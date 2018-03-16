ЦСКА проиграл в Англии пять матчей из восьми. Но только не «Арсеналу»

ЦСКА, которому в соперники в 1/4 финала Лиги Европы достался «Арсенал», провел с английскими командами на их поле восемь матчей, в которых потерпел пять поражений. Еще два поединка армейцы свели вничью и один раз выиграли – у «Манчестер Сити» (2:1) на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2014/15.

С «канонирами» красно-синие встречались в Лиге чемпионов-2006/07 и ни в одном из двух матчей не позволили «Арсеналу» победить: игра в Москве закончилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА, в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья.