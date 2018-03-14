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    Рыбус: «Даже дома будет очень сложно отыграть три мяча у такой команды, как «Атлетико»

    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус трезво оценивает мизерные шансы своей команды на выход в следующий раунд Лиги Европы после выездного крупного поражения от «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы. При этом он отметил, что железнодорожники постараются дать настоящий бой сопернику при домашних трибунах.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.

    — У «Локо» остаются хотя бы малейшие перспективы на выход в четвертьфинал или ответный матч с «Атлетико» — простая формальность?

    — Нужно трезво оценивать наши шансы. Понятно, что даже дома будет очень сложно отыграть три мяча у такой серьезной команды, как «Атлетико». Но мы надеемся, что в предстоящей игре увидим полный стадион наших болельщиков. Постараемся показать хороший результат, сыграть для них.

    — Возможно, определенное преимущество дадут погодные условия в Москве?

    — Думаю, на морозе нам будет легче противостоять «Атлетико». Они явно не привыкли к таким климатическим условиям. Постараемся показать в Москве лучшую игру, чем в Испании.

    Источник: Известия

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    14.03.2018 09:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 марта 2018, 19:39

      с таким настроением(настроем) сиди на лавке.итак тебя по блату(личной симпатии Семина) предпочли Прекрасному Денисову Виталию((
      у него был косячок с Ниццей,один из малочисленных,а так я думал его в топ-клуб заберут

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Антон bx14e 15 марта 2018, 04:03

      У всей сборной Узбекистана в этом отборе на ровном месте был большой косячок...Они просто должны были поехать на чемпионат, но по причине всё того-же косячка,вдруг взяли и не прошли отбор, который казалось, был уже в кармане...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 марта 2018, 13:28

      Будем болеть за все наши, российские клубы. Удачи и необходимых побед
      нашим командам Зениту, ЦСКА и Локомотиву.

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 14 марта 2018, 12:59

      99,9% что это не возможно. Но всё равно будем болеть за наши клубы в ЛЕ. Всем удачи.

      2
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      Рейтинг: +412

      Eds 14 марта 2018, 11:20

      Команда Симеоне вообще практически три мяча не пропускает...

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