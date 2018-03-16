Бабаев: «Не стоит заявлять, что ЦСКА может выиграть Лигу Европы. Гордимся, что мы – единственный российский клуб в 1/4 финала»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после гостевой победы над «Лионом» (3:2) и выхода в четвертьфинал Лиги Европы подчеркнул, что сейчас нужно воздержаться от заявлений по поводу возможного выигрыша армейцами турнира.

«Не стоит делать громогласные заявления о том, может ли ЦСКА выиграть Лигу Европы. Нужно просто от матча к матчу стараться добиваться результата.

Безусловно, гордость, что ЦСКА остался единственным российским клубом в этом турнире, есть. Четвертьфинал Лиги Европы – это очень достойный результат, особенно в нашем состоянии. Не думаю, что в начале турнира многие ставили на такой исход.

Очень рады, что продолжаем выступление в еврокубках и пополняем копилку очков для России. Мы приблизились к Франции, это не может не радовать», – сказал Бабаев.

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