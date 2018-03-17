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    Бубнов: «Буду восхищен ЦСКА, если они пройдут «Арсенал»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что ЦСКА в четвертьфинале турнира сыграет с «Арсеналом».

    «Самым нежеланным соперником был «Атлетико», самым желанным – «Зальцбург». С «Арсеналом» будет очень сложно, но интересно. Они стремятся играть в атаку, то есть позволяют играть другим. У них нет такого цемента в обороне, как у лидеров АПЛ, поэтому они и далеки от зоны Лиги чемпионов в чемпионате Англии. Отсюда их высокая мотивация в Лиге Европы, но такая же была и у «Лиона»

    Если ЦСКА пройдет «Арсенал», то я даже не знаю… Я буду восхищен ЦСКА. Уже сейчас можно говорить, что сезон удался. Осталось завоевать путевку в Лигу чемпионов в чемпионате, и дело сделано. Будет интересно посмотреть на наших ребят на фоне Мхитаряна, Озила и остальных. Думаю, что у ЦСКА есть шансы», – отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.03.2018 01:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 20 марта 2018, 09:41

      Арсенал играет не стабильно, поэтому его пройти можно, показав запредельные самоотдачу и настрой в обеих матчах, и только тогда, когда на стороне армейцев будет удача. Про класс команд и уровень игроков даже говорить не хочется - здесь все видно "не вооруженным глазом". Но болеем за своих и желаем армецам победы.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 17 марта 2018, 13:33

      постучи в свой бубен,пошамань и кони точно чпокнут пушкарей))))

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 17 марта 2018, 11:20

      Самое главное без травм и до и после! Удачи ЦСКА, болеем.

      4
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      Рейтинг: +60

      pul 17 марта 2018, 10:38

      каких команд только у нас не было,но это серьёзный опонент, желаю чтобы все моменты которые ЦСКА создаёт влетели в раму!!!!

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > pul 17 марта 2018, 11:19

      как у Атлетико с Локо.

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 марта 2018, 10:29

      Желаю удачи ЦСКА,но даже в случае проигрыша сильной английской команде никакой трагедии не будет,потому что главное-это то,что команда успешно обновляется,молодежь не тушуется, набирается бесценного опыта!

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 17 марта 2018, 10:18

      . «Все пройдет».«И это пройдет».

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 марта 2018, 08:08

      5 и12 апреля выиграть у Арсенала и будем восхищаться игрой ПФК ЦСКА.
      Сыграть нужно не хуже, чем с Лионом, а возможно лучше. Удачи, ПФК ЦСКА.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 марта 2018, 06:21

      аналогично...

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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 марта 2018, 03:15

      Бубен - образец пошлости и заурядности. Все будут восхищены армейцами. И все ждут наших побед.

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 17 марта 2018, 03:09

      давно доказано что АПЛ говно.... куда худше соперники с Испании Италии или Германии

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