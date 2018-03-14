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  • AS: ФИФА в панике из-за возможного бойкота ЧМ-2018 странами-участницами и ждет усиления враждебности к России

AS: ФИФА в панике из-за возможного бойкота ЧМ-2018 странами-участницами и ждет усиления враждебности к России

14 марта 2018, 22:06
101

Международная федерация футбола всерьез обеспокоена мыслями некоторых стран бойкотировать чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Испанское издание характеризует состояние ФИФА как паническое.

«ФИФА паникует, что некоторые сборные могут не приехать на чемпионат мира в Россию. На публике чиновники пока сохраняют спокойствие, но отравление российского перебежчика Сергея Скрипаля довело ситуацию до критической.

В организации не рассчитывают на улучшение ситуации, а наоборот полагают, что враждебные настроения к России со стороны мира усилятся», – пишет газета.

Чемпионат мира в нашей стране должен пройти с 14 июня по 15 июля.

Источник: AS
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига
Комментарии (101)
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Shogun
1521054588
Какие некоторые - США и хохлы, они и так отбор просрали и тут их никто не ждет, Англия не проблема, а точнее вообще пох...й приедет Италия и Буффон закончит карьеру в сборной там, где и начинал
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Михаил_Боярский
1521056868
Как то подозрительно. Бриташки больше всех истерят по поводу ЧМ и тут как кстати у них же потравили русского перебежчика. Сами походу и отравили. Никто не огорчится если эти изделия номер 2 не приедут к нам.
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Gek Dement
1521057479
ФИФА забыли свои же правила. Если государство лезет в футбол федерацию дисквалифицируют из всех турниров под эгидой ФИФА. Почему со сборными карликами они это делают а с Англией кишка тонка? Пусть их дисквалифицируют за это заявление и они не приедут по причине дисквалификации а не бойкота, другим будет пример. Есть Италия, есть Голландия, Чили, есть куча кандидатов на ее место. Сделай они это английский профсоюз футболистов сами поставят своих политиков на место.
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Andrew01
1521057520
Двойные стандарты во всей красе, кого-то за вмешательство правительства в дела футбольные исключают из ФИФА, а тут еще и попытка бойкота соревнований под эгидой ФИФА, должно быть исключение из членов ФИФА на долго и не важно сколько сборных попадут под санкции, они сами придумали эти законы....
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GoLenaStop
1521058211
нет уже никаких правил, кроме одного - задавить Россию. Вот тут теперь и увидим, кто в любом случае остаётся другом, а кто - потаскуха и ****, типа Окраины. Россия, подъём! На местах стоять, держаться всем вместе!
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Spartak 777
1521058648
ЭЭЭЭЙ ! Ну хорошь ....эти гребаные британцы и пиндосы которые даже не смогли квалифицироваться , это далеко не весь мир , ауу !!! Я уверен если британцы додумаются не приехать , то итальянцы с радостью приедут , мигом ...да чего уж греха таить , даже хохлы предложи им приехать , жопу поперек порвут но приедут ...да и кто этот бойкот поддержит , если он вообще будет ? может Аргентина , которая кровью , потом и слезами пробтлась на ЧМ или Швеция , которая прошла когда в нее уже НИКТО не верил ...ну ...так то ...Как говорится языком чесать это не мешки ворочать ... да и кто их поддержит то ??? ))) Дибилы есть дибилы ))) P.S. и да ...а как же футбол вне политики и т.д. ?))) Фифа должно жестко отреагировать на подобное !!!
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Александ1982
1521059559
не надо ехать если боитесь ))) кто приедет всем рады!!! такое событие, спорт должен объединять людей!!а из трусливых англов которые и сами не могут, что-то предъявить еще других подбивают,не надо расстраиваться!! пущай тухнут на своем островке!!
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Himik007
1521075426
Мне одному кажется что они его сами траванули что бы нас подставить
Я думаю наши не настолько тупые так подставляется. после ЧМ можно сразу было бы дуплетом и Родченкова убрать
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Ilya_1953
1521094721
Изгои, вы даже не понимаете, что вашему руководству нужно постоянное обострение с Западом: так легче управлять Вами ( в ваши мозги, если они есть постоянно вкачивают образ врага в виде Запада, а это сделать не очень -то и сложно, ну например - захватить чужую территорию под видом референдума, сделать пару терактов на Западе и у себя дома, отравить полонием, якобы предателя, перебежчика(между прочим журналист Щекочихин, который вел расследование взрывов в России, также был отравлен полонием), - "В Кремле явно рассчитывали, что очередным катализатором обострения будет послание Путина, в котором тот потрясал ядерным оружием. Не случилось: на Западе равнодушно пожали плечами. И тут применили в Великобритании боевые отравляющие вещества". То, что отравление Скрипаля дело рук Кремля у меня не вызывает никакого сомнения, тем самым посылая месседж западу : "на носу выборы и вы прекрасно понимаете кто будет руководить страной в ближайшие шесть лет, поэтому "давайте договариваться", предъявляя в виде аргумента наган - ведь Россию уже выгнали из всех международных организаций и я не удивлюсь, если чемпионат мира-2018 пройдет в другой стране. Так что не кипите, вы же сами сделали выбор - между свободой, либеральными ценностями и наганом - вы выбрали наган.
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OfaZavr
1521098462
просто повод ищут чтобы хоть как-то испортить ЧМ, адекватные все приедут а тех кто не хочет заменим на тех кто будет рад приглашению.
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