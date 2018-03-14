Рыбус: «Даже дома будет очень сложно отыграть три мяча у такой команды, как «Атлетико»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус трезво оценивает мизерные шансы своей команды на выход в следующий раунд Лиги Европы после выездного крупного поражения от «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы. При этом он отметил, что железнодорожники постараются дать настоящий бой сопернику при домашних трибунах.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.

— У «Локо» остаются хотя бы малейшие перспективы на выход в четвертьфинал или ответный матч с «Атлетико» — простая формальность?

— Нужно трезво оценивать наши шансы. Понятно, что даже дома будет очень сложно отыграть три мяча у такой серьезной команды, как «Атлетико». Но мы надеемся, что в предстоящей игре увидим полный стадион наших болельщиков. Постараемся показать хороший результат, сыграть для них.

— Возможно, определенное преимущество дадут погодные условия в Москве?

— Думаю, на морозе нам будет легче противостоять «Атлетико». Они явно не привыкли к таким климатическим условиям. Постараемся показать в Москве лучшую игру, чем в Испании.