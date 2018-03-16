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    Бабаев: «Не стоит заявлять, что ЦСКА может выиграть Лигу Европы. Гордимся, что мы – единственный российский клуб в 1/4 финала»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после гостевой победы над «Лионом» (3:2) и выхода в четвертьфинал Лиги Европы подчеркнул, что сейчас нужно воздержаться от заявлений по поводу возможного выигрыша армейцами турнира.

    «Не стоит делать громогласные заявления о том, может ли ЦСКА выиграть Лигу Европы. Нужно просто от матча к матчу стараться добиваться результата.

    Безусловно, гордость, что ЦСКА остался единственным российским клубом в этом турнире, есть. Четвертьфинал Лиги Европы – это очень достойный результат, особенно в нашем состоянии. Не думаю, что в начале турнира многие ставили на такой исход.

    Очень рады, что продолжаем выступление в еврокубках и пополняем копилку очков для России. Мы приблизились к Франции, это не может не радовать», – сказал Бабаев.

    Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2018 12:55
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 18:34

      все верно сказал, зачем загадывать на будущее, правильнее идти постепенно решая задачи. молодцы, желаю пройти как можно дальше!

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 марта 2018, 15:12

      Радость и удовлетворение - это хорошо, но с нападением проблема не решена...
      Муса - не то...
      А так - выступайте и пополняйте! Успехов!!!

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 16 марта 2018, 14:36

      А кони тоже кони)))Молочаги!!!!Всё же загнули Лион и поставили в стойло)))

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 марта 2018, 14:31

      Всё правильно и по делу!!!Удачи и дальше ЦСКА!!!

      2
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      Рейтинг: +8

      elsa 16 марта 2018, 13:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в то время, как норм клубы стыдятся ЛЕ

      -6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > elsa 16 марта 2018, 13:53

      Какие это, норм клубы стыдятся ЛЕ? Перечисли.

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > vladimir-7 16 марта 2018, 14:03

      только АПЛ всегда стыдились. ЗА исключением теперьшего формата, когда можно попасть в лч) и маню так и сделал, теперь хочет арсенал)

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > DeStar 16 марта 2018, 14:21

      Голословные слова.

      0
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      Рейтинг: +8

      elsa > vladimir-7 6 апреля 2018, 19:30

      вы чо обиделись что ли? глупо ж отрицать, что цска говно

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 16 марта 2018, 13:39

      ЦСКА 2-х шагах от финала , а он про копилку очков.... .Да на какой они...... Это просто рейтинг, а вот побороться реально за выход в финал.... Думаю болельщики простят 3 место в ЧР ради финала ЛЕ.Конечно о выигрыше говорить не стоит , но по-тихому в уме держать надо, а ни как эти говоруны-обещатели из Зенита

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 марта 2018, 13:27

      очень сдержанно и грамотно оценил ситуацию, в отличие от РЖДГеркуса, который потерялся после 1-5, видимо с весовой категорией разобраться не может

      6
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 16 марта 2018, 13:20

      Скромненько))молодец!!! Будем болеть за единственный российский клуб в европейских кубках!

      8
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 16 марта 2018, 13:19

      Мы все тоже гордимся ЦСКА... Молодцы.

      5
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 16 марта 2018, 13:07

      Удачи!

      6
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