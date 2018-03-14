Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    AS: ФИФА в панике из-за возможного бойкота ЧМ-2018 странами-участницами и ждет усиления враждебности к России

    Международная федерация футбола всерьез обеспокоена мыслями некоторых стран бойкотировать чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Испанское издание характеризует состояние ФИФА как паническое.

    «ФИФА паникует, что некоторые сборные могут не приехать на чемпионат мира в Россию. На публике чиновники пока сохраняют спокойствие, но отравление российского перебежчика Сергея Скрипаля довело ситуацию до критической.

    В организации не рассчитывают на улучшение ситуации, а наоборот полагают, что враждебные настроения к России со стороны мира усилятся», – пишет газета.

    Чемпионат мира в нашей стране должен пройти с 14 июня по 15 июля.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2018 22:06
    Рекомендуем
    Комментарии92
    ...
    • ...
      Рейтинг: +74

      Виктор12 17 марта 2018, 14:29

      В ФИФА паники НЕТ!
      Проамериканские СМИ нагнетают антироссийскую истерию, которую проплачивают ЛЖИВЫЕ англичане!!!

      Россия по праву ЗАСЛУЖИЛА проведение мирового футбольного форума!
      Сколько много сделано и построено!
      Всё красиво - для футбола, для отдыха, для спорта и даже для культуры!
      Мы гордимся Россией и её правом отлично провести мировой праздник футбола!

      Генеральная репетиция КК-2017 показала, что мы готовы! Ура!
      Мы готовы отлично организовать чемпионат Мира по футболу 2018 года!

      Владимир Путин многое сделал и продолжает делать для всестороннего развития России и для нашего спорта.
      Мы его за это БЛАГОДАРИМ и выражаем ему всеобщую признательность всем его усилиям!

      Мы рады приветствовать в России всех участников и гостей ЧЕМПИОНАТА Мира по ФУТБОЛУ - 2018 года!
      ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТЕПРИИМНУЮ И ДРУЖЕСТВЕННУЮ РОССИЮ!!!

      Вперёд Россия! УРА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 16 марта 2018, 22:49

      Все должно закончится после выборов. Это стая шавок вякает со всех сторон, пока в стране заканчивается законное время власти. В понедельник засунут языки в жопу, иначе натявкают на третью мировую, к которой их толкают штаты.
      Но чемпионат отберут в любом случае. Им задача такая поставлена.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 16 марта 2018, 20:34

      Если бы все организации были последовательны и придерживались единого кодекса ,то учитывая только разговоры о возможном бойкоте со стороны стран участниц должны последовать незамедлительные санкции со стороны ФИФА....наш МОК ссыт,что бойкот мог отразиться на дальнейшем участии России в этом гоп-движении ,которое вертит свой же кодекс на х....ях недоброжелателей ,а тут во всеуслышание призывают бойкотировать -ФИФА очень слаба вероятно ,если молчит по этому поводу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 16 марта 2018, 15:56

      Боюсь представить, что скажут о России, если британская королева наделает в штаны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 марта 2018, 11:57

      Не пускать Англию! Пусть лучше Буффон приедет с Италией.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 10:10

      ФИФА должен отстаивать свою политику.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 15 марта 2018, 12:29

      Но неужели все такие тупые и не понимают,что это тупо всё было подстроено в преддверии выборов и ЧМ,ну бред же полный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      rjrf 15 марта 2018, 12:26

      Не удивительно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 марта 2018, 11:42

      Ну если ФИФА не ссыкливая лавочка, то она должна напомнить чем обернётся бойкотирующим странам отказ от участия в чм.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 10:21

      просто повод ищут чтобы хоть как-то испортить ЧМ, адекватные все приедут а тех кто не хочет заменим на тех кто будет рад приглашению.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > OfaZavr 15 марта 2018, 13:36

      Те страны которые решат бойкотировать ЧМ подставляют в первую очередь своих футболистов и болельщиков. Есть Полно желающих приехать к нам и сыграть достойно! (Италия, Голландия, Чили) например.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Victor.Vings 15 марта 2018, 18:00

      полностью согласен, тоже самое и имел ввиду.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      Партос > Victor.Vings 16 марта 2018, 12:29

      +100500

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11