Лунев: «Как преодолеть кризис? Да никак. Нужно выходить, доказывать, забивать»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился планами своей команды на остаток сезона после вылета из Лиги Европы. Футболист уверен, что кризис можно преодолеть только побеждая в оставшихся играх.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

– Ничего не почувствовал, когда потащил пенальти. Если бы вышли, почувствовал бы. А так – досада.

– Без Мамманы тяжелее играть в защите?

– У нас есть квалифицированные игроки, точнее все игроки такие. Нет Мамманы – есть Иванович. Но, конечно, потеря Мамманы – это обидно.

– Что сказал Манчини в раздевалке?

– Меня вызвали на интервью. Я не слышал.

– А руководство заходило?

– Да, все были расстроены. Поблагодарили.

– Дальше чемпионат России. Какое место удовлетворит «Зенит»?

– Все игры надо выигрывать. Мы должны это делать. Что-то не получается.

– Есть понимание, как преодолеть этот кризис?

– Да никак. Какое понимание. Нужно выходить, доказывать, забивать.