AS: ФИФА в панике из-за возможного бойкота ЧМ-2018 странами-участницами и ждет усиления враждебности к России

Международная федерация футбола всерьез обеспокоена мыслями некоторых стран бойкотировать чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Испанское издание характеризует состояние ФИФА как паническое.

«ФИФА паникует, что некоторые сборные могут не приехать на чемпионат мира в Россию. На публике чиновники пока сохраняют спокойствие, но отравление российского перебежчика Сергея Скрипаля довело ситуацию до критической.

В организации не рассчитывают на улучшение ситуации, а наоборот полагают, что враждебные настроения к России со стороны мира усилятся», – пишет газета.

Чемпионат мира в нашей стране должен пройти с 14 июня по 15 июля.