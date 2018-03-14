AS: ФИФА в панике из-за возможного бойкота ЧМ-2018 странами-участницами и ждет усиления враждебности к России

В ФИФА паники НЕТ!
Проамериканские СМИ нагнетают антироссийскую истерию, которую проплачивают ЛЖИВЫЕ англичане!!!
Россия по праву ЗАСЛУЖИЛА проведение мирового футбольного форума!
Сколько много сделано и построено!
Всё красиво - для футбола, для отдыха, для спорта и даже для культуры!
Мы гордимся Россией и её правом отлично провести мировой праздник футбола!
Генеральная репетиция КК-2017 показала, что мы готовы! Ура!
Мы готовы отлично организовать чемпионат Мира по футболу 2018 года!
Владимир Путин многое сделал и продолжает делать для всестороннего развития России и для нашего спорта.
Мы его за это БЛАГОДАРИМ и выражаем ему всеобщую признательность всем его усилиям!
Мы рады приветствовать в России всех участников и гостей ЧЕМПИОНАТА Мира по ФУТБОЛУ - 2018 года!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТЕПРИИМНУЮ И ДРУЖЕСТВЕННУЮ РОССИЮ!!!
Вперёд Россия! УРА!
Международная федерация футбола всерьез обеспокоена мыслями некоторых стран бойкотировать чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Испанское издание характеризует состояние ФИФА как паническое.
«ФИФА паникует, что некоторые сборные могут не приехать на чемпионат мира в Россию. На публике чиновники пока сохраняют спокойствие, но отравление российского перебежчика Сергея Скрипаля довело ситуацию до критической.
В организации не рассчитывают на улучшение ситуации, а наоборот полагают, что враждебные настроения к России со стороны мира усилятся», – пишет газета.
Чемпионат мира в нашей стране должен пройти с 14 июня по 15 июля.