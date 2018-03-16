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  • Лунев: «Как преодолеть кризис? Да никак. Нужно выходить, доказывать, забивать»

Лунев: «Как преодолеть кризис? Да никак. Нужно выходить, доказывать, забивать»

16 марта 2018, 09:31
10

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился планами своей команды на остаток сезона после вылета из Лиги Европы. Футболист уверен, что кризис можно преодолеть только побеждая в оставшихся играх.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

– Ничего не почувствовал, когда потащил пенальти. Если бы вышли, почувствовал бы. А так – досада.

– Без Мамманы тяжелее играть в защите?

– У нас есть квалифицированные игроки, точнее все игроки такие. Нет Мамманы – есть Иванович. Но, конечно, потеря Мамманы – это обидно.

– Что сказал Манчини в раздевалке?

– Меня вызвали на интервью. Я не слышал.

– А руководство заходило?

– Да, все были расстроены. Поблагодарили.

– Дальше чемпионат России. Какое место удовлетворит «Зенит»?

– Все игры надо выигрывать. Мы должны это делать. Что-то не получается.

– Есть понимание, как преодолеть этот кризис?

– Да никак. Какое понимание. Нужно выходить, доказывать, забивать.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Зенит Лунев Андрей
Комментарии (10)
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Jhon1989
1521182642
Да тренер вам нужен адекватный и все у вас попрет. Чем такое бабло на них сливать,лучше бы Семака поставили уж точно бы хуже уже не было.
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Чикомас
1521183244
К Луневу вопросов меньше всего...
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alp
1521184518
выгнать из команды манчини и Фурсенко для начала. От этого все равно ничего не измениться, ни в игре ни в настрое, зато нам всем станет гораздо легче сразу же. А потом АБМ примет верное решение, и у нас появится отличный тренер, как когда то был Спал. Нельзя было доверять такое дело Фурсенке!!!!!
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lysenkoff
1521186190
Развал начался с прихода Луческу, и продолжается до сих пор. Неграмотная работа на трансферном рынке, приглашение уже отшумевших свое специалистов. Неправильная физ подготовка. Постоянные просчеты. Лунев снимаю шляпу.
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Дядя Серёжа
1521186777
Нужно выходить, доказывать, забивать... Так выйди и забей, хватит стоять.
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_Kesh_Suntar_
1521187348
Да ладно вам! В начале сезона Слишком расслабили булки, когда все говорили что Зенит будет чемп! Точнее когда выиграли Спартак 5:1! После этого Манчини думал пройду как наполеон!
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