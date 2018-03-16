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    ЦСКА проиграл в Англии пять матчей из восьми. Но только не «Арсеналу»

    ЦСКА, которому в соперники в 1/4 финала Лиги Европы достался «Арсенал», провел с английскими командами на их поле восемь матчей, в которых потерпел пять поражений. Еще два поединка армейцы свели вничью и один раз выиграли – у «Манчестер Сити» (2:1) на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2014/15.

    С «канонирами» красно-синие встречались в Лиге чемпионов-2006/07 и ни в одном из двух матчей не позволили «Арсеналу» победить: игра в Москве закончилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА, в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья.

    Источник: УЕФА

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    16.03.2018 16:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 19:05

      обнадеживающая статистика.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 18:42

      Статистика за ЦСКА.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 марта 2018, 17:41

      Ну можем же!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 16 марта 2018, 17:11

      хорошая традиция..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 16 марта 2018, 17:03

      Посмотрим. Главное не ждать чего-то сверхкрутого и не кушать иллюзии. Все-таки арсенал мотивирован как никогда, пожалуй больше всех он страшен. АТлетико и так в лч будет ,а арсенал туда запрыгнуть может лишь через ЛЕ. милан под каток считай попал... буду рад, если в лондоне цска сыграет достойно, даже проигрыш 1-0 будет считаться хорошим результатом перед ответкой... но посмотрим!

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 16 марта 2018, 16:55

      а где будет первая игра?

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Александ1982 16 марта 2018, 17:06

      В Лондоне.

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > vladimir-7 16 марта 2018, 17:22

      это даже хорошо, шанс есть мужики

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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 16 марта 2018, 16:43

      Повторить результат и будет отлично)

      3
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