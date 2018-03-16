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  • Бабаев: «Не стоит заявлять, что ЦСКА может выиграть Лигу Европы. Гордимся, что мы – единственный российский клуб в 1/4 финала»

Бабаев: «Не стоит заявлять, что ЦСКА может выиграть Лигу Европы. Гордимся, что мы – единственный российский клуб в 1/4 финала»

16 марта 2018, 12:55
17

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после гостевой победы над «Лионом» (3:2) и выхода в четвертьфинал Лиги Европы подчеркнул, что сейчас нужно воздержаться от заявлений по поводу возможного выигрыша армейцами турнира.

«Не стоит делать громогласные заявления о том, может ли ЦСКА выиграть Лигу Европы. Нужно просто от матча к матчу стараться добиваться результата.

Безусловно, гордость, что ЦСКА остался единственным российским клубом в этом турнире, есть. Четвертьфинал Лиги Европы – это очень достойный результат, особенно в нашем состоянии. Не думаю, что в начале турнира многие ставили на такой исход.

Очень рады, что продолжаем выступление в еврокубках и пополняем копилку очков для России. Мы приблизились к Франции, это не может не радовать», – сказал Бабаев.

Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (17)
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Diesel133
1521194646
армейцы молодцы! надеюсь, Атлетико вам не выпадет!
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subbotaspartak
1521194867
Удачи!
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dzhanavar
1521195557
Мы все тоже гордимся ЦСКА... Молодцы.
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dendiesel
1521195607
Скромненько))молодец!!! Будем болеть за единственный российский клуб в европейских кубках!
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Боцман59rus
1521196021
очень сдержанно и грамотно оценил ситуацию, в отличие от РЖДГеркуса, который потерялся после 1-5, видимо с весовой категорией разобраться не может
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elsa
1521197353
в то время, как норм клубы стыдятся ЛЕ
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Татарин за ЦСКА
1521199895
Всё правильно и по делу!!!Удачи и дальше ЦСКА!!!
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petrucho-spb
1521200162
А кони тоже кони)))Молочаги!!!!Всё же загнули Лион и поставили в стойло)))
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insider_retro
1521202359
Радость и удовлетворение - это хорошо, но с нападением проблема не решена... Муса - не то... А так - выступайте и пополняйте! Успехов!!!
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OfaZavr
1521214492
все верно сказал, зачем загадывать на будущее, правильнее идти постепенно решая задачи. молодцы, желаю пройти как можно дальше!
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