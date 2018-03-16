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    Лунев: «Как преодолеть кризис? Да никак. Нужно выходить, доказывать, забивать»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился планами своей команды на остаток сезона после вылета из Лиги Европы. Футболист уверен, что кризис можно преодолеть только побеждая в оставшихся играх.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

    – Ничего не почувствовал, когда потащил пенальти. Если бы вышли, почувствовал бы. А так – досада.

    – Без Мамманы тяжелее играть в защите?

    – У нас есть квалифицированные игроки, точнее все игроки такие. Нет Мамманы – есть Иванович. Но, конечно, потеря Мамманы – это обидно.

    – Что сказал Манчини в раздевалке?

    – Меня вызвали на интервью. Я не слышал.

    – А руководство заходило?

    – Да, все были расстроены. Поблагодарили.

    – Дальше чемпионат России. Какое место удовлетворит «Зенит»?

    – Все игры надо выигрывать. Мы должны это делать. Что-то не получается.

    – Есть понимание, как преодолеть этот кризис?

    – Да никак. Какое понимание. Нужно выходить, доказывать, забивать.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.03.2018 09:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 16 марта 2018, 11:02

      Да ладно вам! В начале сезона Слишком расслабили булки, когда все говорили что Зенит будет чемп! Точнее когда выиграли Спартак 5:1! После этого Манчини думал пройду как наполеон!

      0
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      Рейтинг: +5460

      Дядя Серёжа 16 марта 2018, 10:52

      Нужно выходить, доказывать, забивать...
      Так выйди и забей, хватит стоять.

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 16 марта 2018, 10:43

      Развал начался с прихода Луческу, и продолжается до сих пор.
      Неграмотная работа на трансферном рынке, приглашение уже отшумевших свое специалистов. Неправильная физ подготовка. Постоянные просчеты.

      Лунев снимаю шляпу.

      -1
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      Рейтинг: +11240

      alp 16 марта 2018, 10:15

      выгнать из команды манчини и Фурсенко для начала. От этого все равно ничего не измениться, ни в игре ни в настрое, зато нам всем станет гораздо легче сразу же. А потом АБМ примет верное решение, и у нас появится отличный тренер, как когда то был Спал. Нельзя было доверять такое дело Фурсенке!!!!!

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 16 марта 2018, 09:54

      К Луневу вопросов меньше всего...

      3
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 16 марта 2018, 09:44

      Да тренер вам нужен адекватный и все у вас попрет. Чем такое бабло на них сливать,лучше бы Семака поставили уж точно бы хуже уже не было.

      6
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Jhon1989 16 марта 2018, 09:49

      Вот вот полностью согласен. Семак будет душу вкладывать. А манчини,не получилось... плевать он хотел на результат. Сегодня он в команде, а завтра его уволили, он и переживать не будет, бабло схватит и домой.

      5
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Jhon1989 16 марта 2018, 10:41

      Семак, Тимощук, хороший выбор. Зырянов начал сейчас тренеровать.
      К Сожалению это нереально...

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > lysenkoff 16 марта 2018, 14:53

      Давыдов есть

      -1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > petrucho-spb 16 марта 2018, 16:34

      Его пробовали, и к сожалению как тренера не видят в Зените.
      У руководства другой путь) Приглашать известного тренера и стараться привезти ему игроков, чтобы о клубе знали в европе.
      А Суть в том что лучше победами это заявлять.
      Кому и что они хотят доказать, непонятно.
      Я Лично очень хотел бы посмотреть на Курбана Бекиевича в Зените. Мне кажется он навел бы настоящий порядок, в рядах любителей походить по полю...

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