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  • Рыбус: «Даже дома будет очень сложно отыграть три мяча у такой команды, как «Атлетико»

Рыбус: «Даже дома будет очень сложно отыграть три мяча у такой команды, как «Атлетико»

14 марта 2018, 09:32
5

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус трезво оценивает мизерные шансы своей команды на выход в следующий раунд Лиги Европы после выездного крупного поражения от «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы. При этом он отметил, что железнодорожники постараются дать настоящий бой сопернику при домашних трибунах.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.

— У «Локо» остаются хотя бы малейшие перспективы на выход в четвертьфинал или ответный матч с «Атлетико» — простая формальность?

— Нужно трезво оценивать наши шансы. Понятно, что даже дома будет очень сложно отыграть три мяча у такой серьезной команды, как «Атлетико». Но мы надеемся, что в предстоящей игре увидим полный стадион наших болельщиков. Постараемся показать хороший результат, сыграть для них.

— Возможно, определенное преимущество дадут погодные условия в Москве?

— Думаю, на морозе нам будет легче противостоять «Атлетико». Они явно не привыкли к таким климатическим условиям. Постараемся показать в Москве лучшую игру, чем в Испании.

Источник: Известия
Лига Европы Локомотив Атлетико Рыбус Мацей
Комментарии (5)
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Eds
1521015615
Команда Симеоне вообще практически три мяча не пропускает...
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woyser
1521021555
99,9% что это не возможно. Но всё равно будем болеть за наши клубы в ЛЕ. Всем удачи.
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vladimir-7
1521023281
Будем болеть за все наши, российские клубы. Удачи и необходимых побед нашим командам Зениту, ЦСКА и Локомотиву.
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Антон bx14e
1521045582
с таким настроением(настроем) сиди на лавке.итак тебя по блату(личной симпатии Семина) предпочли Прекрасному Денисову Виталию(( у него был косячок с Ниццей,один из малочисленных,а так я думал его в топ-клуб заберут
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