завоевать путевку в Лигу чемпионов в чемпионате, и дело сделано. Будет интересно посмотреть на наших ребят на фоне Мхитаряна, Озила и остальных. Думаю, что у ЦСКА есть шансы», – отметил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы ЦСКА Арсенал Бубнов Александр
Комментарии (14)
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вместе с ЦСКА
1521245261
не самый плохой соперник... Порвем Лондон
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vovan55
1521245267
что-то вдруг воспылал любовью к нашим клубам...как то даже подозрительно...может хочет потренерить...
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вместе с ЦСКА
1521245360
давно доказано что АПЛ говно.... куда худше соперники с Испании Италии или Германии
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serppion
1521245714
Бубен - образец пошлости и заурядности. Все будут восхищены армейцами. И все ждут наших побед.
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vladimir-7
1521263287
5 и12 апреля выиграть у Арсенала и будем восхищаться игрой ПФК ЦСКА. Сыграть нужно не хуже, чем с Лионом, а возможно лучше. Удачи, ПФК ЦСКА.
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nemolod
1521271748
Желаю удачи ЦСКА,но даже в случае проигрыша сильной английской команде никакой трагедии не будет,потому что главное-это то,что команда успешно обновляется,молодежь не тушуется, набирается бесценного опыта!
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pul
1521272306
каких команд только у нас не было,но это серьёзный опонент, желаю чтобы все моменты которые ЦСКА создаёт влетели в раму!!!!
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Отчаянный Пердун
1521274859
Самое главное без травм и до и после! Удачи ЦСКА, болеем.
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himik2-62
1521282808
постучи в свой бубен,пошамань и кони точно чпокнут пушкарей))))
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Dominator777
1521528094
Арсенал играет не стабильно, поэтому его пройти можно, показав запредельные самоотдачу и настрой в обеих матчах, и только тогда, когда на стороне армейцев будет удача. Про класс команд и уровень игроков даже говорить не хочется - здесь все видно "не вооруженным глазом". Но болеем за своих и желаем армецам победы.
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